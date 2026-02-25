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Croatian Medical Journal , Vol. 67 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 25.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The (in)visibility of women in science (str. 1-3)

Svjetlana Kalanj Bognar, Klementina Fon Tacer, Ivana Rosenzweig
Uvodnik

engleski pdf 74kb
Artificial intelligence literacy and readiness in future health care professionals: a cross sectional study (str. 4-13)

Funda Catan-Inan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 150kb
Effects of craniectomy on cerebrospinal fluid pressure gradient in the craniospinal space in different body positions of cats (str. 14-21)

Marijan Klarica, Gorislav Erceg, Sergej Mihailovič Marasanov, Milan Radoš, Filip Njavro, Darko Orešković, Ivana Jurjević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 505kb
Too complex, too busy, yet paid the same: why university tertiary hospitals need a new model (str. 22-29)

Mislav Puljević
Pregledni rad

engleski pdf 100kb
Ancient DNA studies performed in the forensic genetic laboratory in Slovenia: a narrative review (str. 30-38)

Irena Zupanič Pajnič
Pregledni rad

engleski pdf 152kb
Transurethral drainage of prostatic abscess using pulsed Tm:YAG laser: a case report (str. 39-43)

Branimir Lodeta
Studija slučaja

engleski pdf 366kb
Craniospinal cerebrospinal fluid volume changes after extreme bilateral frontotemporoparietal craniectomy and cranioplasty: a volumetric magnetic resonance imaging case report (str. 44-49)

Sergej Mihailovič Marasanov, Milan Radoš, Filip Njavro, Miroslav Vukić, Ivana Jurjević, Marijan Klarica
Studija slučaja

engleski pdf 624kb
Before PAX1, DKK1, and D-loop variants are held responsible for the Chiari-I malformation, the pathogenicity of each variant must be proven (str. 67-50)

Josef Finsterer
Pismo uredniku

engleski pdf 59kb

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