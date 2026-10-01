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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 22-23 , 1976.

  • Datum izdavanja: 05.12.1976.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Dva priloga upoznavanju borbe Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom krajem XIX. i početkom XX. st. (str. 5-27)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5123kb
O renesansnom pjesniku Ivanu Vidalu Korčulaninu u službi svoga zavičaja (str. 29-48)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4216kb
Arhivske zabilješke i marginalije o Markantunu de Dominisu (str. 49-62)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3075kb
Zadarski propis iz 1806. godine o prodaji ribe za siromašne građane (str. 63-76)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3248kb
Božidar Petranović i Dalmacija (Povodom 100-godišnjice njegove smrti) (str. 77-96)

Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4531kb
Nepoznati podaci o našim ljudima i krajevima u "Apendiksu" Fortisova djela Travels into Dalmatia, London 1778. (str. 97-110)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3620kb
Dalmacija u njemačkoj putpisnoj književnosti između dva rata (str. 111-124)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3290kb
Pisma Mihovila Pavlinovića i Natka Nodila Nikoli Vežiću (str. 125-151)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5482kb
Grafike dalmatinskih gradova Joana Blaeua (str. 153-180)

Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7328kb
Iz prošlosti kornatskog ribarstva (str. 181-259)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 17155kb
Ribolov Ižana u prošlosti (str. 261-292)

Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7068kb
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Lastovu i Dodatak popisu potalijančenih prezimena u Zadru (str. 293-317)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3716kb
Demografska i ekonomska kretanja u brdsko-planinskim predjelima između Cetine i Neretve i na srednjodalmatinskim otocima kao faktor u koncepciji ONO (str. 319-372)

Josip Ožić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11737kb
Stanje i razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Dalmaciji krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (str. 373-412)

Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9283kb
Udio Jurja Dalmatinca na Foscarijevu portiku Duždeve palače u Veneciji i na srodnim izvedbama (str. 415-427)

Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3663kb
Bibliografija radova o Jurju Dalmatincu (str. 429-475)

Josip Ante Soldo
Bibliografija

hrvatski pdf 10385kb

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