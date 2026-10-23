NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo , Vol. 73 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 23.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Bratoš Cetinić
Uvodnik
Slavica Čolak, Tijana Milićević, Matko Kolega, Danijel Mejdandžić, Toni Števanja, Šime Franov, Marija Jurica, Bosiljka Mustać
Izvorni znanstveni članak
Branko Glamuzina, Milorad Mrakovčić, Luka Glamuzina, Sanja Grđan, Jerko Pavličević, Vlasta Bartulović, Alexis Conides, Sanja Matić-Skoko, Matija Pofuk, Matija Kresonja
Izvorni znanstveni članak
Bosiljka Mustać, Ivana Lopar, Bruna Babin, Bruna Petani, Rina Milošević, Slavica Čolak
Izvorni znanstveni članak
Jelena Kapeš, Elena Dujmić, Greta Krešić
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Granić, Frano Matić, Gorana Jelić Mrčelić, Maja Krželj
Izvorni znanstveni članak
Petar Zuanović, Zoran Zorić, Ivan Župan, Tomislav Šarić, Tibor Janči, Ana Dobrinčić
Izvorni znanstveni članak
Iva Pozniak, Marijana Pećarević, Marina Brailo Šćepanović, Ivana Palunko
Prethodno priopćenje
Josip Mikuš, Katarina Paljetak, Sanja Grđan
Pregledni rad
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