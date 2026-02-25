Croatian Medical Journal , Vol. 67 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 25.02.2026.
- Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Svjetlana Kalanj Bognar, Klementina Fon Tacer, Ivana Rosenzweig
Uvodnik
Funda Catan-Inan
Izvorni znanstveni članak
Marijan Klarica, Gorislav Erceg, Sergej Mihailovič Marasanov, Milan Radoš, Filip Njavro, Darko Orešković, Ivana Jurjević
Izvorni znanstveni članak
Mislav Puljević
Pregledni rad
Irena Zupanič Pajnič
Pregledni rad
Branimir Lodeta
Studija slučaja
Sergej Mihailovič Marasanov, Milan Radoš, Filip Njavro, Miroslav Vukić, Ivana Jurjević, Marijan Klarica
Studija slučaja
Josef Finsterer
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