Medica Jadertina , Vol. 56 No. 1-2, 2026.
- Datum izdavanja: 07.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 13.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Aysegul Korkmaz Dogdu, Hilal Gamze Hakbilen, Zrinka Puharić, Serpil Ince
Izvorni znanstveni članak
Ines Guberina, Toni Vrgoč, Nataša Mrduljaš-Đujić
Izvorni znanstveni članak
Mirabel Mažar, Anita Lukić, Krešimir Reiner, Sanja Konosić, Željko Čolak
Izvorni znanstveni članak
Ivo Dilber, Vesna Telesmanić Dobrić, Sara Bilić Knežević, Blanka Vinceljek, Petra Grbić Pavlović, Renata Zrilić, Dražen Zekanović
Izvorni znanstveni članak
Neven Skitarelić, Stipe Kalac, Branimir Šušak, Nataša Skitarelić
Pregledni rad
Tomislav Ružman, Aidan Watson
Pregledni rad
Maja Ilijanić Samošćanec, Mateja Miletić
Stručni rad
Angela Velček, Ivo Klarin, Zvonimir Katušić, Iva Pavić, Petar Mijić, Jakov Mihanović
Stručni rad
Filip Habeković, Igor Knežević, Ivan Bojanić
Stručni rad
Ivana Pajić Matić, Antonija Mišković, Dino Damjanović, Ivan Vučković, Ivana Kolač Damjanović, Ivo Matić
Stručni rad
Neven Skitarelić, Robert Nezirović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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