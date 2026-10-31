 Skoči na glavni sadržaj

Festung : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u poslovanju , Vol. 2 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

SAMOPROCJENA KOMPETENCIJA I UTJECAJ VISOKOG OBRAZOVANJA NA RAZVOJ KOMPETENCIJA STUDENATA (str. 170-178)

hrvatski pdf 174kb
SELF-ASSESSMENT OF COMPETENCES AND THE IMPACT OF HIGHER EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMPETENCES (str. 170-178)

Marina Stanić Šulentić, Milan Stanić, Anita Kulaš Mirosavljević
Izvorni znanstveni članak

ANALIZA KRETANJA PREMIJE OSIGURANJA POMOĆU MJERA NEJEDNAKOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 180-194)

hrvatski pdf 506kb
ANALYSIS OF TRENDS IN INSURANCE PREMIUMS USING MEASURES OF INEQUALITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 180-194)

Anela Čolak, Nikola Papac, Marina Jerinić
Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ POSLOVNE ETIKE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIKA (str. 196-205)

hrvatski pdf 354kb
THE IMPACT OF BUSINESS ETHICS ON EMPLOYEE MOTIVATION (str. 196-205)

Anica Vukašinović, Tajana Vojvodić
Izvorni znanstveni članak

KARIJERNE PREFERENCIJE GENERACIJE Z - SIGURNOST ZAPOSLENJA ILI PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA (str. 206-216)

hrvatski pdf 230kb
CAREER PREFERENCES OF GENERATION Z – JOB SECURITY OR ENTREPRENEURIAL ORIENTATION (str. 206-216)

Katarina Kulić, Matej Galić, Marko Galić
Prethodno priopćenje

DIGITAL FINANCIAL MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF RISK MANAGEMENT AND LONG-TERM SUSTAINABLE DEVELOPMENT (str. 218-224)

engleski pdf 223kb
DIGITALNI FINANCIJSKI MENADŽMENT U FUNKCIJI UPRAVLJANJA RIZICIMA I DUGOROČNOG ODRŽIVOG RAZVOJA (str. 218-224)

Ismet Kalić, Nermina Ćatić, Tarik Ćatić, Belma Mešić, Nermin Kalić
Pregledni rad

DUŽNA PAŽNJA U KONTEKSTU ODRŽIVOG POSLOVANJA NA UNUTARNJEM EUROPSKOM TRŽIŠTU – NOVI ZAKONODAVNI OKVIR (str. 226-236)

hrvatski pdf 221kb
DUE DILIGENCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE BUSINESS IN THE EU INTERNAL MARKET – A NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK (str. 226-236)

Ajla Musić
Pregledni rad

Posjeta: 0 *