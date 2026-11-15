Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja , Vol. XXIV No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 15.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uvodnik
Hrvoje Špehar
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Ćurić
Pregledni rad
Frano Vrančić
Izvorni znanstveni članak
Ana Grgić
Izvorni znanstveni članak
Jelena Topić-Beus
Pregledni rad
Sofija Vrcelj, Siniša Kušić
Izvorni znanstveni članak
Lana Šarec, Renata Martinec, Renata Pinjatela
Izvorni znanstveni članak
Tamara Turza-Bogdan, Lidija Cvikić
Izvorni znanstveni članak
Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak
Tihana Banko
Prethodno priopćenje
Borko Baraban, Viktorija Kantor
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Marijan Bilosnić
Esej
Ivan Koprek
Esej
Nediljko Ante Ančić
Recenzija, prikaz
Vlaho Kovačević
Recenzija, prikaz
Vinicije B. Lupis
Recenzija, prikaz
Ostalo
Ante Vučković
Ostalo
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