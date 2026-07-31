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Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku , Vol. 15 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 31.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

BODY COMPOSITION, MUSCLE STRENGTH, DIET QUALITY AND EATING HABITS OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF ZAGREB, CROATIA (str. 1-9)

Lara Cišper, Ines Panjkota Krbavčić, Ivana Rumora Samarin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 445kb
INFLUENCE OF HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL DISCHARGE ON THE OIL BINDING CAPACITY OF SPELT CHAFF AND WHEY (str. 10-16)

Dario Šarić, Mirta Benšić, Drago Šubarić, Daniela Paulik, Veronika Barišić, Đurđica Ačkar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 545kb
PHYSICAL ACTIVITY, SEDENTARY BEHAVIOUR, AND SELECTED DIETARY HABITS OF MIDDLE SCHOOL–AGED CHILDREN IN THE UNA-SANA CANTON (BOSNIA AND HERZEGOVINA) (str. 17-24)

Edina Šertović, Vildana Alibabić, Jasmina Osmančević-Muminović, Melisa Oraščanin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 281kb
ANTIDIABETIC POTENTIAL OF MICROWAVE-ASSISTED AQUEOUS GRAPE SKIN EXTRACTS FROM SELECTED WHITE TABLE GRAPE CULTIVARS (str. 25-32)

Domagoj Šubarić, Maja Karnaš Babić, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević, Dejan Agić, Vesna Rastija
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 536kb
FOOD SAFETY THROUGH THE LENS OF PHYTOBIOTICS (str. 33-38)

Ana Aračić Grubač, Matija Domaćinović, Danijela Samac, Mario Ronta, Ivana Prakatur
Pregledni rad

engleski pdf 226kb

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