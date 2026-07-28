Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu , Vol. 24 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 28.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 28.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivana Lolić
Prethodno priopćenje
Arijan Žmak, Velibor Mačkić
Prethodno priopćenje
Krešimir Kružić
Prethodno priopćenje
Tin Štorek, Viktor Viljevac
Prethodno priopćenje
Darija Prša
Prethodno priopćenje
Tomislav Baković, Stjepan Mihalić
Prethodno priopćenje
Petra Halar
Prethodno priopćenje
Darko Tipurić, Lana Cindrić, Ivana Kovač
Prethodno priopćenje
Maja Bogović, Ružica Brečić, Zrinka Lukač
Pregledni rad
Gabriela Šporer, Anita Čeh Časni
Stručni rad
Elena Perić
Stručni rad
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