Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 13 (special issue), 2026.
- Datum izdavanja: 21.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 21.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marijan-Pere Marković, Elizabeta Forjan, Domagoj Vrsaljko
Izvorni znanstveni članak
Martina Kujavić, Martina Krajpl, Zvonimir Katančić
Izvorni znanstveni članak
Petra Matić, Lidija Jakobek
Izvorni znanstveni članak
Laura Jaklenec, Karlo Grgurević, Anja Rakas, Dora Bramberger, Lidija Furač, Matija Cvetnić, Stela Jokić, Krunoslav Aladić, Ivica Strelec, Jasmina Ranilović, Dajana Kučić Grgić
Izvorni znanstveni članak
Marijan-Pere Marković, Lara Štorga, Elizabeta Forjan, Domagoj Vrsaljko
Izvorni znanstveni članak
Anita Šalić, Ana Jurinjak Tušek, Tea Sokač Cvetnić, Renata Vičević Šimac, Bruno Zelić
Pregledni rad
Anita Šalić, Ana Jurinjak Tušek, Tea Sokač Cvetnić, Renata Vičević Šimac, Bruno Zelić
Pregledni rad
Anabela Ljubić, Anita Šalić, Irena Škorić
Pregledni rad
Ana Novosel, Marija Kubasek, Klaudia Majić, Davor Valinger, Tamara Jurina, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Maja Benković, Ana Jurinjak Tušek
Pregledni rad
Ana Jurinjak Tušek, Davor Valinger, Tamara Jurina, Maja Benković, Jasenka Gajdoš Kljusurić
Pregledni rad
Matea Čulina, Marija Ćosić, Željko Penga, Antonija Čelan
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