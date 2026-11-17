Psychiatria Danubina , Vol. 38 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 17.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Miro Jakovljević
Uvodnik
Antonino Messina, Maria Salvina Signorelli
Pregledni rad
Julia Nowosielska, Katarzyna Jaczewska, Simone Szymczyk, Kacper Król, Anna Marcinkowska, Aleksandra Płusa, Julia Nowakowska, Borys Nowosielski, Kinga Kozioł-Wójcik, Julia Nosko
Pregledni rad
Michael Liebrenz, Stefan Theil, Dinesh Bhugra, Agustín Artese, Neil K. Aggarwal, Alexander J. Smith
Pregledni rad
Himel Mondal, Ayesha Juhi, Chanchal Goyal, Shreya Sharma, Aman Gupta, Santanu Nath
Izvorni znanstveni članak
Akif Yarkaç, Seyran Bozkurt, Ataman Köse, Çağrı Safa Buyurgan, Halil Oktay Usluer, Gülhan Temel
Izvorni znanstveni članak
Srđana Telarović, Lucija Čondić Jurjević
Izvorni znanstveni članak
Marin Mamić, Tihomir Jovanović, Ivana Mamić, Božica Lovrić, Ivana Jelinčić, Štefica Mikšić, Josip Samardžić, Zrinka Puharić, Nikolina Farčić, Goranka Radmilović, Ivan Vukoja
Izvorni znanstveni članak
Toma Gruica
Ostalo
Dunja Pantić
Reagiranje, polemika
León Trelles
Reagiranje, polemika
Aleksandar Prica
Reagiranje, polemika
Kelsee Frisbie
Reagiranje, polemika
Iva Benić, Iva Šarac, Fran Borovečki, Helena Perić, Biljana Đapić Ivančić, Helena Šarac
Studija slučaja
Shivanee Kumari, Chaitanya Sheoran, Siddharth Jagga, Aprajita Singh, Avnish Bhargava, Anuj Mittal
Studija slučaja
Satish Suhas, Krishna Prasad Muliyala, Venkata Senthil Kumar Reddi
Pismo uredniku
Nishitha K, Anitha A, Thaheera D, Prathap Suganthirababu
Pismo uredniku
Rajesh Parsanathan
Pismo uredniku
Alexandre Martins Valença, Antonio Egidio Nardi
Pismo uredniku
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