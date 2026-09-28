 Skoči na glavni sadržaj

Agriculturae Conspectus Scientificus , Vol. 91 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Organic manure and biofertilisers enhance growth and yield performance of black gram
engleski pdf 2225kb
Organska gnojiva i biognojiva poboljšavaju rast i prinos crnog graha

Md. Mainul Hasan, Md. Mamunur Rashid, Humayara Islam, Md. Mahmudul Hasan, Mr. Shanto Mardi, Md. Abu Hasan, Abu Khayer Md. Muktadirul Bari Chowdhury
Izvorni znanstveni članak

Erratum to: Response of cotton to irrigation, fertilization and plant density in a semi-arid region of Iran
engleski pdf 425kb
Ispravak članka: Utjecaj navodnjavanja, gnojidbe i gustoće sklopa na pamuk u polusušnom području Irana

Hadi Sareban, Ahad Madani, Farshid Vazin
Ispravak

Optimisation of a hybrid wastewater treatment via full factorial design and its preliminary physicochemical and short-term agronomic assessment for irrigation reuse
engleski pdf 1415kb
Optimizacija hibridnog postupka obrade otpadnih voda primjenom potpunoga faktorijelnog dizajna te preliminarna fizikalno-kemijska i kratkoročna agronomska procjena za ponovnu uporabu u navodnjavanju

Nadjiba Boulahia, Dalila Hank, Fouad Sellam, Abdelmalek Chergui
Izvorni znanstveni članak

Effects of Stevia rebaudiana and Hippophae rhamnoides on dairy cow metabolism and milk quality
engleski pdf 528kb
Učinci stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) i pasjeg trna (Hippophae rhamnoides L.) na metabolizam mliječnih krava i kvalitetu mlijeka

Radena Nenova, Stanimir Enchev
Izvorni znanstveni članak

From sustainable harvesting to antibacterial activity: Yield optimisation, chemical composition, and foodborne pathogen inhibition of Juniperus communis L. and Pistacia lentiscus L. essential oils
engleski pdf 1102kb
Od održivog prikupljanja do antibakterijskog djelovanja: optimizacija prinosa, kemijski sastav i antibakterijsko djelovanje eteričnih ulja vrsta Juniperus communis L. i Pistacia lentiscus L. na patogene koji se prenose hranom

Nacéra Tadjine, Atika Benrima, Noureddine Bouras, Fawzi Rostane Meklati
Izvorni znanstveni članak

Nematodes as bioindicators of soil conditions at Mauremys rivulata nesting sites in Croatia
engleski pdf 1337kb
Nematode kao bioindikatori stanja tla na mjestima gniježđenja vrste Mauremys rivulata u Hrvatskoj

Bruna Tariba, Mirjana Brmež, Dragica Šalamon
Izvorni znanstveni članak

Posjeta: 0 *