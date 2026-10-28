 Skoči na glavni sadržaj

Entomologia Croatica , Vol. 25 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Tabanus sudeticus Zeller, 1842 i Philipomyia graeca (Fabricius, 1794) prvi nalazi u fauni Nacionalnog parka Plitvička jezera (str. 1-5)

Tabanus sudeticus Zeller, 1842 and Philipomyia graeca (Fabricius, 1794) first records in the fauna of Plitvice Lakes National Park (str. 1-5)

Marija Ivković, Stjepan Krčmar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6379kb
Obadi (Tabanidae) u Zbirci dvokrilaca (Diptera) Prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja Varaždin (str. 6-19)

hrvatski pdf 19864kb
Horseflies (Tabanidae) in the Diptera Collection of the Natural History Department, Varaždin City Museum (str. 6-19)

Ivana Skuzin, Stjepan Krčmar, Mišel Jelić, Ivica Pakrac
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj vodenog ekstrakta kadifice (Tagetes patula L.) na velikog voskovog moljca Galleria mellonella (L., 1758) (str. 20-29)

Effect of Marigold (Tagetes patula L.) Aqueous Extract on the Greater Wax Moth Galleria mellonella (L., 1758) (str. 20-29)

Sara Grbac Tessari, Marija Ravlić, Ivana Majić, Ankica Sarajlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4402kb
Potkornjaci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) u Park-šumi Marjan: sastav vrsta i povezanost vrste Orthotomicus erosus s predatorskim člankonošcima (str. 30-40)

Bark Beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in the Marjan Forest Park: Species Composition and Associations Between Orthotomicus erosus and Predatory Arthropods (str. 30-40)

Milan Pernek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7483kb
Psarus abdominalis (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae): ponovno zabilježen u Hrvatskoj nakon 102 godine i prvi nalaz iz mediteranske biogeografske regije (str. 41-47)

Psarus abdominalis (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae): rediscovery in Croatia after 102 years and the first record from the Mediterranean biogeographical region (str. 41-47)

Toni Koren
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6325kb
Pregled faune obada (Diptera: Tabanidae) Baranje, Hrvatska (str. 48-62)

An Overview of the Horsefly Fauna (Diptera: Tabanidae) of Baranja, Croatia (str. 48-62)

Stjepan Krčmar, Lora Krčmar
Pregledni rad

engleski pdf 24555kb
Trideset godina časopisa Entomologia Croatica (str. 63-66)

hrvatski pdf 2149kb
Thirty Years of Entomologia Croatica (str. 63-66)

Ivana Pajač Živković
Pregledni rad

Pedeset godina Hrvatskog entomološkog društva (1974.–2024.): osvrt na djelovanje i doprinos razvoju entomologije u Hrvatskoj (str. 67-69)

hrvatski pdf 844kb
Fifty Years of the Croatian Entomological Society (1974–2024): A Review of Its Activities and Contribution to the Development of Entomology in Croatia (str. 67-69)

Božena Barić, Ivana Vrućina
Pregledni rad

Osvrt na 6.Međunarodni Simpozij Hrvatskog entomološkog društva (str. 70-72)

hrvatski pdf 835kb
Review of the 6th International Symposium of the Croatian Entomological Society (str. 70-72)

Goran Vignjević
Crtice

Posjeta: 0 *