Latina et Graeca , Vol. 2 No. 49, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 31.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tamara Tvrtković
Uvodnik
Ana Pavlović
Izvorni znanstveni članak
Vinka Matijević
Pregledni rad
Tomislav Mokrović
Ostalo
Vladimir Posavec
Ostalo
Maja Matasović
Ostalo
Nina Čengić
Ostalo
Matea Tunjić
Ostalo
Tomislav Mokrović
Vijest
Tamara Tvrtković
Vijest
Tomislav Mokrović
Vijest
Leon Cvitić
Vijest
Petra Matović, Tamara Tvrtković
Vijest
Ozren Domiter
Vijest
Eva Horvat, Barbara Rismondo
Vijest
Ana Marković
Vijest
Iva Rakić
Vijest
Rita Gnječ
Vijest
Ante Franić
Recenzija, prikaz
Inga Vilogorac Brčić
Recenzija, prikaz
Petra Matović
Recenzija, prikaz
Voljena Marić, Petra Matović
Recenzija, prikaz
Vjekoslava Margetić
Recenzija, prikaz
Marina Kovač
Recenzija, prikaz
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