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Journal of Central European Agriculture , Vol. 27 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Hygienic importance of light in dairy farming - a review (str. 601-609)

engleski pdf 676kb
Хигиенно значение на светлината в млечното говедовъдството – обзор (str. 601-609)

Dimo DIMOV, Toncho PENEV, Ivaylo MARINOV
Pregledni rad

Preliminary evaluation of Spirulina platensis supplementation on reproductive traits composition in fluoride-affected rams from endemic regions (str. 610-618)

Anass BEN MOULA, Abdellatif RAHIM, Mounia SIBAOUEIH, Abdel Khalid ESSAMADI, Bouchra EL AMIRI
Prethodno priopćenje

engleski pdf 837kb
Energy and nutrient utilisation of laying hen diets containing graded levels of supplementary xylanase (str. 619-626)

Isobel M. WHITING, Stephen P. ROSE, Alexander M. MACKENZIE, Ahmed M. AMERAH, Vasil R. PIRGOZLIEV
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 671kb
Response of organic and treated oats to steel slag, mineral and organo -mineral fertilizers use on acidic soil (str. 627-641)

engleski pdf 802kb
Reakcija organskog i tretiranog ovsa na primenu čelične šljake, mineralnog i organo-mineralnog đubriva na kiselom zemljištu (str. 627-641)

Aleksandra STANOJKOVIĆ-SEBIĆ, Olivera STAJKOVIĆ-SRBINOVIĆ, Marina JOVKOVIĆ, Dobrivoj POŠTIĆ
Izvorni znanstveni članak

Molecular fingerprinting and genetic diversity screening across plant species using conserved RCAR domain-based markers (str. 642-650)

engleski pdf 872kb
Molekulárne profilovanie a skríning genetickej variability rastlinných druhov pomocou markera konzervovanej RCAR domény (str. 642-650)

Aqsa ABBAS, Jana ŽIAROVSKÁ, Alžbeta JAUSCHOVÁ, Lenka KUČEROVÁ
Izvorni znanstveni članak

Alternaria mycotoxins in fruits and vegetable samples in the Republic of Serbia – is there an impact on human health? (str. 651-658)

engleski pdf 687kb
Alternaria mikotoksini u uzorcima voća i povrća u Republici Srbiji – postoji li uticaj na zdravlje ljudi? (str. 651-658)

Vojislava BURSIĆ, Tijana STOJANOVIĆ, Gorica VUKOVIĆ, Nataša MANDIĆ, Milena POPOV, Bojan KONSTANTINOVIĆ, Nikola PUVAČA, Dušan MARINKOVIĆ, Antonije ŽUNIĆ
Izvorni znanstveni članak

Plastic film mulch color affects leaf gas exchange, plant growth, and fruit yield of papaya (Carica papaya L.) in the southeast United States (str. 659-666)

Juan Carlos DÍAZ-PÉREZ, Md. Yamin KABIR
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 708kb
Evaluation of using geothermal water and local growing media for soilless culture in conventional and organic systems (str. 667-681)

Nadia ELABED, Asma BOUKHRIS, Mohamed Sadok BELKADHI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1110kb
Evaluation of the efficacy of steam-extracted garlic oil on cowpea beetle [Callosobruchus maculatus (F.)] Coleoptera under semi-storage conditions (str. 682-692)

Adil Ibrahim Abdalrhman HAROON, Mubarak Abdelrahman Salim EISA, Michaela STRMISKOVÁ, Marek BARTA, Katarína ADAMČÍKOVÁ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 787kb
Seed morphometry as a tool for discriminating the diversity of Moroccan grapevine (str. 693-708)

Nouhaila DIHAZ, Salama EL FATEHI, Hanan EL AOU-OUAD, Anass BEN MOULA, Widad BENZIANE, Abdelhalim CHMARKHI, Younes HMIMSA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 954kb
Periodic isolation of Xanthomonas campestris pv. campestris from soil (str. 709-716)

engleski pdf 756kb
Periodična izolacija Xanthomonas campestris pv. campestris iz zemljišta (str. 709-716)

Slobodan VLAJIĆ, Stevan MAŠIREVIĆ†, Ana VLAJIĆ, Vukašin POPOVIĆ, Janko ČERVENSKI
Izvorni znanstveni članak

Short-term physiological responses of tomato plants to Trichoderma brevicompactum under different watering regimes (str. 717-727)

engleski pdf 1005kb
Kratkoročni fiziološki odgovori biljaka paradajza na Trichoderma brevicompactum u različitim režimima zalivanja (str. 717-727)

Igor VUKELIĆ, Gordana RACIĆ, Mirjana BOJOVIĆ, Vedrana PROROK, Svetlana ROLJEVIĆ NIKOLIĆ, Ljiljana PROKIĆ, Dejana PANKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

Antifungal activity of Bacillus amyloliquefaciens filtrate against Fusarium dry rot of potato (str. 728-735)

engleski pdf 1123kb
Antifungalna aktivnost filtrata Bacillus amyloliquefaciens protiv fuzarijske suhe truleži krumpira (str. 728-735)

Katarina MARTINKO
Izvorni znanstveni članak

Effects of postharvest treatments and storage temperatures on shelf-life extension of Keo Romeat mango (Mangifera indica L.) (str. 736-747)

