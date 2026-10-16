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Tranzicija , Vol. 27 No. 55, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

PREDNOSTI I OPASNOSTI KORIŠTENJA UMJETNE INTELIGENCIJE U PODRUČJU RAČUNOVODSTVA I POREZA (str. 1-8)

Vinko Belak
Pregledni rad

hrvatski pdf 664kb
KONVENCIJA O UMJETNOJ INTELIGENCIJI I NJENI PRAVNI DOMAŠAJI (str. 1-14)

Veljko Trivun
Pregledni rad

bosanski pdf 559kb
DIGITALIZACIJA I INTEGRISANO POSLOVNO PLANIRANJE: SAVREMENI TRENDOVI, MOGUĆNOSTI I IZAZOVI (str. 1-16)

Adil Kurtić, Muzafer Brigić
Pregledni rad

bosanski pdf 902kb
NEKE OD MOGUĆNOSTI PRIMJENE AI ALATA U FINANCIJSKOJ ANALIZI (str. 1-8)

Adnan Rovčanin, Iva Stanić
Pregledni rad

hrvatski pdf 300kb
CHATGPT I STUDENTI U BOSNI I HERCEGOVINI: IZMEĐU EFIKASNOSTI UČENJA I ETIČKE ODGOVORNOSTI (str. 1-20)

Fahir Kanlić, Ademir Abdić, Adem Abdić, Lejla Lazović
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 797kb
PRIMJENA AI U UPRAVLJANJU FINANSIJSKOM STABILNOŠĆU PREDUZEĆA (str. 1-13)

Ismet Kalić, Nermina Ćatić, Tarik Ćatić, Nermin Kalić, Belma Mešić
Pregledni rad

bosanski pdf 796kb
DETEKCIJA ANOMALIJA U DNEVNIKU KNJIŽENJA PRIMJENOM MAŠINSKOG UČENJA KAO PODRŠKA REVIZIJSKOM ODGOVORU NA RIZIK OD PREVARE (str. 1-17)

Edin Glogić
Pregledni rad

bosanski pdf 538kb
DIGITALIZACIJA I VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA U EKOLOŠKOM PREDUZETNIŠTVU - METADISCIPLINARNI OKVIR ZA ODRŽIVU POSLOVNU TRANSFORMACIJU (str. 1-15)

Vladica Ristić, Ismet Kalić
Pregledni rad

hrvatski pdf 819kb
MODEL TRI LINIJE OBRANE U INTERNOJ REVIZIJI I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU (str. 1-15)

Božo Vukoja, Antonio Vukoja, Matea Antonela Vukoja
Pregledni rad

hrvatski pdf 879kb
DIGITALNA TRANSFORMACIJA I STRUKTURA KAPITALA PREDUZEĆA: EMPIRIJSKA ANALIZA UTICAJA DIGITALIZACIJE NA FINANSIJSKE ODLUKE

Džafer Alibegović, Mustafa Tabaković
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 465kb

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