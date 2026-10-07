Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu , Vol. 20 No. 2 (39), 2025.
- Datum izdavanja: 07.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uvodnik
Ostalo
Kazalo
Ranko Rajović, Monika Pažur, Danilo Rajović, Nevenka Maras
Izvorni znanstveni članak
Alen Sućeska
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Džafić, Semir Šejtanić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Žagar
Izvorni znanstveni članak
Marina Diković, Elis Zahtila
Prethodno priopćenje
Dženeta Camović
Pregledni rad
Amina Smajović Ibrović
Pregledni rad
Ostalo
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