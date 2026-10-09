 Skoči na glavni sadržaj

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 2 , 1955.

  • Datum izdavanja: 11.12.1955.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Slom federalističkih pokušaja u Austriji god. 1867. i autonomaške denuncijacije u Zadru i Dalmaciji (str. 5-16)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2121kb
Vitalnost običaja pobratimstva i posestrimstva u sjevernoj Dalmaciji (str. 17-34)

Milovan Gavazzi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3624kb
O srednjovjekovnoj gradskoj palači u Splitu (str. 35-46)

Ljubo Karaman
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2515kb
Zadranin Šime Vitasović i kulturno-povijesno značenje njegovih djela (str. 47-78)

Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7362kb
Matice u Dalmaciji iz XVI. stoljeća (str. 79-86)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1543kb
Ninski govor (str. 87-140)

Ljubomir Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10885kb
Zadarski liječnici (str. 141-169)

Miloš Škarica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6074kb
Otok Zverinac (str. 171-191)

Ivo Rubić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4239kb
Porijeklo renesansnih psaltira franjevačkog samostana u Zadru (str. 193-232)

Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8807kb
Kuća u Šibeniku od najstarijih vremena do konca XVIII. stoljeća (str. 233-271)

Jelka Perić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8002kb
Granice Liburnije kroz stoljeća (str. 273-296)

Mate Suić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4817kb
Jedna posjeta Njegošu 1841. godine (str. 297-317)

Jevto Milović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3645kb
Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675.) (str. 319-332)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3151kb
Rikard Katalinić Jeretov i Zadar (str. 333-357)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4366kb
Neobjavljena književna djela Zadranina Šime Budinića (str. 359-373)

Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2829kb
O običaju pobratimstva - posestrinstva na otoku Ižu (kod Zadra) i okolnim otocima (str. 375-385)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2026kb
Neolitski tragovi u sjevernoj Dalmaciji (str. 387-399)

Šime Batović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2392kb
Porijeklo naziva Citorij (str. 401-412)

Božidar Finka
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2321kb
Pokušaj izdavanja lista "Il corriere Dalmata" u Zadru 1803. godine (str. 413-418)

Dušan Berić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1302kb

Posjeta: 0 *