In SOKRA, Srun SOMALY, Horn SARUN, Chhaun MOLIKOY, Horn META, Dyah WULANDARI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1146kb
The impact of climate change on the risk of soil erosion by water in the flysch zone of Istria, Croatia (str. 748-765)

engleski pdf 1203kb
Utjecaj klimatskih promjena na rizik od erozije tla vodom u flišnoj zoni Istre u Hrvatskoj (str. 748-765)

Danijela JUNGIĆ, Stjepan HUSNJAK, Vladimir KUŠAN, Ivona ŽIŽA, Mario SRAKA
Izvorni znanstveni članak

Study of the sensitivity of durum wheat varieties to herbicides inhibiting acetohydroxyacid synthase and acetyl-CoA carboxylase (str. 766-777)

engleski pdf 864kb
Проучване на чувствителността на сортове твърда пшеница към хербициди инхибитори на ацетохидроксиацид синтаза и ацетил-КоА карбоксилаза (str. 766-777)

Lyubka KOLEVA-VALKOVA, Mariyan YANEV, Maya DIMITROVA, Silviya VASILEVA, Anyo MITKOV, Nesho NESHEV, Todor MANILOV, Yordan YORDANOV, Todorka SREBCHEVA, Kiril MARINKOV, Hristiyana HRISTOVA
Izvorni znanstveni članak

The decomposition of maple (Acer sp.), poplar (Populus sp.), and plane (Platanus sp.) leaf litter as affected in different cropping systems — A preliminary study (str. 778-784)

engleski pdf 830kb
Juhar (Acer sp.), nyár (Populus sp.) és platán (Platanus sp.) avar bomlásának vizsgálata különböző termesztési rendszerekben – Előzetes tanulmány (str. 778-784)

Brigitta SIMON, Ariel TÓTH, Emese HAJNAL BODNÁR, Anita LEPOSSA
Izvorni znanstveni članak

Potentially toxic element accumulation in wild mushroom rhizospheres and fruiting bodies with human health risk assessment in the Czech Republic (str. 785-798)

engleski pdf 1083kb
Akumulace potenciálně toxických prvků v rhizosférách a plodnicích volně rostoucích hub a hodnocení rizik pro lidské zdraví v podmínkách České republiky (str. 785-798)

Shahzaib ALI, Martin ŠEDA, Jiří KREJSA, Jan ŠÍMA, Sadia BABAR BALOCH, Jaroslav BERNAS
Izvorni znanstveni članak

Comparative analysis of oat plant-based milk alternatives and their sensory perception by consumers (str. 799-808)

Biljana TRAJKOVSKA, Mirjana RADOVANOVIĆ, Aleksandra KORIĆANAC, Gjore NAKOV
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 877kb
The influence of yeasts on the sensory properties of sparkling wines (str. 809-823)

engleski pdf 842kb
Utjecaj kvasaca na senzorna svojstva pjenušavih vina (str. 809-823)

Iva ŠIKAČ
Pregledni rad

Plant defense mechanisms against heavy metal stress (str. 824-838)

Senad MURTIĆ
Pregledni rad

engleski pdf 794kb
Critical nitrogen loads of arable Fluvisols determined by the simple mass balance (SMB) method in southern Bulgaria (str. 839-855)

engleski pdf 877kb
Определяне на критични натоварвания за азот на обработваема Алувиално-ливадна почва чрез метода на Мас баланса (SMB) в Южна България (str. 839-855)

Tsetska SIMEONOVA, Iliyana GERASIMOVA, Milena KERCHEVA, Miladin NAZARKOV
Izvorni znanstveni članak

Bacillus siamensis and Bacillus amyloliquefaciens: exploring plant growth-promoting features for sustainable agricultural applications (str. 856-867)

engleski pdf 1054kb
Bacillus siamensis i Bacillus amyloliquefaciens: istraživanje karakteristika koje podstiču rast biljaka za održive poljoprivredne primene (str. 856-867)

Samuel Oluwasegun ADESIDA, Blažo LALEVIĆ, Igor KLJUJEV, Jelena JOVIČIĆ-PETROVIĆ, Vera KARLIČIĆ
Izvorni znanstveni članak

Strategic liming for sustainable forage production on acidic alluvial soil (str. 868-880)

engleski pdf 915kb
Kalcizacija kao strateška mera za održivu proizvodnju krme na kiselom aluvijalnom zemljištu (str. 868-880)

Dalibor TOMIĆ, Vladeta STEVOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

Carbon sequestration of Virginia mallow (Sida hermaphrodita L.): Comparison of winter and spring harvests (str. 881-889)

engleski pdf 691kb
Sekvestracija ugljika virdžinijskim sljezom (Sida hermaphrodita L.): usporedba zimskog i proljetnog roka žetve (str. 881-889)

Darija BILANDŽIJA, Elvire Desiree KEUNI, Josip LETO, Nikola BILANDŽIJA
Izvorni znanstveni članak

Determinants of agri-food trade: empirical evidence from North Macedonia (str. 890-902)

Filip SELAMOVSKI, Tatiana VORONOVA, Marija GJOSHEVA KOVACHEVIKJ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 695kb

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