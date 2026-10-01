Journal of Central European Agriculture , Vol. 27 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 01.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Dimo DIMOV, Toncho PENEV, Ivaylo MARINOV
Pregledni rad
Anass BEN MOULA, Abdellatif RAHIM, Mounia SIBAOUEIH, Abdel Khalid ESSAMADI, Bouchra EL AMIRI
Prethodno priopćenje
Isobel M. WHITING, Stephen P. ROSE, Alexander M. MACKENZIE, Ahmed M. AMERAH, Vasil R. PIRGOZLIEV
Izvorni znanstveni članak
Aleksandra STANOJKOVIĆ-SEBIĆ, Olivera STAJKOVIĆ-SRBINOVIĆ, Marina JOVKOVIĆ, Dobrivoj POŠTIĆ
Izvorni znanstveni članak
Aqsa ABBAS, Jana ŽIAROVSKÁ, Alžbeta JAUSCHOVÁ, Lenka KUČEROVÁ
Izvorni znanstveni članak
Vojislava BURSIĆ, Tijana STOJANOVIĆ, Gorica VUKOVIĆ, Nataša MANDIĆ, Milena POPOV, Bojan KONSTANTINOVIĆ, Nikola PUVAČA, Dušan MARINKOVIĆ, Antonije ŽUNIĆ
Izvorni znanstveni članak
Juan Carlos DÍAZ-PÉREZ, Md. Yamin KABIR
Izvorni znanstveni članak
Nadia ELABED, Asma BOUKHRIS, Mohamed Sadok BELKADHI
Izvorni znanstveni članak
Adil Ibrahim Abdalrhman HAROON, Mubarak Abdelrahman Salim EISA, Michaela STRMISKOVÁ, Marek BARTA, Katarína ADAMČÍKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
Nouhaila DIHAZ, Salama EL FATEHI, Hanan EL AOU-OUAD, Anass BEN MOULA, Widad BENZIANE, Abdelhalim CHMARKHI, Younes HMIMSA
Izvorni znanstveni članak
Slobodan VLAJIĆ, Stevan MAŠIREVIĆ†, Ana VLAJIĆ, Vukašin POPOVIĆ, Janko ČERVENSKI
Izvorni znanstveni članak
Igor VUKELIĆ, Gordana RACIĆ, Mirjana BOJOVIĆ, Vedrana PROROK, Svetlana ROLJEVIĆ NIKOLIĆ, Ljiljana PROKIĆ, Dejana PANKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
Katarina MARTINKO
Izvorni znanstveni članak
In SOKRA, Srun SOMALY, Horn SARUN, Chhaun MOLIKOY, Horn META, Dyah WULANDARI
Izvorni znanstveni članak
Danijela JUNGIĆ, Stjepan HUSNJAK, Vladimir KUŠAN, Ivona ŽIŽA, Mario SRAKA
Izvorni znanstveni članak
Lyubka KOLEVA-VALKOVA, Mariyan YANEV, Maya DIMITROVA, Silviya VASILEVA, Anyo MITKOV, Nesho NESHEV, Todor MANILOV, Yordan YORDANOV, Todorka SREBCHEVA, Kiril MARINKOV, Hristiyana HRISTOVA
Izvorni znanstveni članak
Brigitta SIMON, Ariel TÓTH, Emese HAJNAL BODNÁR, Anita LEPOSSA
Izvorni znanstveni članak
Shahzaib ALI, Martin ŠEDA, Jiří KREJSA, Jan ŠÍMA, Sadia BABAR BALOCH, Jaroslav BERNAS
Izvorni znanstveni članak
Biljana TRAJKOVSKA, Mirjana RADOVANOVIĆ, Aleksandra KORIĆANAC, Gjore NAKOV
Izvorni znanstveni članak
Iva ŠIKAČ
Pregledni rad
Senad MURTIĆ
Pregledni rad
Tsetska SIMEONOVA, Iliyana GERASIMOVA, Milena KERCHEVA, Miladin NAZARKOV
Izvorni znanstveni članak
Samuel Oluwasegun ADESIDA, Blažo LALEVIĆ, Igor KLJUJEV, Jelena JOVIČIĆ-PETROVIĆ, Vera KARLIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
Dalibor TOMIĆ, Vladeta STEVOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
Darija BILANDŽIJA, Elvire Desiree KEUNI, Josip LETO, Nikola BILANDŽIJA
Izvorni znanstveni članak
Filip SELAMOVSKI, Tatiana VORONOVA, Marija GJOSHEVA KOVACHEVIKJ
Izvorni znanstveni članak
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