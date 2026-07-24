Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 63 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 24.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nebojša Blanuša, Marijana Musladin
Uvodnik
Nebojša Blanuša, Bartul Vuksan-Ćusa
Izvorni znanstveni članak
Marijana Grbeša, Milica Vučković, Stela Lechpammer
Izvorni znanstveni članak
Davor Pauković, Monika Cerlin, Sandra Buratović Maštrapa
Izvorni znanstveni članak
Silvija Vuković, Sunčica Šoljan
Izvorni znanstveni članak
Mirjana Tonković, Ivana Hromatko, Andrea Vranić
Izvorni znanstveni članak
Mato Brautović, Marko Roško, Ivana Grkeš Tošović, Romana John
Izvorni znanstveni članak
Marko Roško, Marijana Musladin, Ivana Grkeš Tošović
Prethodno priopćenje
Marija Pokos Lukinec, Dijana Oreški, Dino Vlahek
Pregledni rad
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