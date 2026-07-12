Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu , Vol. 70 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 13.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kornelija Kuvač
Izvorni znanstveni članak
Christine Magerski
Izvorni znanstveni članak
Aidan O'Malley
Izvorni znanstveni članak
Tatjana Jukić, Sven Cvek
Uvodnik
Anja Müller-Wood
Izvorni znanstveni članak
Tatjana Jukić
Izvorni znanstveni članak
Borislav Knežević
Izvorni znanstveni članak
Lilijana Burcar
Izvorni znanstveni članak
Sven Cvek
Izvorni znanstveni članak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Kazalo
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