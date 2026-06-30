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Latina et Graeca , Vol. 2 No. 49, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 31.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 5-6)

Tamara Tvrtković
Uvodnik

hrvatski pdf 125kb
Heraklo kao junak malih i velikih ekrana. I. dio: Heraklo snagator u popularnim medijima 18. i 19. stoljeća, ranim filmskim uradcima i peplum filmovima (str. 7-34)

Ana Pavlović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1941kb
Priče o igračkama: rimske artikulirane lutke (str. 35-66)

Vinka Matijević
Pregledni rad

hrvatski pdf 2933kb
Hanonova oplovba (str. 67-84)

Tomislav Mokrović
Ostalo

hrvatski pdf 3616kb
Bitka kod Termopila (str. 85-92)

Vladimir Posavec
Ostalo

hrvatski pdf 149kb
Gajeve gozbe: Nemoralije u Ariciji (str. 93-95)

Maja Matasović
Ostalo

hrvatski pdf 118kb
Govoriti bez riječi: o neverbalnoj komunikaciji i značenjima tjelesnih pokreta u antičkoj Grčkoj (str. 96-102)

Nina Čengić
Ostalo

hrvatski pdf 370kb
Na kavici s klasičnim jezicima: Proljetno čišćenje (str. 103-106)

Matea Tunjić
Ostalo

hrvatski pdf 292kb
Čestitamo! – XXXIX. državno natjecanje iz klasičnih jezika (str. 107-108)

Tomislav Mokrović
Vijest

hrvatski pdf 85kb
Čestitamo! – Napredovanja u zvanja u 2025. godini (str. 109-109)

Tamara Tvrtković
Vijest

hrvatski pdf 183kb
Dvadeset godina Latina et Graeca, Instituta za klasične jezike i antičku civilizaciju (str. 110-111)

Tomislav Mokrović
Vijest

hrvatski pdf 92kb
Studentski simpozij Cottidiano (str. 112-113)

Leon Cvitić
Vijest

hrvatski pdf 98kb
Međunarodni dan grčkog jezika (str. 114-115)

Petra Matović, Tamara Tvrtković
Vijest

hrvatski pdf 804kb
Jupiter koji nestaje (str. 116-118)

Ozren Domiter
Vijest

hrvatski pdf 1889kb
Euroclassica Academia Ragusina (str. 119-122)

Eva Horvat, Barbara Rismondo
Vijest

hrvatski pdf 102kb
Spoj antike i suvremenog prava: Projekt „GEKO-EKO” na Smotri govorništva Pravnog fakulteta u Rijeci (str. 123-125)

Ana Marković
Vijest

hrvatski pdf 1048kb
Ludi Latini: IV. međuškolski pub kviz (str. 126-128)

Iva Rakić
Vijest

hrvatski pdf 1573kb
Colloquium Marulianum XXXVI. (str. 129-132)

Rita Gnječ
Vijest

hrvatski pdf 112kb
Ines Sabotič, Antička historiografija (str. 133-135)

Ante Franić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 140kb
AMICITIA. Studia in honorem professoris Marinae Milićević Bradač (str. 136-140)

Inga Vilogorac Brčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 297kb
Mitomanija (kazališna predstava) (str. 141-142)

Petra Matović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 97kb
Racineova Fedra u izvedbi Hotela Bulić (kazališna predstava) (str. 143-145)

Voljena Marić, Petra Matović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 354kb
Arheologija i popularna kultura (prikaz izložbe) (str. 146-147)

Vjekoslava Margetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 406kb
Etruščani s nestale rijeke – Lica i mitovi iz muzeja u Chiusiju i Chiancianu (prikaz izložbe) (str. 148-156)

Marina Kovač
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2531kb

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