 Skoči na glavni sadržaj

Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje , Vol. 16 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

“If not for her, nobody here would be reading this book”: Exploring Literary vs. Popular Fiction and Translation in Book of Love (2022)

Jelena Pataki Šumiga
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 193kb
Video Games as a Response to Socio-Political Processes and Events in Serbia

Irena Čučković, Manojlo Maravić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 11491kb
Odraz identiteta autistične žene kroz strip i grafičke novele

Nataša Dolović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 528kb
Istina koju su nosili: autentičnost i otuđenost u romanu The Things They Carried

Jasna Poljak Rehlicki, Tomislav Berbić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 210kb
Životinja rak u talijanskoj kulturi i književnosti. Prikazi i uloge

Roberta Matković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 289kb
Patriarchy and the Terror of Memory in Miriam Toews’s Women Talking (2018)

Martina Domines
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 197kb
The Horror of N. V. Gogol’s “Vij”

Antonia Pintarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 214kb
Kazališna umjetnost u ogledalu dramaturške analize

Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 129kb
Toward a Metanarrative of Life in Gibraltar

Tijana Parezanović
Recenzija, prikaz

engleski pdf 131kb

Posjeta: 0 *