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Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti , Vol. 68 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Crkva sv. Roka u Draguću — naručitelji, gradnja i slikarski potpis majstora Antona (str. 9-29)

hrvatski pdf 1956kb
The Church of St. Roch in Draguć: Master Anton’s painting signature, construction, and patrons (str. 9-29)

Krasanka Majer Jurišić
Pregledni rad

engleski pdf 1956kb
Kapucinski samostan i crkva na zagrebačkom Gradecu – pokušaj sinteze i tipološkog određenja (str. 31-54)

hrvatski pdf 1380kb
The Capuchin monastery and church on Zagreb’s Gradec – an attempt at synthesis and typological characterization (str. 31-54)

Josipa Alviž
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1380kb
Portreti u opusu Giovannija Simonettija (str. 55-71)

hrvatski pdf 737kb
Portraits in the oeuvre of Giovanni Simonetti (str. 55-71)

Luciana Fuks
Prethodno priopćenje

engleski pdf 737kb
Bečki slikar Friedrich Sturm u sakralnim prostorima i privatnim zbirkama na području istočne Hrvatske (str. 73-91)

hrvatski pdf 809kb
Friedrich Sturm: A Viennese painter in private collections and places of worship in eastern Croatia (str. 73-91)

Ivan Roth
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 809kb
Razglednice Rudolfa Mosingera (str. 93-114)

hrvatski pdf 1033kb
Rudolf Mosinger’s postcards (str. 93-114)

Iva Salopek Bogavčić, Ivan Bogavčić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1033kb
Intermedial testimonies of trauma: Bashkim Shehu’s Angelus Novus between image and text (str. 115-125)

engleski pdf 222kb
Intermedijalna svjedočanstva o traumi: Angelus Novus Bashkima Shehua između slike i teksta (str. 115-125)

Veron Dobroshi
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 222kb
Grafički dizajner i ilustrator Kornel Becić — rekonstrukcija zaboravljenog opusa iz 1930-ih (str. 127-144)

hrvatski pdf 921kb
Graphic designer and illustrator Kornel Becić: Reconstruction of a forgotten oeuvre from the 1930s (str. 127-144)

Lovorka Magaš Bilandžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 921kb
Ivo Penić i oblikovanje 1950-ih — od arhitekture do industrijskog dizajna (str. 145-163)

hrvatski pdf 1582kb
Ivo Penić and design in the 1950s: From architecture to industrial design (str. 145-163)

Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1582kb
The monument to Viktor Dyk on the island of Lopud revisited: The question of authorship (str. 165-180)

engleski pdf 1054kb
Spomenik Viktoru Dyku na otoku Lopudu: pitanje autorstva (str. 165-180)

Antun Baće
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1054kb
Arhitektonski opus Slobodana Janjića (str. 181-190)

hrvatski pdf 650kb
The architectural oeuvre of Slobodan Janjić (str. 181-190)

Maris Bjelančić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 650kb
Josipa Alviž, Jasmina Nestić: Od vandrovanja Rimom do sveučilišnog studija povijesti umjetnosti. Povijest izobrazbe povjesničara umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu od 1877. do 1945. godine (str. 193-195)

Irena Kraševac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 76kb
Franko Ćorić Vrijeme utemeljitelja: ustrojstvo i normativi C. kr. Središnjeg povjerenstva za povijesne i umjetničke spomenike te djelovanje u hrvatskim zemljama od 1850. do 1918. godine (str. 196-198)

Stanko Glavinić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 84kb
Dolores Ivanuša (1937. – 2025.) (str. 199-202)

Rhea Ivanuš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 178kb
Snješka Knežević (1938. – 2025.) (str. 203-205)

Zvonko Maković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 78kb

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