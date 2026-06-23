Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje , Vol. 16 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 23.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Jelena Pataki Šumiga
Izvorni znanstveni članak
Irena Čučković, Manojlo Maravić
Izvorni znanstveni članak
Nataša Dolović
Izvorni znanstveni članak
Jasna Poljak Rehlicki, Tomislav Berbić
Izvorni znanstveni članak
Roberta Matković
Izvorni znanstveni članak
Martina Domines
Izvorni znanstveni članak
Antonia Pintarić
Izvorni znanstveni članak
Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz
Tijana Parezanović
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *