 Skoči na glavni sadržaj

Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu , Vol. 20 No. 2 (39), 2025.

  • Datum izdavanja: 07.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predlist (str. 2-2)

hrvatski pdf 59kb
Preface (str. 2-2)


Uvodnik

Impressum (str. 3-3)

hrvatski pdf 30kb
Impressum (str. 3-3)


Ostalo

Sadržaj (str. 4-4)

hrvatski pdf 45kb
Contents (str. 4-4)


Kazalo

Naracija, značenje i pamćenje: teorijska i empirijska razmatranja o učenju kroz priču (str. 5-28)

hrvatski pdf 748kb
Narration, Meaning and Memory: Theoretical and Empirical Considerations On Learning Through Storytelling (str. 5-28)

Ranko Rajović, Monika Pažur, Danilo Rajović, Nevenka Maras
Izvorni znanstveni članak

Didaktička svrha i važnost filozofije politike u okviru nastave filozofije: razmatranje kroz neka ključna djela (str. 29-50)

hrvatski pdf 192kb
On The Didactical Purpose and Importance of Political Philosophy in Teaching Philosophy: A Discussion Through Some Key Works (str. 29-50)

Alen Sućeska
Izvorni znanstveni članak

Obrazovanje u sjeni: analiza faktora koji utječu na korištenje dodatne poduke (str. 51-68)

hrvatski pdf 232kb
From Support to Dependence: Pedagogical and Social Implications of Private Tutoring (str. 51-68)

Mustafa Džafić, Semir Šejtanić
Izvorni znanstveni članak

Razlike u nekim motoričkim sposobnostima učenika i učenica u dobi od 8 godina (str. 69-84)

hrvatski pdf 194kb
Differences in Some Motor Skills of Male and Female Students at The Age of 8 (str. 69-84)

Ivana Žagar
Izvorni znanstveni članak

Roditeljska informiranost o odgoju djece u kontekstu podrške društvene zajednice (str. 85-110)

hrvatski pdf 203kb
Parental Awareness of Child Rearing in The Context of Social Community Support (str. 85-110)

Marina Diković, Elis Zahtila
Prethodno priopćenje

Ključni principi dizajniranja Reggio inspiriranog vrtićkog prostora ‒ nekonformistički pristup u traganju za “ljepotom neobičnog” (str. 111-127)

hrvatski pdf 395kb
Key Design Principles for A Reggio-inspired Kindergarten Space: A Nonconformist Approach in Search of The “Beauty of The Unusual” (str. 111-127)

Dženeta Camović
Pregledni rad

Izgradnja kulture kreativnosti u školskom okruženju (str. 129-145)

hrvatski pdf 227kb
Building a Culture of Creativity in The School Environment (str. 129-145)

Amina Smajović Ibrović
Pregledni rad

Zalist (str. 146-146)


Ostalo

hrvatski pdf 70kb

Posjeta: 0 *