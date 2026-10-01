Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 22-23 , 1976.
- Datum izdavanja: 05.12.1976.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Josip Ožić
Izvorni znanstveni članak
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak
Josip Ante Soldo
Bibliografija
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