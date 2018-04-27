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Acta medica Croatica, Vol.72 No.2

Acta medica Croatica,Vol.72 No.2
Datum izdavanja: Travanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 27.04.2018.
Sadržaj Puni tekst
ZDRAVLJE I SUSTAV ZAŠTITE ZDRAVLJA U HRVATSKOJ, DANAS (str.99-102) hrvatskipdf 68 KB
SELMA ŠOGORIĆ
Uvodnik 		 
THE VALUE OF COUNTY PUBLIC HEALTH CAPACITY BUILDING – TWELVE YEARS OF THE HEALTH-PLAN FOR IT PROGRAM IN CROATIA (str.103-114) engleskipdf 706 KB
ZNAČENJE PROGRAMA “RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ZA ZDRAVLJE” U JAČANJU JAVNOZDRAVSTVENE I UPRAVNE KOMPETENCIJE HRVATSKIH ŽUPANIJA – DVANAEST GODINA POSLIJE (str.114-114)  
SELMA ŠOGORIĆ, SILVIJE VULETIĆ, JOSIPA KERN, ALEKSANDAR DŽAKULA
Izvorni znanstveni članak 		 
JAVNOZDRAVSTVENA INTERVENCIJA ZA POVEĆANJE OBUHVATA ŽENA MAMOGRAFSKIM PREGLEDOM U SKLOPU NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE (str.115-123) hrvatskipdf 210 KB
PUBLIC HEALTH INTERVENTION TO IMPROVE MAMMOGRAPHY COVERAGE IN NATIONAL BREAST CANCER SCREENING PROGRAM (str.124-124)  
JASMINA KOVAČEVIĆ, VESNA JUREŠA, VERA MUSIL, DEJVID ZOMBORI
Izvorni znanstveni članak 		 
SAMOPROCJENA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (str.125-131) hrvatskipdf 122 KB
FUNCTIONAL ABILITY SELF-ASSESSMENT IN ELDERLY POPULATION (str.132-132)  
IVANA POPEK, URELIJA RODIN
Izvorni znanstveni članak 		 
UDIO KUHINJSKE SOLI U KRUHU GRADA ZAGREBA (str.133-138) hrvatskipdf 112 KB
SALT CONTENT IN BREAD FROM THE CITY OF ZAGREB, CROATIA (str.139-139)  
MARIJA DELAŠ AŽDAJIĆ, IVANČICA DELAŠ, DANIJELA ŠTIMAC GRBIĆ, STJEPAN AŽDAJIĆ, NADA VAHČIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
(str.141-147)  
SMRTNOST DJECE U HRVATSKOJ ZBOG UKUPNIH OZLJEDA I PROMETNIH OZLJEDA U CHILD MORTALITY IN CROATIA DUE TO GENERAL EXTERNAL CAUSES AND TRAFFIC INJURIES BETWEEN 1995 AND 2014 1995. I 2014. GODINE (str.148-148) hrvatskipdf 127 KB
MISLAV MARTINIĆ, MILAN MILOŠEVIĆ, URELIJA RODIN, AIDA MUJKIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
UNAPRJEĐENJE PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI – ZNAČENJE MEĐUSEKTORSKE SURADNJE I PROBLEMI ODRŽIVOSTI (str.149-158) hrvatskipdf 575 KB
IMPROVEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION IN ISTRIAN REGION – IMPORTANCE OF CROSS-SECTORAL COOPERATION AND SUSTAINABILITY ISSUES (str.159-159)  
ROBERTA KATAČIĆ, SONJA GROZIĆ-ŽIVOLIĆ, SANEL HRVATIN, VEDRANA FONTANA MIKULIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
UTVRĐIVANJE POTREBA JEDNORODITELJSKIH OBITELJI U HRVATSKIM ZDRAVIM GRADOVIMA - AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE HRVATSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA (str.161-169) hrvatskipdf 142 KB
IDENTIFYING THE NEEDS OF SINGLE-PARENT FAMILIES IN CROATIAN CITIES – CROATIAN HEALTHY CITIES NETWORK ACTION RESEARCH (str.169-169)  
ALEN SUBOTIĆ, SELMA ŠOGORIĆ, SILVIJE VULETIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
KAKO SU RAZVIJENI LOKALNI NADSTANDARDI ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI POREČA? (str.171-178) hrvatskipdf 121 KB
DEVELOPMENT OF LOCAL ABOVE STANDARDS FOR SINGLE-PARENT FAMILIES IN POREČ (str.178-178)  
NATAŠA BASANIĆ ČUŠ, SELMA ŠOGORIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
ORGANIZACIJA LIJEČENJA OBOLJELIH OD MENTALNIH POREMEĆAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.179-187) hrvatskipdf 635 KB
ORGANIZATION OF TREATMENT SERVICES FOR PERSONS WITH MENTAL HEALTH DISORDERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.188-188)  
SLAĐANA ŠTRKALJ IVEZIĆ, VLADO JUKIĆ, DANIJELA ŠTIMAC GRBIĆ, IVAN ĆELIĆ, PETRANA BREČIĆ, MAJA SILOBRČIĆ RADIĆ, ANTE BAGARIĆ, MARKO ĆURKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I RAZVOJ REGISTRA OSOBA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.189-197) hrvatskipdf 698 KB
EQUALIZATION OF OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT OF THE REGISTER OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.197-197)  
VESNA ŠTEFANČIĆ, TOMISLAV BENJAK, MARTINA IVANIĆ
Pregledni rad 		 
OSOBE S INVALIDITETOM – TEST PRISTUPAČNOSTI SUSTAVA ZDRAVSTVA (str.199-204) hrvatskipdf 111 KB
PERSONS WITH DISABILITY – TEST OF THE HEALTH SYSTEM ACCESSIBILITY (str.205-205)  
SELMA ŠOGORIĆ, MANDICA SANKOVIĆ, VESNA ŠTEFANČIĆ, KSENIJA VITALE
Stručni rad 		 
PROCJENA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA ŠKOLSKE DJECE U HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. (str.207-219) hrvatskipdf 216 KB
REPRODUCTIVE HEALTH ASSESSMENT OF CROATIAN SCHOOLCHILDREN IN THE 2015-2016 ACADEMIC YEAR (str.220-220)  
IVA SORTA-BILAJAC TURINA, ĐULIJA MALATESTINIĆ
Stručni rad 		 
PROJEKT „ŠTO TREBATE ZNATI O HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI“ U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI (str.221-223) hrvatskipdf 151 KB
THE WHAT DO YOU NEED TO KNOW ABOUT EMERGENCY MEDICAL SERVICE PUBLIC EDUCATION PROJECT IN THE VARAŽDIN COUNTY (str.224-224)  
ANĐELA SIMIĆ, JASMINKA BEGIĆ
Stručni rad 		 
KAKO PLANIRATI SVEOBUHVATNE INTERVENCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ? PRIKAZ MODELA RAZVOJA JAVNE POLITIKE ULAGANJA U RANI RAZVOJ DJECE (str.225-231) hrvatskipdf 125 KB
HOW TO PLAN COMPREHENSIVE INTERVENTIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA – REVIEW OF THE MODEL OF DEVELOPING PUBLIC POLICY INVESTMENT IN THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT (str.232-232)  
DORJA VOČANEC, SELMA ŠOGORIĆ, MAJA VAJAGIĆ
Stručni rad 		 
BOLNICE KOJE PROMIČU ZDRAVLJE – SAMOPROCJENA AKTIVNOSTI PROMICANJA ZDRAVLJA NA PRIMJERU ODJELA ZA PSIHIJATRIJU OPĆE BOLNICE „DR. TOMISLAV BARDEK“ KOPRIVNICA (str.233-238) hrvatskipdf 253 KB
HEALTH PROMOTING HOSPITALS – SELF-ASSESSMENT OF HEALTH PROMOTION ACTIVITIES AT DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, DR. TOMISLAV BARDEK GENERAL HOSPITAL, KOPRIVNICA (str.239-239)  
MIRNA ZAGRAJSKI BRKIĆ, SELMA ŠOGORIĆ, SANDRA LOVRIĆ, VESNA SERTIĆ, ANITA GALINEC, MLADEN TOMAS, MARKO MIKULAN, MIRJANA GAŠPARIĆ-SIKAVICA, DIETER MARKOVČIĆ
Stručni rad 		 
UNAPRJEĐENJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI I LIJEČENJE OSOBA OBOLJELIH OD POSLIJEPOROĐAJNE DEPRESIJE (str.241-245) hrvatskipdf 222 KB
IMPROVEMENT OF NON-INSTITUTIONAL TREATMENT AND CARE FOR WOMEN WITH POSTPARTUM DEPRESSION (str.246-246)  
ELIZABETA RADONIĆ, MIROSLAV HANŽEVAČKI, SILVANA JELAVIĆ, IRENEJA JURKOVIĆ, HRVOJE MALEKOVIĆ, ERNESTINA NOVY RADONIĆ, BOŽENA VRABEC
Stručni rad 		 
PRAVEDNOST I PRAVIČNOST I OKOLIŠ KAO DETERMINANTA ZDRAVLJA – NOVI KONCEPTI O KOJIMA TREBA RAZMIŠLJATI (str.247-250) hrvatskipdf 76 KB
ENVIRONMENTAL JUSTICE AND EQUITY AS HEALTH DETERMINANTS – NEW CONCEPTS THAT SHOULD BE ADDRESSED (str.250-250)  
KSENIJA VITALE, SLAVICA SOVIĆ
Ostalo 		 
SOCIJALNI MARKETING I DRUŠTVENE MREŽE NA INTERNETU (str.251-251) hrvatskipdf 38 KB
MARJETA MAJER
Pismo uredniku 		 
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