 Skoči na glavni sadržaj

Organization, technology & management in construction : an international journal , Vol. 18 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Organisational and leadership impact on digital capabilities within the construction industry (str. 1-15)

Muhd Shafiq Johari, Syamsul Hendra Mahmud, Suria Musa, Hairuddin Mohammad, Mazura Mahdzir, Mat Nizam Uti, Syarif Abdul Asaad Jairin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1136kb
Utility-driven for boosting high-strength rebar operation productivity (str. 16-32)

Alaa Eddin Abd El-Razek Fathy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3919kb
Assessment of construction baseline schedule quality in transportation projects (str. 33-50)

Md Shah Jamal, Ahmed Abdelaty, Mohammed S. Hashem M. Mehany, K. Joseph Shrestha, Mohamed S. Yamany
Studija slučaja

engleski pdf 10966kb
Properties of white concrete in maritime environment (str. 51-63)

Marijan Skazlić, Marko Maglov, Hamdo Mešić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4934kb
Sources and patterns of uncertainty in construction MSMEs: A machine learning study in southwestern Colombia (str. 64-81)

Cristian David Tobar Montilla, Mariela Muñoz-Añasco, Adriana M. Nieto-Muñoz, Elvia Ruiz-Beltran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 10691kb
Leadership styles in the adoption of 4IR technologies in the construction industry (str. 82-97)

Murendeni Liphadzi, Clinton Aigbavboa, Temidayo Osunsanmi, Wellington Didibhuku Thwala
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 976kb

Posjeta: 0 *