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International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 9, 2026.

  • Datum izdavanja: 14.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Facial Expression Recognition Using CNNs and Attention Mechanisms on Modified FER2013 Dataset (str. 663-678)

Aqeel Majeed Breesam, Roaa Safi Abed Alah, Mina Faris Ali Alnaimy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2488kb
Enhanced YOLOv11 with Dual Attention Mechanisms for Fine-Grained Stomata Morphology Classification (str. 679-698)

Siti Andini Utiarahman, Indrabayu -, Ingrid Nurtanio
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5396kb
A Hybrid Multi-Layered Joint Compression Encryption Scheme for RGB Images (str. 699-715)

Suha Abdul Raheem Khoja, Zainab Noori Ghanim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3648kb
Sheer-Dam: A Structural-Health and Energy- Efficient Routing Protocol for Wireless Sensor Networks in Dam Monitoring (str. 717-728)

Mohanad Ali, Shajan M. Mahdi, Yasamin Hamza Alagrash, Thekra Abbas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 740kb
An Approach Based on Fine-tuning Small Language Models for Fake News Detection (str. 729-740)

Khac-Lap Phan, Quang-Vinh Pham, Quang-Hung Le
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1299kb
Adaptive Control of a Lower-Limb Prosthesis Using a Momentum Observer and PSO-Based Gain Optimization (str. 741-748)

Ahmed Qaftan Kafi, Muayed Sadik Croock, Qusay Fadhel Hasan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1905kb
Chaotic Slime Mould Metaheuristic with Chebyshev Map for IoT Service Composition (str. 749-764)

Amal Halfaoui, Fethallah Hadjila, Zeyneb ElYebdri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1006kb
An extension for differential evolution based on centroids with self-adaptive noise and preselection (str. 765-776)

Dražen Bajer, Bruno Zorić, Mario Dudjak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1680kb

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