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Šumarski list, Vol.141 No.11-12

Šumarski list,Vol.141 No.11-12
Datum izdavanja: Prosinac 2017.

Objavljen na Hrčku: 04.12.2017.
Sadržaj Puni tekst
ŠUMARSKA STRUKA I ODNOS S JAVNOŠĆU (str.545-545) hrvatskipdf 65 KB
THE FORESTRY PROFESSION AND PUBLIC RELATIONS (str.546-546) engleskipdf 66 KB
Uredništvo HŠD
Uvodnik 		 
SPATIAL ANALYSES OF LANDCOVER AND RELIEF DIVERSITY OF THE MEDVEDNICA NATURE PARK – POSSIBLE IMPLICATIONS FOR OPTIMISING VISITOR PRESSURE (str.547-554) engleskipdf 745 KB
PROSTORNA ANALIZA ZEMLJIŠNOG POKROVA I RELJEFA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA – DOPRINOS OPTIMIZACIJI PRITISKA POSJETITELJA (str.555-555)  
Snježana MALIĆ-LIMARI, Sanja TIŠMA, Anamarija PISAROVIĆ, Sven D. JELASKA
Izvorni znanstveni članak 		 
EFFECTS OF MOISTURE CONDITIONS ON THE SMALL MAMMAL COMMUNITIES OF FLOODPLAIN FORESTS IN SOUTH MORAVIA (CZECH REPUBLIC) (str.557-562) engleskipdf 193 KB
UTJECAJ VLAŽNOSTI NA POPULACIJE SITNIH SISAVACA U POPLAVNIM ŠUMAMA JUŽNE MORAVSKE (ČEŠKA REPUBLIKA) (str.562-562)  
Josef SUCHOMEL, Marta HEROLDOVÁ, Pavel HADAŠ, Jan ZEJDA
Izvorni znanstveni članak 		 
USING GEOWEPP MODEL TO DETERMINE SEDIMENT YIELD AND RUNOFF IN THE KEKLIK WATERSHED IN KAHRAMANMARAS, TURKEY (str.563-569) engleskipdf 432 KB
KORIŠTENJE MODELA GEOWEPP ZA ODREĐIVANJE PRODUKCIJE NANOSA I OTJECANJA U SLIVU RIJEKE KEKLIK U KAHRAMANMARASU U TURSKOJ (str.569-569)  
Mahmut REIS, Ilknur ALTUN ALADAG, Nursen BOLAT, Hurem DUTAL
Izvorni znanstveni članak 		 
SVE RANIJI POVRATAK KUKAVICE (Cuculus canorus L.) SA ZIMOVANJA U ŠUME SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (str.571-575) hrvatskipdf 181 KB
ADVANCES IN ARRIVAL DATE OF THE COMMON CUCKOO (Cuculus canorus L.) IN THE FORESTS OF NORTHWESTERN CROATIA (str.576-576)  
Zdravko DOLENEC
Prethodno priopćenje 		 
Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA – CURRENT DISTRIBUTION AND THE EARLIEST DOCUMENTED RECORDS (str.577-581) engleskipdf 356 KB
Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI (str.581-582)  
Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ
Prethodno priopćenje 		 
PLANNING OF ENVIRONMENTALLY SOUND FOREST ROAD ROUTE USING GIS & S-MCDM (str.583-591) engleskipdf 808 KB
PLANIRANJE OKOLIŠNO PRIHVATLJIVE TRASE ŠUMSKE CESTE POMOĆU GIS & S-MCDM (str.591-591)  
Erhan ÇALIŞKAN
Prethodno priopćenje 		 
KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA (str.593-607) hrvatskipdf 4 MB
CRITERIA FOR DETERMINING PRIMARY FOREST TRAFFIC INFRASTRUCTURE NETWORK DENSITY – EXAMPLES OF THE MOST COMMON CASES (str.608-608)  
Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK
Pregledni rad 		 
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