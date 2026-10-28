Entomologia Croatica , Vol. 25 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 28.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marija Ivković, Stjepan Krčmar
Izvorni znanstveni članak
Ivana Skuzin, Stjepan Krčmar, Mišel Jelić, Ivica Pakrac
Izvorni znanstveni članak
Sara Grbac Tessari, Marija Ravlić, Ivana Majić, Ankica Sarajlić
Izvorni znanstveni članak
Milan Pernek
Izvorni znanstveni članak
Toni Koren
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Krčmar, Lora Krčmar
Pregledni rad
Ivana Pajač Živković
Pregledni rad
Božena Barić, Ivana Vrućina
Pregledni rad
Goran Vignjević
Crtice
Posjeta: 0 *