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Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja , Vol. 64 No. 1 (235), 2026.

  • Datum izdavanja: 25.08.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Attitudes Toward German Loanwords in Zagreb (str. 3-24)

engleski pdf 732kb
Stavovi prema germanizmima u Zagrebu (str. 3-24)

Maja Anđel, Elenmari Pletikos Olof
Izvorni znanstveni članak

Tradicijsko obrtništvo kao potencijal društvenog poduzetništva: primjer medičarsko-voskarske radionice Blažeković u Osijeku (str. 25-42)

hrvatski pdf 238kb
Traditional Crafts as a Potential for Social Entrepreneurship: The Case of the Blažeković Gingerbread and Candle Making Workshop in Osijek (str. 25-42)

Damir Demonja, Sanja Tišma, David Ranogajec
Prethodno priopćenje

Back to Sociological Impressionism: Simmel, Baudrillard, and the Theoretical Path from the Blasé Attitude to Hyperreality (str. 43-62)

engleski pdf 252kb
Povratak sociološkom impresionizmu: Simmel, Baudrillard i teorijski put od blaziranog stava do hiperrealnosti (str. 43-62)

Nataša Jovanović Ajzenhamer
Pregledni rad

Mit u kamenu: Narodnooslobodilačka borba u natpisima spomenika NOB-a u srpskim seoskim zajednicama na području predratnih općina Vukovar i Vinkovci (str. 63-92)

hrvatski pdf 398kb
Myth in Stone: The People’s Liberation Struggle in the Inscriptions on Monuments Commemorating the National Liberation Struggle in Serb Rural Communities in the Pre-War Municipalities of Vukovar and Vinkovci (str. 63-92)

Mirko Savković
Izvorni znanstveni članak

Gender Inequalities in Household Management: Mapping of Mental Labour as an Invisible Dimension of Social Reproduction (str. 93-132)

engleski pdf 593kb
Mapiranje mentalnog rada kao nevidljive dimenzije socijalne reprodukcije: rodne nejednakosti u kućnom menadžmentu (str. 93-132)

Ksenija Klasnić, Anita Dremel, Mirjana Adamović
Izvorni znanstveni članak

Marijeta Rajković Iveta: Nogomet, migracije, integracija (str. 133-137)

Dragutin Babić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 195kb

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