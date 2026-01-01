Organization, technology & management in construction : an international journal , Vol. 18 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 01.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Muhd Shafiq Johari, Syamsul Hendra Mahmud, Suria Musa, Hairuddin Mohammad, Mazura Mahdzir, Mat Nizam Uti, Syarif Abdul Asaad Jairin
Izvorni znanstveni članak
Alaa Eddin Abd El-Razek Fathy
Izvorni znanstveni članak
Md Shah Jamal, Ahmed Abdelaty, Mohammed S. Hashem M. Mehany, K. Joseph Shrestha, Mohamed S. Yamany
Studija slučaja
Marijan Skazlić, Marko Maglov, Hamdo Mešić
Izvorni znanstveni članak
Cristian David Tobar Montilla, Mariela Muñoz-Añasco, Adriana M. Nieto-Muñoz, Elvia Ruiz-Beltran
Izvorni znanstveni članak
Murendeni Liphadzi, Clinton Aigbavboa, Temidayo Osunsanmi, Wellington Didibhuku Thwala
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *