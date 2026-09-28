Agriculturae Conspectus Scientificus , Vol. 91 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 28.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Md. Mainul Hasan, Md. Mamunur Rashid, Humayara Islam, Md. Mahmudul Hasan, Mr. Shanto Mardi, Md. Abu Hasan, Abu Khayer Md. Muktadirul Bari Chowdhury
Izvorni znanstveni članak
Hadi Sareban, Ahad Madani, Farshid Vazin
Ispravak
Nadjiba Boulahia, Dalila Hank, Fouad Sellam, Abdelmalek Chergui
Izvorni znanstveni članak
Radena Nenova, Stanimir Enchev
Izvorni znanstveni članak
Nacéra Tadjine, Atika Benrima, Noureddine Bouras, Fawzi Rostane Meklati
Izvorni znanstveni članak
Bruna Tariba, Mirjana Brmež, Dragica Šalamon
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *