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Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu , Vol. 70 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 13.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Simbolika apokalipse kao figuracija traume i dio antiratnog angažmana na primjerima hrvatskog romana XXI. stoljeća (str. 1-26)

hrvatski pdf 211kb
The Symbolism of the Apocalypse as a Representation of Trauma and Form of Anti-War Engagement in the Twenty-First-Century Croatian Novel (str. 1-26)

Kornelija Kuvač
Izvorni znanstveni članak

Joseph Roth kao novinar i novelist u Berlinu između dvaju svjetskih ratova. “Berlinska slikovnica” (“Berliner Bilderbuch”) (1926) i "Bogata kuća preko puta" ("Das reiche Haus gegenüber") (1928) (str. 27-50)

hrvatski pdf 207kb
Joseph Roth as a Journalist and Novella Writer in Berlin between the Two World Wars. “Berlin Picture Book” (“Berliner Bilderbuch”) (1926) and The Rich House across the Street (Das reiche Haus gegenüber) (1928) (str. 27-50)

Christine Magerski
Izvorni znanstveni članak

An “Obligation to Duty”: Seamus Heaney and Field Day (str. 51-70)

engleski pdf 175kb
"Obaveza prema dužnosti": Seamus Heany i Field Day (str. 51-70)

Aidan O'Malley
Izvorni znanstveni članak

Ninety Years of Anglo-American Literary Studies in Zagreb (str. 71-71)

Tatjana Jukić, Sven Cvek
Uvodnik

engleski pdf 74kb
Fictional Self-Theorising across Literary History (str. 73-90)

engleski pdf 169kb
Fikcionalno samoteoretiziranje kroz povijest književnosti (str. 73-90)

Anja Müller-Wood
Izvorni znanstveni članak

Dramatic Monologue and the Function of Criticism (str. 91-107)

engleski pdf 165kb
Dramski monolog i funkcija kritike (str. 91-107)

Tatjana Jukić
Izvorni znanstveni članak

Revisiting Matthew Arnold’s Notion of Criticism (str. 109-136)

engleski pdf 212kb
Osvrt na pojam kritike Matthewa Arnolda (str. 109-136)

Borislav Knežević
Izvorni znanstveni članak

The Journey of McKay’s Proletarian Sonnet and Its Cultural Network: From New York via London and Vienna to Ljubljana (str. 137-168)

engleski pdf 247kb
Putovanje McKayeva proleterskog soneta i njegove kulturne mreže: od New Yorka preko Londona i Beča do Ljubljane (str. 137-168)

Lilijana Burcar
Izvorni znanstveni članak

On the Post-Socialist Utopianism of Liu Cixin (str. 169-187)

engleski pdf 167kb
O postsocijalističkom utopizmu Liu Cixina (str. 169-187)

Sven Cvek
Izvorni znanstveni članak

Willem G. Weststeijn (1943–2026) (str. 189-194)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 115kb
Kazalo (str. 0-1)

hrvatski pdf 81kb
Contents (str. 0-1)


Kazalo

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