- Datum izdavanja: 20.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Louie Taylor, Biljana Ječmenica, Katarina Horvat, Sanjin Hadžalić, Luka Jurinović
Izvorni znanstveni članak
Davor Ćiković, Sanja Barišić, Ivan Budinski, Vesna Tutiš
Izvorni znanstveni članak
Biljana Ječmenica, Jelena Kralj, Louie Taylor, Vlatka Dumbović Mazal, Cristiano Liuzzi, Luka Jurinović
Izvorni znanstveni članak
Tibor Mikuska, Alma Mikuska, Adrian Tomik
Izvorni znanstveni članak
Zdravko Dolenec
Kratko priopćenje
Josip Ledinšćak, Dora Dvoržak Ledinšćak
Kratko priopćenje
Dries Engelen
Kratko priopćenje
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