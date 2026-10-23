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NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo , Vol. 73 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Guest Editor’s Letter (str. II-II)

Ana Bratoš Cetinić
Uvodnik

engleski pdf 22kb
The Isopod Parasite Ceratothoa oestroides (Cymothoidae) in European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): Estimation of Initial Reproductive Maturity and Fecundity (str. 43-51)

Slavica Čolak, Tijana Milićević, Matko Kolega, Danijel Mejdandžić, Toni Števanja, Šime Franov, Marija Jurica, Bosiljka Mustać
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3871kb
Biological and Fishery Characteristics of the European Eel in Freshwater and Brackish-water Habitats of the Neretva Estuary and Adjacent Eastern Adriatic Coast (str. 52-63)

Branko Glamuzina, Milorad Mrakovčić, Luka Glamuzina, Sanja Grđan, Jerko Pavličević, Vlasta Bartulović, Alexis Conides, Sanja Matić-Skoko, Matija Pofuk, Matija Kresonja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2181kb
Biological Attributes of Bogue (Boops boops) Captured inside Marine Fish Cages in the Eastern Adriatic Sea (str. 64-74)

Bosiljka Mustać, Ivana Lopar, Bruna Babin, Bruna Petani, Rina Milošević, Slavica Čolak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4389kb
How Quality, Safety, and Social Proof Shape Consumer Attitudes and Consumption Intentions toward Aquaculture Bivalves (str. 75-84)

Jelena Kapeš, Elena Dujmić, Greta Krešić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 274kb
Satellite-Derived Primary Production in the Central and Southern Eastern Adriatic: Spatial, Seasonal and Interannual Variability (str. 85-94)

Nikolina Granić, Frano Matić, Gorana Jelić Mrčelić, Maja Krželj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2651kb
Effects of Temperature and Feeding Regime on the Fatty Acid Composition of the Mediterranean Mussel (Mytilus galloprovincialis) (str. 95-103)

Petar Zuanović, Zoran Zorić, Ivan Župan, Tomislav Šarić, Tibor Janči, Ana Dobrinčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4105kb
Mariculture and Marine Litter: Pilot Study from the Seafloor in Shellfish Farming Areas of Mali Ston Bay (Croatia) (str. 104-111)

Iva Pozniak, Marijana Pećarević, Marina Brailo Šćepanović, Ivana Palunko
Prethodno priopćenje

engleski pdf 10253kb
Marine Heat Waves in the Mediterranean Sea: A Semi-Quantitative Synthesis with a Focus on Biological Responses (str. 112-120)

Josip Mikuš, Katarina Paljetak, Sanja Grđan
Pregledni rad

engleski pdf 1668kb

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