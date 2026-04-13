Tranzicija , Vol. 27 No. 54, 2025.
- Datum izdavanja: 13.04.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vinko Belak
Pregledni rad
Adnan Rovčanin, Željka Stanić, Alma Krznarić
Pregledni rad
Adem Abdić, Adnan Rovčanin, Ademir Abdić, Fahir Kanlić
Izvorni znanstveni članak
Amir Hasičević
Pregledni rad
Ismet Kalić, Nermina Ćatić, Tarik Ćatić
Pregledni rad
Edin Glogić
Pregledni rad
Veljko Trivun
Pregledni rad
Hadžib Salkić, Ismet Kalić
Izvorni znanstveni članak
Božo Vukoja
Pregledni rad
Džafer Alibegović
Pregledni rad
Posjeta: 0 *