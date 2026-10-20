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Magistra Iadertina , Vol. 21 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 20.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 04.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Ispitivanje razvojnih glazbenih sposobnosti učenika na hrvatskom uzorku primjenom testa Intermediate Measures of Music Audiation Edwina E. Gordona (str. 9-30)

hrvatski pdf 403kb
Testing Students’ Developmental Musical Abilities using Edwin E. Gordon’s Test (str. 9-30)

Tihana Škojo, Ivana Antoaneta Petričević
Izvorni znanstveni članak

Formation Of Reading Culture Among Primary School Students In Distance Learning Conditions (str. 31-54)

engleski pdf 427kb
Formiranje kulture čitanja učenika mlađe školske dobi u uvjetima učenja na daljinu (str. 31-54)

Tetiana Kachak, Tetyana Blyznyuk, Olena Budnyk, Kateryna Fomin, Svitlana Yatsiv
Izvorni znanstveni članak

Language Proficiency And Cumulative Learning Experience as Correlates of Collocational Processing: Experimental Data On Learners of English as An L2 (str. 55-98)

engleski pdf 1488kb
Jezična kompetencija i kumulativno iskustvo učenja kao korelati procesiranja kolokacija: rezultati eksperimenta s učenicima engleskog kao drugog jezika (str. 55-98)

Frane Malenica, Jakov Proroković, Jelena Gugić, Mojca Kompara Lukančić, Emilija Mustapić Malenica
Izvorni znanstveni članak

The Association Between Physical Health Consequences Of Smartphone Use And Subjective Well-Being in Early Adolescents (str. 99-126)

engleski pdf 617kb
Povezanost između fizičkih zdravstvenih posljedica korištenja pametnih telefona i subjektivne dobrobiti u mlađih adolescenata (str. 99-126)

Marina Merkaš
Izvorni znanstveni članak

Razvoj kompetencija budućih učitelja za primjenu digitalnih tehnologija u nastavi kroz studijski program (str. 127-150)

hrvatski pdf 1376kb
Development of Future Teachers’ Competencies for the Use of Technology in Teaching Through a Study Program (str. 127-150)

Karolina Dobi Barišić, Maja Brust Nemet
Izvorni znanstveni članak

Od zadovoljstva do izvrsnosti: analiza odnosa profesionalnog razvoja i zadovoljstva poslom pedagoga u hrvatskim školama (str. 151-180)

hrvatski pdf 625kb
From Satisfaction to Excellence: Analysis of the Relationship Between Professional Development and Job Satisfaction Among Pedagogues in Croatian Schools (str. 151-180)

Ana Mirosavljević, Iva Šlogar
Izvorni znanstveni članak

Razvoj radijskog programa za djecu u početcima djelovanja Radija Zagreb (str. 181-204)

hrvatski pdf 1242kb
Radio Zagreb’s Programmes for Children from 1926 to 1953 (str. 181-204)

Nikolina Bujić, Marina Gabelica
Pregledni rad

Kulinarske radionice kao interaktivno učenje u nastavi stranog jezika (primjer iz prakse*) (str. 225-246)

hrvatski pdf 2193kb
Culinary Workshops as Interactive Learning in Foreign Language Teaching (Example From Practice) (str. 225-246)

Eda Šarić, Petra Špadić
Stručni rad

My Friends: The View of Primary School Pupils On the Phenomenon Of Friendship (str. 247-263)

engleski pdf 329kb
Moji prijatelji: Pogled učenika osnovne škole na fenomen prijateljstva (str. 247-263)

Dominika Provázková Stolinská, Miluše Rašková, Erdal Ozyurt
Stručni rad

The Three Scenarios for Vocational Education And Training in Europe (str. 0-0)

engleski pdf 2083kb
Tri scenarija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Europi (str. 0-0)

Liliana Rodrigues
Stručni rad

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