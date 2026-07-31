Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku , Vol. 15 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 31.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 31.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Lara Cišper, Ines Panjkota Krbavčić, Ivana Rumora Samarin
Izvorni znanstveni članak
Dario Šarić, Mirta Benšić, Drago Šubarić, Daniela Paulik, Veronika Barišić, Đurđica Ačkar
Izvorni znanstveni članak
Edina Šertović, Vildana Alibabić, Jasmina Osmančević-Muminović, Melisa Oraščanin
Izvorni znanstveni članak
Domagoj Šubarić, Maja Karnaš Babić, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević, Dejan Agić, Vesna Rastija
Izvorni znanstveni članak
Ana Aračić Grubač, Matija Domaćinović, Danijela Samac, Mario Ronta, Ivana Prakatur
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