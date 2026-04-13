 Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 27 No. 54, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ UMJETNE INTELIGENCIJE NA POVEĆANJE KVALITETA I OPSEGA REVIZIJE (str. 1-13)

Vinko Belak
Pregledni rad

hrvatski pdf 664kb
TRGOVINSKI RAT SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA – EKONOMSKE/FINANSIJSKE POSLJEDICE (str. 1-14)

Adnan Rovčanin, Željka Stanić, Alma Krznarić
Pregledni rad

bosanski pdf 1029kb
DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJI OSIGURANJA U BIH - STANJE I PERSPEKTIVE (str. 1-21)

Adem Abdić, Adnan Rovčanin, Ademir Abdić, Fahir Kanlić
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 661kb
REVIZIJA ODRŽIVOSTI I DIGITALNE TRANSFORMACIJE UZ PODRŠKU UMJETNE INTELIGENCIJE (str. 1-16)

Amir Hasičević
Pregledni rad

hrvatski pdf 589kb
UTICAJ DIGITALNE TRANSFORMACIJE, UMJETNE INTELIGENCIJE I PRINCIPA ODRŽIVOSTI NA DONOŠENJE STRATEŠKIH I OPERATIVNIH ODLUKA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA (str. 1-20)

Ismet Kalić, Nermina Ćatić, Tarik Ćatić
Pregledni rad

bosanski pdf 1080kb
FORENZIČKA ANALIZA U ERI DIGITALNE TRANSFORMACIJE INTERNE REVIZIJE UZ PRIMJENU VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE (str. 1-21)

Edin Glogić
Pregledni rad

bosanski pdf 627kb
BENFIT KOMPANIJE (str. 1-11)

Veljko Trivun
Pregledni rad

bosanski pdf 541kb
CYBER ZAŠTITA I SIGURNOST FINANSIJSKIH PODATAKA I TRANSAKCIJA (str. 1-12)

Hadžib Salkić, Ismet Kalić
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 893kb
PRIMJENA SUSTAVA UMJETNE INTELIGENCIJE U FORENZIČNIM ZNANOSTIMA I FORENZIČNOJ REVIZIJI (str. 1-16)

Božo Vukoja
Pregledni rad

hrvatski pdf 643kb
IZAZOVI VREDNOVANJA KOMPANIJA U ODRŽIVIM INDUSTRIJAMA: PRILAGOĐAVANJE TRADICIONALNIH METODA NOVIM TRŽIŠNIM USLOVIMA

Džafer Alibegović
Pregledni rad

hrvatski pdf 682kb

Posjeta: 0 *