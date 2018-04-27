Acta medica Croatica, Vol.72 No.2

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ZDRAVLJE I SUSTAV ZAŠTITE ZDRAVLJA U HRVATSKOJ, DANAS
(str.99-102)
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SELMA ŠOGORIĆ
Uvodnik
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THE VALUE OF COUNTY PUBLIC HEALTH CAPACITY BUILDING – TWELVE YEARS OF THE HEALTH-PLAN FOR IT PROGRAM IN CROATIA
(str.103-114)
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ZNAČENJE PROGRAMA “RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE” U JAČANJU JAVNOZDRAVSTVENE I UPRAVNE KOMPETENCIJE HRVATSKIH ŽUPANIJA – DVANAEST GODINA POSLIJE
(str.114-114)
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SELMA ŠOGORIĆ, SILVIJE VULETIĆ, JOSIPA KERN, ALEKSANDAR DŽAKULA
Izvorni znanstveni članak
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JAVNOZDRAVSTVENA INTERVENCIJA ZA POVEĆANJE OBUHVATA ŽENA MAMOGRAFSKIM PREGLEDOM U SKLOPU NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE
(str.115-123)
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PUBLIC HEALTH INTERVENTION TO IMPROVE MAMMOGRAPHY COVERAGE IN NATIONAL BREAST CANCER SCREENING PROGRAM
(str.124-124)
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JASMINA KOVAČEVIĆ, VESNA JUREŠA, VERA MUSIL, DEJVID ZOMBORI
Izvorni znanstveni članak
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SAMOPROCJENA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
(str.125-131)
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FUNCTIONAL ABILITY SELF-ASSESSMENT IN ELDERLY POPULATION
(str.132-132)
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IVANA POPEK, URELIJA RODIN
Izvorni znanstveni članak
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UDIO KUHINJSKE SOLI U KRUHU GRADA ZAGREBA
(str.133-138)
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SALT CONTENT IN BREAD FROM THE CITY OF ZAGREB, CROATIA
(str.139-139)
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MARIJA DELAŠ AŽDAJIĆ, IVANČICA DELAŠ, DANIJELA ŠTIMAC GRBIĆ, STJEPAN AŽDAJIĆ, NADA VAHČIĆ
Izvorni znanstveni članak
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(str.141-147)
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SMRTNOST DJECE U HRVATSKOJ ZBOG UKUPNIH OZLJEDA I PROMETNIH OZLJEDA U CHILD MORTALITY IN CROATIA DUE TO GENERAL EXTERNAL CAUSES AND TRAFFIC INJURIES BETWEEN 1995 AND 2014 1995. I 2014. GODINE
(str.148-148)
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MISLAV MARTINIĆ, MILAN MILOŠEVIĆ, URELIJA RODIN, AIDA MUJKIĆ
Izvorni znanstveni članak
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UNAPRJEĐENJE PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI – ZNAČENJE MEĐUSEKTORSKE SURADNJE I PROBLEMI ODRŽIVOSTI
(str.149-158)
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IMPROVEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION IN ISTRIAN REGION – IMPORTANCE OF CROSS-SECTORAL COOPERATION AND SUSTAINABILITY ISSUES
(str.159-159)
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ROBERTA KATAČIĆ, SONJA GROZIĆ-ŽIVOLIĆ, SANEL HRVATIN, VEDRANA FONTANA MIKULIĆ
Izvorni znanstveni članak
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UTVRĐIVANJE POTREBA JEDNORODITELJSKIH OBITELJI U HRVATSKIM ZDRAVIM GRADOVIMA - AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE HRVATSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA
(str.161-169)
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IDENTIFYING THE NEEDS OF SINGLE-PARENT FAMILIES IN CROATIAN CITIES – CROATIAN HEALTHY CITIES NETWORK ACTION RESEARCH
(str.169-169)
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ALEN SUBOTIĆ, SELMA ŠOGORIĆ, SILVIJE VULETIĆ
Izvorni znanstveni članak
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KAKO SU RAZVIJENI LOKALNI NADSTANDARDI ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI POREČA?
