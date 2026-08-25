Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja , Vol. 64 No. 1 (235), 2026.
- Datum izdavanja: 25.08.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Maja Anđel, Elenmari Pletikos Olof
Izvorni znanstveni članak
Damir Demonja, Sanja Tišma, David Ranogajec
Prethodno priopćenje
Nataša Jovanović Ajzenhamer
Pregledni rad
Mirko Savković
Izvorni znanstveni članak
Ksenija Klasnić, Anita Dremel, Mirjana Adamović
Izvorni znanstveni članak
Dragutin Babić
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