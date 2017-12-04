Šumarski list, Vol.141 No.11-12

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: Prosinac 2017.
Objavljen na Hrčku: 04.12.2017.
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|Puni tekst
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ŠUMARSKA STRUKA I ODNOS S JAVNOŠĆU
(str.545-545)
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hrvatskipdf 65 KB
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THE FORESTRY PROFESSION AND PUBLIC RELATIONS
(str.546-546)
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engleskipdf 66 KB
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Uredništvo HŠD
Uvodnik
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SPATIAL ANALYSES OF LANDCOVER AND RELIEF DIVERSITY OF THE MEDVEDNICA NATURE PARK – POSSIBLE IMPLICATIONS FOR OPTIMISING VISITOR PRESSURE
(str.547-554)
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engleskipdf 745 KB
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PROSTORNA ANALIZA ZEMLJIŠNOG POKROVA I RELJEFA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA – DOPRINOS OPTIMIZACIJI PRITISKA POSJETITELJA
(str.555-555)
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Snježana MALIĆ-LIMARI, Sanja TIŠMA, Anamarija PISAROVIĆ, Sven D. JELASKA
Izvorni znanstveni članak
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EFFECTS OF MOISTURE CONDITIONS ON THE SMALL MAMMAL COMMUNITIES OF FLOODPLAIN FORESTS IN SOUTH MORAVIA (CZECH REPUBLIC)
(str.557-562)
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engleskipdf 193 KB
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UTJECAJ VLAŽNOSTI NA POPULACIJE SITNIH SISAVACA U POPLAVNIM ŠUMAMA JUŽNE MORAVSKE (ČEŠKA REPUBLIKA)
(str.562-562)
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Josef SUCHOMEL, Marta HEROLDOVÁ, Pavel HADAŠ, Jan ZEJDA
Izvorni znanstveni članak
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USING GEOWEPP MODEL TO DETERMINE SEDIMENT YIELD AND RUNOFF IN THE KEKLIK WATERSHED IN KAHRAMANMARAS, TURKEY
(str.563-569)
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engleskipdf 432 KB
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KORIŠTENJE MODELA GEOWEPP ZA ODREĐIVANJE PRODUKCIJE NANOSA I OTJECANJA U SLIVU RIJEKE KEKLIK U KAHRAMANMARASU U TURSKOJ
(str.569-569)
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Mahmut REIS, Ilknur ALTUN ALADAG, Nursen BOLAT, Hurem DUTAL
Izvorni znanstveni članak
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SVE RANIJI POVRATAK KUKAVICE (Cuculus canorus L.) SA ZIMOVANJA U ŠUME SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(str.571-575)
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hrvatskipdf 181 KB
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ADVANCES IN ARRIVAL DATE OF THE COMMON CUCKOO (Cuculus canorus L.) IN THE FORESTS OF NORTHWESTERN CROATIA
(str.576-576)
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Zdravko DOLENEC
Prethodno priopćenje
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Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA – CURRENT DISTRIBUTION AND THE EARLIEST DOCUMENTED RECORDS
(str.577-581)
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engleskipdf 356 KB
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Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI
(str.581-582)
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Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ
Prethodno priopćenje
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PLANNING OF ENVIRONMENTALLY SOUND FOREST ROAD ROUTE USING GIS & S-MCDM
(str.583-591)
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engleskipdf 808 KB
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PLANIRANJE OKOLIŠNO PRIHVATLJIVE TRASE ŠUMSKE CESTE POMOĆU GIS & S-MCDM
(str.591-591)
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Erhan ÇALIŞKAN
Prethodno priopćenje
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KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA
(str.593-607)
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hrvatskipdf 4 MB
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CRITERIA FOR DETERMINING PRIMARY FOREST TRAFFIC INFRASTRUCTURE NETWORK DENSITY – EXAMPLES OF THE MOST COMMON CASES
(str.608-608)
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Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK
Pregledni rad
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