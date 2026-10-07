Pomorski zbornik , Vol. Special edition No. 8, 2026.
- Datum izdavanja: 07.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 01.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uvodnik
Kate Šikić Čubrić
Izlaganje sa skupa
Iva Validzija
Izlaganje sa skupa
Jadran Kale
Izlaganje sa skupa
Ana Kaznačić Skurić
Izlaganje sa skupa
Tomislav Ražnjević
Izlaganje sa skupa
Nika Cohen
Izlaganje sa skupa
Robert Bilić, Niky Jurica, Milena Mičić
Izlaganje sa skupa
Belma Džomba
Izlaganje sa skupa
Kate Šikić Čubrić
Izlaganje sa skupa
Jakov Lovrić
Izlaganje sa skupa
Marijana Dlačić
Izlaganje sa skupa
Nives Giuricin
Izlaganje sa skupa
Željko Skomeršić
Izlaganje sa skupa
Sunčana Dežjot
Izlaganje sa skupa
Anđelo Miklić
Uvodnik
Dino Buljat
Izlaganje sa skupa
Damir Krstinić
Izlaganje sa skupa
Dinko Foretić
Izlaganje sa skupa
Mirna Vulin, Marija Krnčević Rak
Uvodnik
Plamenko Bavčević
Izlaganje sa skupa
Joško Božanić
Izlaganje sa skupa
Mirela Bilić
Izlaganje sa skupa
Edit Zadković
Izlaganje sa skupa
Paolo Tičina
Izlaganje sa skupa
Branka Teklić
Izlaganje sa skupa
Miro Cvitković
Izlaganje sa skupa
Jakov Karmelić
Izlaganje sa skupa
Marinka Fržop
Izlaganje sa skupa
Robert Mohović
Izlaganje sa skupa
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