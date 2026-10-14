International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 9, 2026.
- Datum izdavanja: 14.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Aqeel Majeed Breesam, Roaa Safi Abed Alah, Mina Faris Ali Alnaimy
Izvorni znanstveni članak
Siti Andini Utiarahman, Indrabayu -, Ingrid Nurtanio
Izvorni znanstveni članak
Suha Abdul Raheem Khoja, Zainab Noori Ghanim
Izvorni znanstveni članak
Mohanad Ali, Shajan M. Mahdi, Yasamin Hamza Alagrash, Thekra Abbas
Izvorni znanstveni članak
Khac-Lap Phan, Quang-Vinh Pham, Quang-Hung Le
Izvorni znanstveni članak
Ahmed Qaftan Kafi, Muayed Sadik Croock, Qusay Fadhel Hasan
Izvorni znanstveni članak
Amal Halfaoui, Fethallah Hadjila, Zeyneb ElYebdri
Izvorni znanstveni članak
Dražen Bajer, Bruno Zorić, Mario Dudjak
Izvorni znanstveni članak
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