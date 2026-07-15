Studia lexicographica : časopis za leksikografiju i enciklopedistiku , Vol. 38 No. 20, 2026.
- Datum izdavanja: 15.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vlatka Dugački
Uvodnik
Marija Benić Penava, Zlata Živaković-Kerže
Izvorni znanstveni članak
Bruno Ćurko
Izvorni znanstveni članak
Vlatka Dugački
Izvorni znanstveni članak
Matej Knežević
Prethodno priopćenje
Silvija Brkić Midžić, Stella Fatović-Ferenčić
Pregledni rad
Stella Fatović-Ferenčić, Vjekoslav Jerolimov
Pregledni rad
Martina Čuljak
Pregledni rad
Dražen Oršulić
Pregledni rad
Marko Kolić, Ivica Vučak
Pregledni rad
Ivana Marinović Knezac
Pregledni rad
Monika Lovrek Seničić, Velimir Veselinović
Pregledni rad
Ivan Buljan
Pregledni rad
Ivica Balen, Velimir Božikov, Dario Rahelić, Marica Jandrić-Balen
Stručni rad
Marica Jandrić-Balen, Ivica Balen, Velimir Božikov, Dario Rahelić
Stručni rad
Dragoljub Kocić
Izlaganje sa skupa
Mislav Graonić
Recenzija, prikaz
Zdenko Jecić
Recenzija, prikaz
Mladen Klemenčić
Recenzija, prikaz
Nataša Jermen
Recenzija, prikaz
Vlatka Dugački
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *