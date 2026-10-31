Festung : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u poslovanju , Vol. 2 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 31.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marina Stanić Šulentić, Milan Stanić, Anita Kulaš Mirosavljević
Izvorni znanstveni članak
Anela Čolak, Nikola Papac, Marina Jerinić
Izvorni znanstveni članak
Anica Vukašinović, Tajana Vojvodić
Izvorni znanstveni članak
Katarina Kulić, Matej Galić, Marko Galić
Prethodno priopćenje
Ismet Kalić, Nermina Ćatić, Tarik Ćatić, Belma Mešić, Nermin Kalić
Pregledni rad
Ajla Musić
Pregledni rad
Posjeta: 0 *