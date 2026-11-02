 Skoči na glavni sadržaj

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku , Vol. 15 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

DIETARY SUPPLEMENT USE AMONG CHILDREN WITH DOWN SYNDROME IN CROATIA (str. 43-50)

Maja Ergović Ravančić, Valentina Obradović, Svjetlana Škrabal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 310kb
ASSOCIATION OF BODY MASS INDEX AT THE END OF PREGNANCY AND GESTATIONAL WEIGHT GAIN WITH MODE OF DELIVERY AND DELIVERY COMPLICATIONS (str. 51-59)

Rajna Latinović, Krešimir Musić, Leonardo Jukić, Klaudija Jukić, Domagoj Dokozić, Luka Zvekić, Bruno Dokozić, Sanja Hlubuček Čingel, Branislav Čingel, Brankica Andromako Matković, Tomislav Paun, Željka Jukić, Božica Lovrić, Marin Mamić, Mihajlo Vladić, Jovana Latinović, Nemanja Pećanac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 257kb
KNOWLEDGE AND USE OF CROATIAN INDIGENOUS AND LOCAL FOOD PRODUCTS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE AREAS OF OSIJEK AND ĐAKOVO (str. 60-69)

Svjetlana Škrabal, Lorena Topalović, Helena Marčetić, Valentina Obradović, Maja Ergović Ravančić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 294kb
DRIED PLUMS AND OSTEOPOROSIS – NARRATIVE REVIEW OF LITERATURE (str. 70-74)

Bruno Dokozić, Ivana Jurčević, Luka Vukušić, Goranka Radmilović, Leonardo Jukić, Klaudija Jukić, Sanja Hlubuček Čingel
Pregledni rad

engleski pdf 208kb
NUTRITION IN ADOLESCENT GIRLS: NUTRIENT INTAKE, DIETARY PATTERNS AND IMPLICATIONS FOR BONE AND CARDIOMETABOLIC HEALTH — A CRITICAL NARRATIVE REVIEW (str. 75-80)

Sanja Hlubuček Čingel, Branislav Čingel, Tea Medved, Tomislav Paun, Matea Paun, Bruno Dokozić, Leonardo Jukić, Klaudija Jukić, Rajna Letinović, Luka Zvekić
Pregledni rad

engleski pdf 211kb
UTJECAJ DISFAGIJE NA NUTRITIVNI STATUS I ULOGA MODIFICIRANE PREHRANE U KLINIČKOJ DIJETOTERAPIJI (str. 81-90)

hrvatski pdf 339kb
THE IMPACT OF DYSPHAGIA ON NUTRITIONAL STATUS AND THE ROLE OF TEXTURE-MODIFIED DIETS IN CLINICAL DIET THERAPY (str. 81-90)

Irena Martinis, Petar Gulin, Paola Danjek, Agata Ladić, Jasna Badžak, Mirna Šporčić
Stručni rad

engleski pdf 339kb
BABY-LED WEANING (BLW) U DOHRANI DOJENČADI: PREDNOSTI, RIZICI I MOGUĆNOSTI PRIMJENE (str. 91-97)

hrvatski pdf 846kb
BABY-LED WEANING (BLW) IN INFANT COMPLEMENTARY FEEDING: BENEFITS, RISKS, AND PRACTICAL APPLICATIONS (str. 91-97)

Adrijana Miletić Gospić, Ivana Domislović
Stručni rad

engleski pdf 846kb
MEDICAL NUTRITION THERAPY DURING BREAST CANCER TREATMENT AND RECOVERY (str. 98-104)

Eva Pavić, Josipa Matanić, Zrinka Šmuljić, Sandra Bival, Valentina Rahelić
Stručni rad

engleski pdf 225kb

Posjeta: 0 *