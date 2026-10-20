Magistra Iadertina , Vol. 21 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 20.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 04.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tihana Škojo, Ivana Antoaneta Petričević
Izvorni znanstveni članak
Tetiana Kachak, Tetyana Blyznyuk, Olena Budnyk, Kateryna Fomin, Svitlana Yatsiv
Izvorni znanstveni članak
Frane Malenica, Jakov Proroković, Jelena Gugić, Mojca Kompara Lukančić, Emilija Mustapić Malenica
Izvorni znanstveni članak
Marina Merkaš
Izvorni znanstveni članak
Karolina Dobi Barišić, Maja Brust Nemet
Izvorni znanstveni članak
Ana Mirosavljević, Iva Šlogar
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Bujić, Marina Gabelica
Pregledni rad
Eda Šarić, Petra Špadić
Stručni rad
Dominika Provázková Stolinská, Miluše Rašková, Erdal Ozyurt
Stručni rad
Liliana Rodrigues
Stručni rad
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