(str.171-178)
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DEVELOPMENT OF LOCAL ABOVE STANDARDS FOR SINGLE-PARENT FAMILIES IN POREČ
(str.178-178)
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NATAŠA BASANIĆ ČUŠ, SELMA ŠOGORIĆ
Izvorni znanstveni članak
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ORGANIZACIJA LIJEČENJA OBOLJELIH OD MENTALNIH POREMEĆAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.179-187)
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ORGANIZATION OF TREATMENT SERVICES FOR PERSONS WITH MENTAL HEALTH DISORDERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.188-188)
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SLAĐANA ŠTRKALJ IVEZIĆ, VLADO JUKIĆ, DANIJELA ŠTIMAC GRBIĆ, IVAN ĆELIĆ, PETRANA BREČIĆ, MAJA SILOBRČIĆ RADIĆ, ANTE BAGARIĆ, MARKO ĆURKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I RAZVOJ REGISTRA OSOBA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.189-197)
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EQUALIZATION OF OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT OF THE REGISTER OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.197-197)
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VESNA ŠTEFANČIĆ, TOMISLAV BENJAK, MARTINA IVANIĆ
Pregledni rad
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OSOBE S INVALIDITETOM – TEST PRISTUPAČNOSTI SUSTAVA ZDRAVSTVA
(str.199-204)
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PERSONS WITH DISABILITY – TEST OF THE HEALTH SYSTEM ACCESSIBILITY
(str.205-205)
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SELMA ŠOGORIĆ, MANDICA SANKOVIĆ, VESNA ŠTEFANČIĆ, KSENIJA VITALE
Stručni rad
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PROCJENA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA ŠKOLSKE DJECE U HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.
(str.207-219)
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REPRODUCTIVE HEALTH ASSESSMENT OF CROATIAN SCHOOLCHILDREN IN THE 2015-2016 ACADEMIC YEAR
(str.220-220)
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IVA SORTA-BILAJAC TURINA, ĐULIJA MALATESTINIĆ
Stručni rad
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PROJEKT „ŠTO TREBATE ZNATI O HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI“ U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
(str.221-223)
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THE WHAT DO YOU NEED TO KNOW ABOUT EMERGENCY MEDICAL SERVICE PUBLIC EDUCATION PROJECT IN THE VARAŽDIN COUNTY
(str.224-224)
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ANĐELA SIMIĆ, JASMINKA BEGIĆ
Stručni rad
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KAKO PLANIRATI SVEOBUHVATNE INTERVENCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ? PRIKAZ MODELA RAZVOJA JAVNE POLITIKE ULAGANJA U RANI RAZVOJ DJECE
(str.225-231)
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HOW TO PLAN COMPREHENSIVE INTERVENTIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA – REVIEW OF THE MODEL OF DEVELOPING PUBLIC POLICY INVESTMENT IN THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
(str.232-232)
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DORJA VOČANEC, SELMA ŠOGORIĆ, MAJA VAJAGIĆ
Stručni rad
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BOLNICE KOJE PROMIČU ZDRAVLJE – SAMOPROCJENA AKTIVNOSTI PROMICANJA ZDRAVLJA NA PRIMJERU ODJELA ZA PSIHIJATRIJU OPĆE BOLNICE „DR. TOMISLAV BARDEK“ KOPRIVNICA
(str.233-238)
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HEALTH PROMOTING HOSPITALS – SELF-ASSESSMENT OF HEALTH PROMOTION ACTIVITIES AT DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, DR. TOMISLAV BARDEK GENERAL HOSPITAL, KOPRIVNICA
(str.239-239)
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MIRNA ZAGRAJSKI BRKIĆ, SELMA ŠOGORIĆ, SANDRA LOVRIĆ, VESNA SERTIĆ, ANITA GALINEC, MLADEN TOMAS, MARKO MIKULAN, MIRJANA GAŠPARIĆ-SIKAVICA, DIETER MARKOVČIĆ
Stručni rad
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UNAPRJEĐENJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI I LIJEČENJE OSOBA OBOLJELIH OD POSLIJEPOROĐAJNE DEPRESIJE
(str.241-245)
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IMPROVEMENT OF NON-INSTITUTIONAL TREATMENT AND CARE FOR WOMEN WITH POSTPARTUM DEPRESSION
(str.246-246)
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ELIZABETA RADONIĆ, MIROSLAV HANŽEVAČKI, SILVANA JELAVIĆ, IRENEJA JURKOVIĆ, HRVOJE MALEKOVIĆ, ERNESTINA NOVY RADONIĆ, BOŽENA VRABEC
Stručni rad
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PRAVEDNOST I PRAVIČNOST I OKOLIŠ KAO DETERMINANTA ZDRAVLJA – NOVI KONCEPTI O KOJIMA TREBA RAZMIŠLJATI
(str.247-250)
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ENVIRONMENTAL JUSTICE AND EQUITY AS HEALTH DETERMINANTS – NEW CONCEPTS THAT SHOULD BE ADDRESSED
(str.250-250)
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KSENIJA VITALE, SLAVICA SOVIĆ
Ostalo
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SOCIJALNI MARKETING I DRUŠTVENE MREŽE NA INTERNETU
(str.251-251)
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MARJETA MAJER
Pismo uredniku
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