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Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 63 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 24.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Editor’s Note (str. 5-9)

Nebojša Blanuša, Marijana Musladin
Uvodnik

engleski pdf 283kb
Is Belief in Conspiracy Theories Stable or Moody? Evidence from Panel Data in Croatia* (str. 13-56)

engleski pdf 1691kb
JE LI VJEROVANJE U TEORIJE ZAVJERA STABILNO ILI ĆUDLJIVO: DOKAZI PANEL ANKETE U HRVATSKOJ (str. 13-56)

Nebojša Blanuša, Bartul Vuksan-Ćusa
Izvorni znanstveni članak

Othering and Representation of Foreign Workers in Croatian Online Media in 2024 and 2025* (str. 57-86)

engleski pdf 656kb
KONSTRUIRANJE ‘DRUGIH’ I REPREZENTACIJA STRANIH RADNIKA U HRVATSKIM ONLINE MEDIJIMA 2024. I 2025. (str. 57-86)

Marijana Grbeša, Milica Vučković, Stela Lechpammer
Izvorni znanstveni članak

Karađorđevo and the Division of Bosnia and Herzegovina: Media Narratives and Contested Memories of Yugoslavia’s Dissolution* (str. 87-110)

engleski pdf 698kb
KARAĐORĐEVO I PODJELA BOSNE I HERCEGOVINE: MEDIJSKI NARATIVI I SUPROTSTAVLJENA SJEĆANJA U VEZI S RASPADOM JUGOSLAVIJE (str. 87-110)

Davor Pauković, Monika Cerlin, Sandra Buratović Maštrapa
Izvorni znanstveni članak

Constructing the Spectacle: Clickbait Strategies in the Media Coverage of Thompson’s Concert in Zagreb* (str. 111-138)

engleski pdf 682kb
KONSTRUKCIJA SPEKTAKLA: CLICKBAIT STRATEGIJE U MEDIJSKOM IZVJEŠTAVANJU O THOMPSONOVOM KONCERTU U ZAGREBU (str. 111-138)

Silvija Vuković, Sunčica Šoljan
Izvorni znanstveni članak

The Dark Side of Belief: Personality, Conspiratorial Thinking and Mental Health* (str. 139-158)

engleski pdf 856kb
MRAČNA STRANA VJEROVANJA: LIČNOST, KONSPIRATIVNO MIŠLJENJE I MENTALNO ZDRAVLJE (str. 139-158)

Mirjana Tonković, Ivana Hromatko, Andrea Vranić
Izvorni znanstveni članak

Generative AI and the Transformation of Algorithmic Populism: From Amplification to Content Creation* (str. 159-182)

engleski pdf 475kb
GENERATIVNA UMJETNA INTELIGENCIJA I TRANSFORMACIJA ALGORITAMSKOG POPULIZMA: OD DIJELJENJA DO STVARANJA SADRŽAJA (str. 159-182)

Mato Brautović, Marko Roško, Ivana Grkeš Tošović, Romana John
Izvorni znanstveni članak

Digital Diplomacy and FIMI-related Communication: Russian Embassy Facebook Activity in the Adriatic-Balkan Region* (str. 183-211)

engleski pdf 555kb
DIGITALNA DIPLOMACIJA I KOMUNIKACIJA POVEZANA S FIMI-JEM: AKTIVNOST NA FACEBOOKU RUSKIH VELEPOSLANSTAVA U JADRANSKO-BALKANSKOM PROSTORU (str. 183-211)

Marko Roško, Marijana Musladin, Ivana Grkeš Tošović
Prethodno priopćenje

Chatbots in the Role of Text Generation on Social Media and Their Impact on Political Developments* (str. 212-230)

engleski pdf 463kb
CHATBOTOVI U ULOZI GENERIRANJA TEKSTA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I NJIHOV UTJECAJ NA POLITIČKA ZBIVANJA (str. 212-230)

Marija Pokos Lukinec, Dijana Oreški, Dino Vlahek
Pregledni rad

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