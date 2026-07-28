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Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu , Vol. 24 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 28.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj neradne nedjelje na popularnost internetskog pretraživanja maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj (str. 1-13)

Ivana Lolić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 769kb
Političke institucije i kvaliteta proračunskog planiranja (str. 15-31)

Arijan Žmak, Velibor Mačkić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 513kb
Gender budgeting with examples from practice and correlation analysis of relevant indicators (str. 33-60)

Krešimir Kružić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 745kb
Regionalna nejednakost mirovinskih primanja U Republici Hrvatskoj (str. 61-82)

Tin Štorek, Viktor Viljevac
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 996kb
Trgovački kredit i profitabilnost poduzeća iz farmaceutske industrije u Hrvatskoj (str. 83-96)

Darija Prša
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 481kb
Studija slučaja implementacije lean managementa u hrvatskom proizvodnom poduzeću (str. 97-115)

Tomislav Baković, Stjepan Mihalić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 283kb
Upotreba tehnoloških alata u internoj reviziji – preduvjet učinkovitosti i djelotvornosti rada internih revizora (str. 117-142)

Petra Halar
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 496kb
Board governance in Southeast Europe: towards stronger training and qualification standards for non-executive and supervisory board members (str. 143-162)

Darko Tipurić, Lana Cindrić, Ivana Kovač
Prethodno priopćenje

engleski pdf 280kb
Government-imposed price ceilings and retail market adjustment in grocery markets (str. 163-179)

Maja Bogović, Ružica Brečić, Zrinka Lukač
Pregledni rad

engleski pdf 765kb
Komparativna analiza stope nezaposlenosti žena u izabranim zemljama članicama Europske unije (str. 181-193)

Gabriela Šporer, Anita Čeh Časni
Stručni rad

hrvatski pdf 427kb
Prikaz knjige: Državna poduzeća: između ideologije, politike i učinkovitosti (str. 195-199)

Elena Perić
Stručni rad

hrvatski pdf 123kb

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