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Studia lexicographica : časopis za leksikografiju i enciklopedistiku , Vol. 38 No. 20, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ (str. 7-8)

hrvatski pdf 72kb
Editorial

Vlatka Dugački
Uvodnik

Prokopije Uzelac, borac protiv tuberkuloze i Štamparov suvremenik (str. 9-25)

hrvatski pdf 521kb
Prokopije Uzelac, a fighter against tuberculosis and a contemporary of Andrija Štampar

Marija Benić Penava, Zlata Živaković-Kerže
Izvorni znanstveni članak

Health literacy and critical thinking: Štampar’s preventive paradigm as an early path toward critically grounded health literacy
Zdravstvena pismenost i kritičko mišljenje: Štamparova preventiva kao rani put prema kritički utemeljenoj zdravstvenoj pismenosti (str. 27-41)

Bruno Ćurko
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 304kb
Mirko Dražen Grmek i Vladimir Dugački: od mentorstva do prijateljstva (str. 43-84)

hrvatski pdf 806kb
Mirko Dražen Grmek and Vladimir Dugački: from mentorship to friendship

Vlatka Dugački
Izvorni znanstveni članak

Operativne prakse u privatnom arhivu Branka Cvjetanovića, suradnika Andrije Štampara (str. 85-96)

hrvatski pdf 972kb
Operational practices in the private archive of Branko Cvjetanović, an associate of Andrija Štampar

Matej Knežević
Prethodno priopćenje

Zbirka narodne medicine: naslijeđe Štamparova doba (str. 97-117)

hrvatski pdf 820kb
The folk medicine collection: a legacy of Štampar’s era

Silvija Brkić Midžić, Stella Fatović-Ferenčić
Pregledni rad

Suradnja Andrije Štampara i Mirka Dražena Grmeka na uspostavljanju povijesti znanosti u Hrvatskoj (str. 119-134)

hrvatski pdf 463kb
The collaboration between Andrija Štampar and Mirko Dražen Grmek in establishing the history of science in Croatia

Stella Fatović-Ferenčić, Vjekoslav Jerolimov
Pregledni rad

Popularne publikacije zdravstveno-prosvjetnog sadržaja u izdanju Škole narodnog zdravlja od 1927. do 1941. godine (str. 135-166)

hrvatski pdf 1971kb
Popular health education publications issued by the Andrija Štampar School of Public Health, 1927–1941

Martina Čuljak
Pregledni rad

Deset principa Andrije Štampara: nekad i sada (str. 167-183)

hrvatski pdf 331kb
The ten principles of Andrija Štampar: past and present

Dražen Oršulić
Pregledni rad

Ljuba i Milan Neumann: stručna i znanstvena karijera dvoje liječnika iz zagrebačke židovske obitelji (str. 185-199)

hrvatski pdf 367kb
Ljuba and Milan Neumann: the professional and scientific careers of two physicians from a Zagreb Jewish family

Marko Kolić, Ivica Vučak
Pregledni rad

Primalje i primaljstvo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str. 201-224)

hrvatski pdf 463kb
Midwives and Midwifery in the Independent State of Croatia

Ivana Marinović Knezac
Pregledni rad

Higijena ruku u medicini i sestrinstvu kroz povijesni razvoj, terminološku analizu i javnozdravstvenu perspektivu (str. 225-239)

hrvatski pdf 347kb
Hand hygiene in medicine and nursing through historical development, terminological analysis, and a public health perspective

Monika Lovrek Seničić, Velimir Veselinović
Pregledni rad

Prepiska Štampar–Adamič: dokazi međusobnog prijateljstva dvaju velikana XX. stoljeća sačuvani u arhivima u Princetonu i Zagrebu (str. 241-270)

hrvatski pdf 748kb
The Štampar–Adamič correspondence: evidence of the mutual friendship between two 20th-century eminent figures preserved in the archives of Princeton and Zagreb

Jadranka Božikov
Pregledni rad

Zdravstveno prosvjećivanje putem filmova Škole narodnog zdravlja od 1928. do 1941. godine u Velikoj Kopanici (str. 271-283)

hrvatski pdf 336kb
Health education through the films of the School of Public Health from 1928 to 1941 in Velika Kopanica

Ivan Buljan
Pregledni rad

Vuk Vrhovac, pionir endokrinologije i dijabetologije u Hrvatskoj (str. 285-293)

hrvatski pdf 344kb
Vuk Vrhovac: a pioneer of endocrinology and diabetology in Croatia

Ivica Balen, Velimir Božikov, Dario Rahelić, Marica Jandrić-Balen
Stručni rad

Vuk Vrhovac i njegova uloga u razvoju hrvatske dijabetologije (str. 295-300)

hrvatski pdf 151kb
Vuk Vrhovac and his role in the development of Croatian diabetology

Marica Jandrić-Balen, Ivica Balen, Velimir Božikov, Dario Rahelić
Stručni rad

Što se događa javnom zdravstvu u Hrvatskoj? (str. 301-303)

hrvatski pdf 77kb
What is happening in public health in Croatia?

Dragoljub Kocić
Izlaganje sa skupa

Dobrodošao izbor iz književnoga stvaralaštva Julija Benešića u opsežnom, zasebnom svesku (str. 307-318)

hrvatski pdf 283kb
A welcome selection from the literary works of Julije Benešić in an extensive, separate volume

Mislav Graonić
Recenzija, prikaz

In memoriam: Zvonimir Jakobović (2. studenoga 1937 – 17. siječnja 2026) (str. 319-322)

hrvatski pdf 256kb
In Memoriam: Zvonimir Jakobović (November 2, 1937 – January 17, 2026)

Zdenko Jecić
Recenzija, prikaz

Lovorka Čoralić (Zadar, 8. veljače 1968 – Zagreb, 14. ožujka 2026) (str. 323-326)

hrvatski pdf 159kb
Lovorka Čoralić (Zadar, February 8, 1968 – Zagreb, March 14, 2026)

Mladen Klemenčić
Recenzija, prikaz

European Encyclopedia Conference 2025, Rome, Italy, 13−15 October (str. 327-332)

engleski pdf 142kb
Europska enciklopedijska konferencija 2025., Rim, Italija, 13–15. listopada

Nataša Jermen
Recenzija, prikaz

Od prvog koraka do štapa (str. 333-335)

hrvatski pdf 87kb
From the first step to the cane

Vlatka Dugački
Recenzija, prikaz

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