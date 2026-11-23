- Datum izdavanja: 23.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Jadranka Garmaz
Uvodnik
Ivana Batarelo Kokić, Petra Poljak
Izvorni znanstveni članak
Tonća Jukić, Sani Ćavar
Izvorni znanstveni članak
Ivana Grabić
Pregledni rad
Jerko Kolovrat
Pregledni rad
Sabina Marunčić
Stručni rad
Smiljana Zrilić
Pregledni rad
Dušan Vuletić
Recenzija, prikaz
Andrea Filić
Recenzija, prikaz
Nikola Kuzmičić
Recenzija, prikaz
Nikolina Vugdelija
Recenzija, prikaz
Štefanija Bujdo, Zala Nikolić
Recenzija, prikaz
Petra Matijević
Recenzija, prikaz
Anita Vuletin
Recenzija, prikaz
Sanja s. Natanaela Radinović
Recenzija, prikaz
Ivan Zovko
Recenzija, prikaz
Antonija Vranković
Recenzija, prikaz
Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije
Ostalo
Zdenko Križić
Ostalo
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