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Medica Jadertina , Vol. 56 No. 1-2, 2026.

  • Datum izdavanja: 07.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Nursing students perception, attitude and fear related to the COVID-19 pandemic: a comparison Turkey and Croatia (str. 9-19)

Aysegul Korkmaz Dogdu, Hilal Gamze Hakbilen, Zrinka Puharić, Serpil Ince
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 305kb
Povezanost demografskih čimbenika, arterijske hipertenzije i seksualne funkcije u žena (str. 21-35)

Ines Guberina, Toni Vrgoč, Nataša Mrduljaš-Đujić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 286kb
Subclinical kidney injury after exposure to cardiopulmonary bypass: comparison of mild and moderate hemodilution (str. 37-51)

Mirabel Mažar, Anita Lukić, Krešimir Reiner, Sanja Konosić, Željko Čolak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 284kb
Evaluacija Khorana risc skora za predviđanje rizika za razvoj tromboze kod ambulantno liječenih bolesnika s lokalno uznapredovalim i metastatskim karcinomom u Općoj bolnici Zadar - pilot studija (str. 53-60)

Ivo Dilber, Vesna Telesmanić Dobrić, Sara Bilić Knežević, Blanka Vinceljek, Petra Grbić Pavlović, Renata Zrilić, Dražen Zekanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 264kb
Deltopectoral flap: an old but useful technique for head and neck reconstruction (str. 61-72)

Neven Skitarelić, Stipe Kalac, Branimir Šušak, Nataša Skitarelić
Pregledni rad

engleski pdf 1001kb
Enhanced recovery after cesarean section: current trends (str. 73-83)

Tomislav Ružman, Aidan Watson
Pregledni rad

engleski pdf 611kb
Nova suradnja u općoj bolnici: iskustva prvog kliničkog farmakologa i kliničkog farmaceuta (str. 85-93)

Maja Ilijanić Samošćanec, Mateja Miletić
Stručni rad

hrvatski pdf 408kb
Laparoscopic treatment of median arcuate ligament syndrome - a case report (str. 95-100)

Angela Velček, Ivo Klarin, Zvonimir Katušić, Iva Pavić, Petar Mijić, Jakov Mihanović
Stručni rad

engleski pdf 614kb
Sindrom škljocanja mišića tricepsa: dijagnostičke zamke i kirurške indikacije. Prikaz dvaju bolesnika (str. 101-110)

Filip Habeković, Igor Knežević, Ivan Bojanić
Stručni rad

hrvatski pdf 713kb
Thyroid lymphoepithelial cyst not associated with Hashimoto's thyroiditis - case report (str. 111-119)

Ivana Pajić Matić, Antonija Mišković, Dino Damjanović, Ivan Vučković, Ivana Kolač Damjanović, Ivo Matić
Stručni rad

engleski pdf 539kb
In memoriam - Mr.sc. Tatjana Vukelić-Baturić, dr.med. (1946.-2026.) (str. 121-121)

Neven Skitarelić, Robert Nezirović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 93kb

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