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Pomorski zbornik , Vol. Special edition No. 8, 2026.

  • Datum izdavanja: 07.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 1-20)


Uvodnik

hrvatski pdf 2762kb
Izazovi prijenosa znanja: tradicijska brodogradnja u drvu i potreba za uspostavom obrazovnog programa (str. 23-40)

Kate Šikić Čubrić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3266kb
Osnivanje muzeja pomorske baštine Hrvatske pri Ministarstvu kulture i medija (str. 43-48)

Iva Validzija
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 495kb
Civilno društvo, režim zaštite i pomorska baština (str. 49-62)

Jadran Kale
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 685kb
Pomorski muzej u Dubrovniku - osam desetljeća u službi očuvanja i promicanja dubrovačke pomorske baštine (str. 65-81)

Ana Kaznačić Skurić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2612kb
Interpretacijski centar „Blago potopljenog broda“ u Biogradu na Moru (str. 83-93)

Tomislav Ražnjević
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 1309kb
Edukativno-prezentacijski centar za podvodnu arheologiju sv. Nikola u Zadru - mjesto gdje se drevne priče stapaju u suvremeni postav (str. 95-106)

Nika Cohen
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 4756kb
Pomorska zbirka Gallerion ‑ Aquarium Pula (str. 107-120)

Robert Bilić, Niky Jurica, Milena Mičić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2595kb
Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca: model suvremene interpretacije pomorske baštine (str. 121-128)

Belma Džomba
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2540kb
Interpretacijski centar Brodogradilišta Filipi u Sukošanu: muzeološki koncept i izvedbeno rješenje (str. 129-138)

Kate Šikić Čubrić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2592kb
Jedra koja žive - Udruga Latinsko idro (str. 141-150)

Jakov Lovrić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 1990kb
Pristup posjetiteljima – kada nedostaci postaju prednost (str. 151-160)

Marijana Dlačić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2580kb
Ekomuzej-Ecomuseo „Batana“ kao referentna točka kulturnog identiteta Rovinja-Rovigno (str. 161-178)

Nives Giuricin
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3738kb
Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka (str. 179-184)

Željko Skomeršić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 1995kb
Projekt U svjetlu i sjeni - način života na svjetioniku Savudrija (str. 185-199)

Sunčana Dežjot
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2936kb
Poduzetnički modeli u funkciji očuvanja i interpretacije pomorske baštine - primjer koncepta Mvsevm u Visu (str. 201-208)

Anđelo Miklić
Uvodnik

hrvatski pdf 2497kb
Tradicionalne brodice kao vanjski postavi maritimnih centara - prioritet ili problem? Primjer Interpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak - Malinska (str. 209-221)

Dino Buljat
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3858kb
Udruga Lantina Vrboska - Pomorska baština u suvremenom društvu (str. 223-235)

Damir Krstinić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2502kb
Projekt izrade jedinstvenog registra drvenih tradicijskih brodova (str. 237-242)

Dinko Foretić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 908kb
Nekom svakodnevica - drugom kulturno blago: Zaštita hodočašća Gospi od Kapelice u Rogoznici (str. 243-255)

Mirna Vulin, Marija Krnčević Rak
Uvodnik

hrvatski pdf 3729kb
Promocija hrvatske maritimne baštine u inozemstvu (1998. - 2025.) (str. 257-271)

Plamenko Bavčević
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3076kb
Svićor – halijeutički antroponimikon Komiže 20. stoljeća (str. 273-296)

Joško Božanić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 1913kb
Zaplovi u gajeti - muzejska gajeta u edukaciji i turizmu (str. 307-322)

Mirela Bilić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3021kb
Revitalizacija tradicijske barke kao model interpretacije pomorske baštine: projekt „Madonnina Boat Opatija“ (str. 323-331)

Edit Zadković
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3392kb
Revitalizacija gajete Slavica: tradicijski brod u službi zaštite pomorske baštine (str. 333-342)

Paolo Tičina
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3174kb
Uloga Hrvatskog pomorskog muzeja Split i muzejske edukacije u očuvanju hrvatske pomorske baštine (str. 345-353)

Branka Teklić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2218kb
Sustav za edukaciju i očuvanje nematerijalne baštine „Ofalkono gajeta - falkuša: od kolumbe do idra“ (str. 355-367)

Miro Cvitković
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 2987kb
Radionice pomorske baštine u funkciji prenošenja znanja i vještina (str. 369-383)

Jakov Karmelić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 1051kb
Utjecaj tradicijskih regata na drvenu brodogradnju (str. 385-401)

Marinka Fržop
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 4214kb
Nužnost zadržavanja izvornosti pri obnovi i opremanju tradicijskih brodica (str. 403-424)

Robert Mohović
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 3929kb
Kulturna dobra pomorske baštine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (str. 425-428)


Ostalo

hrvatski pdf 175kb
Karta hrvatske obale Jadrana s ustanovama, centrima prezentacije i zbirkama pomorske baštine (str. 429-433)


Ostalo

hrvatski pdf 4889kb

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