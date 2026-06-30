Acta Adriatica , Vol. 67 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 09.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Lotfi Bensahla-Talet, Yahia Bouslah, Raouf Zaidi, Ouezna Mechouet, Noureddine Benaissa, Abdennour Selama
Izvorni znanstveni članak
Hakan Kabasakal, F. Saadet Karakulak
Izvorni znanstveni članak
Marco Boschiero, Chiara Facca, Stefano Borella, Matteo Zucchetta, Piero Franzoi
Izvorni znanstveni članak
Jade Hartkamp, Hrvoje Čižmek, Barbara Čolić, Petar Kružić, Antonija Matek, Zrinka Ljubešić
Kratko priopćenje
Giovanni Bearzi, Silvia Bonizzoni
Kratko priopćenje
Gerasimos Kondylatos, Minoas Charitakis, Chrysa Doxa
Kratko priopćenje
David Marđokić, Zdravko Ikica, Ilija Ćetković, Ana Pešić, Mirko Đurović
Kratko priopćenje
Alan Deidun, Laura Prieto Gomez, Adam Gauci, Bruno Zava, Maria Corsini-Foka, Alessio Marrone
Kratko priopćenje
Francesco Tiralongo, Cataldo Licchelli, Anna Maria Pappalardo, Giada Santa Calogero, Venera Ferrito, Francesco Denitto, Antonio Terlizzi
Kratko priopćenje
Jamila Rizgalla
Kratko priopćenje
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