Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku , Vol. 15 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 02.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 13.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Maja Ergović Ravančić, Valentina Obradović, Svjetlana Škrabal
Izvorni znanstveni članak
Rajna Latinović, Krešimir Musić, Leonardo Jukić, Klaudija Jukić, Domagoj Dokozić, Luka Zvekić, Bruno Dokozić, Sanja Hlubuček Čingel, Branislav Čingel, Brankica Andromako Matković, Tomislav Paun, Željka Jukić, Božica Lovrić, Marin Mamić, Mihajlo Vladić, Jovana Latinović, Nemanja Pećanac
Izvorni znanstveni članak
Svjetlana Škrabal, Lorena Topalović, Helena Marčetić, Valentina Obradović, Maja Ergović Ravančić
Izvorni znanstveni članak
Bruno Dokozić, Ivana Jurčević, Luka Vukušić, Goranka Radmilović, Leonardo Jukić, Klaudija Jukić, Sanja Hlubuček Čingel
Pregledni rad
Sanja Hlubuček Čingel, Branislav Čingel, Tea Medved, Tomislav Paun, Matea Paun, Bruno Dokozić, Leonardo Jukić, Klaudija Jukić, Rajna Letinović, Luka Zvekić
Pregledni rad
Irena Martinis, Petar Gulin, Paola Danjek, Agata Ladić, Jasna Badžak, Mirna Šporčić
Stručni rad
Adrijana Miletić Gospić, Ivana Domislović
Stručni rad
Eva Pavić, Josipa Matanić, Zrinka Šmuljić, Sandra Bival, Valentina Rahelić
Stručni rad
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