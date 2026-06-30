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Acta Adriatica , Vol. 67 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The Algerian coast as a seasonal corridor for the basking shark Cetorhinus maximus: Leveraging three decades of citizen science and bycatch data in the southwestern Mediterranean (str. 9-19)

engleski pdf 1936kb
Alžirska obala kao sezonski koridor za golemu psinu (Cetorhinus maximus): tri desetljeća podataka dobivenih putem građanske znanosti i prilova u jugozapadnom dijelu Sredozemnog mora (str. 9-19)

Lotfi Bensahla-Talet, Yahia Bouslah, Raouf Zaidi, Ouezna Mechouet, Noureddine Benaissa, Abdennour Selama
Izvorni znanstveni članak

Influence of environmental parameters on the abundance, biodiversity and distribution of demersal elasmobranchs in the eastern Sea of Marmara, with a focus on deoxygenation (str. 21-36)

engleski pdf 4155kb
Utjecaj okolišnih čimbenika na brojnost, bioraznolikost i rasprostranjenost pridnenih prečnousta u istočnom Mramornom moru, s naglaskom na gubitak kisika (str. 21-36)

Hakan Kabasakal, F. Saadet Karakulak
Izvorni znanstveni članak

Can marginal aquatic habitats serve as corridors for Procambarus clarkii expansion towards the lagoon and sea waters? (str. 37-50)

engleski pdf 2730kb
Mogu li marginalna vodena staništa služiti kao koridori za širenje vrste Procambarus clarkii prema lagunskim i morskim vodama? (str. 37-50)

Marco Boschiero, Chiara Facca, Stefano Borella, Matteo Zucchetta, Piero Franzoi
Izvorni znanstveni članak

Distribution of the parasitic gold coral morphotype Savalia savaglia (Bertoloni, 1819) in the eastern Adriatic Sea (str. 51-57)

engleski pdf 1077kb
Rasprostranjenost parazitskog zlatnog koralja morfotipa Savalia savaglia (Bertoloni, 1819) u istočnom dijelu Jadranskog mora (str. 51-57)

Jade Hartkamp, Hrvoje Čižmek, Barbara Čolić, Petar Kružić, Antonija Matek, Zrinka Ljubešić
Kratko priopćenje

Bottlenose dolphin detection and approach to distant trawlers in the northwestern Adriatic Sea (str. 59-65)

engleski pdf 5128kb
Detektiranje i prilaženje dobrog dupina (Tursiops truncatus) udaljenim koćaricama u sjeverozapadnom dijelu Jadrana (str. 59-65)

Giovanni Bearzi, Silvia Bonizzoni
Kratko priopćenje

First record of the yellowbar angelfish Pomacanthus maculosus (Forsskål, 1775) (Actinopterygii: Pomacanthidae) in the Hellenic Seas (str. 67-73)

engleski pdf 1062kb
Prvi zabilježeni nalaz vrste Pomacanthus maculosus (Forsskål, 1775) u grčkim vodama (str. 67-73)

Gerasimos Kondylatos, Minoas Charitakis, Chrysa Doxa
Kratko priopćenje

First record and evidence of an established population of the darter goby (Ctenogobius boleosoma) in the Adriatic Sea (str. 75-80)

engleski pdf 1304kb
Prvi nalaz i dokaz o uspostavljenoj populaciji streličastog glavoča (Ctenogobius boleosoma) u Jadranskom moru (str. 75-80)

David Marđokić, Zdravko Ikica, Ilija Ćetković, Ana Pešić, Mirko Đurović
Kratko priopćenje

Much can happen in three months: The proliferation of the bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1831) within Maltese coastal waters since its first record (str. 81-86)

engleski pdf 1887kb
Mnogo se toga može dogoditi u tri mjeseca: ubrzano širenje velikoperajne sipolignje (Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1831) u obalnim vodama Malte od njezina prvog zabilježenog nalaza (str. 81-86)

Alan Deidun, Laura Prieto Gomez, Adam Gauci, Bruno Zava, Maria Corsini-Foka, Alessio Marrone
Kratko priopćenje

Unexpected occurrence of the Japanese amberjack Seriola quinqueradiata in the Mediterranean Sea: First record and possible introduction pathways (str. 87-94)

engleski pdf 836kb
Neočekivana pojava japanskog gofa Seriola quinqueradiata u Sredozemnom moru: prvi zabilježeni nalaz i mogući putevi unosa vrste (str. 87-94)

Francesco Tiralongo, Cataldo Licchelli, Anna Maria Pappalardo, Giada Santa Calogero, Venera Ferrito, Francesco Denitto, Antonio Terlizzi
Kratko priopćenje

Crossing frontiers Tubulophilinopsis lineolata reaches the Mediterranean: A new record from the Libyan Coast (str. 95-99)

engleski pdf 1481kb
Prelazeći granice Tubulophilinopsis lineolata stiže u sredozemlje: novi nalaz s libijske obale (str. 95-99)

Jamila Rizgalla
Kratko priopćenje

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