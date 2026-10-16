Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti , Vol. 68 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 16.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Krasanka Majer Jurišić
Pregledni rad
Josipa Alviž
Izvorni znanstveni članak
Luciana Fuks
Prethodno priopćenje
Ivan Roth
Izvorni znanstveni članak
Iva Salopek Bogavčić, Ivan Bogavčić
Prethodno priopćenje
Veron Dobroshi
Prethodno priopćenje
Lovorka Magaš Bilandžić
Izvorni znanstveni članak
Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić
Izvorni znanstveni članak
Antun Baće
Izvorni znanstveni članak
Maris Bjelančić
Prethodno priopćenje
Irena Kraševac
Recenzija, prikaz
Stanko Glavinić
Recenzija, prikaz
Rhea Ivanuš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Zvonko Maković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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