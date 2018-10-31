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Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vol.2 No.1

Datum izdavanja: Lipanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 31.10.2018.
Sadržaj Puni tekst
RELATIONS IN MARRIAGE WITH RESPECT TO PROPERTY RIGHTS  
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U BRAKU (str.9-35) hrvatskipdf 203 KB
Mateja Erdelec
Pregledni rad 		 
LAY JUDGES IN CROATIAN CRIMINAL PROCEEDINGS AND COMPARISON OF THE ANGLO-AMERICAN JURY SYSTEM AND THE LAY JUDGE SYSTEM  
SUCI POROTNICI U HRVATSKOM KAZNENOM POSTUPKU TE KOMPARACIJA ANGLOAMERIČKOG POROTNIČKOG SUSTAVA I SUSTAVA PRISJEDNIČKOG SUDA (str.37-71) hrvatskipdf 249 KB
Antonio Hardt
Pregledni rad 		 
FIDUCIARY SECURITY ON MOVABLE PROPERTY, REAL ESTATE AND ON THE RIGHT  
FIDUCIJARNO OSIGURANJE NA POKRETNINI, NEKRETNINI I NA PRAVU (str.73-98) hrvatskipdf 174 KB
Veno Herceg
Pregledni rad 		 
SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF SUCCESSFUL BUSINESS OPERATION  
DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO VAŽAN ASPEKT USPJEŠNOG POSLOVANJA (str.99-124) hrvatskipdf 402 KB
Marina Glumac
Pregledni rad 		 
CARRIER LIABILITY FOR DAMAGE IN ROAD TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA, THE REPUBLIC OF SERBIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA  
ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETU U CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKE SRBIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE I REPUBLIKE SLOVENIJE (str.125-159) hrvatskipdf 238 KB
Egon Rukovanjski
Pregledni rad 		 
THE REGULATION OF ANIMAL WELFARE WITH SPECIAL REFERENCE TO TRANSPORT  
DOBROBIT ŽIVOTINJA U PRAVNOJ REGULACIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIJEVOZ (str.161-186) hrvatskipdf 217 KB
Ivana Kramer, Ivana Radmanić
Stručni rad 		 
LAY JUDGES IN CROATIAN CRIMINAL PROCEEDINGS AND COMPARISON OF THE ANGLO-AMERICAN JURY SYSTEM AND THE LAY JUDGE SYSTEM  
POLICIJSKI IZVIDI KAZNENIH DJELA S POSEBNIM OSVRTOM NA ISPITIVANJE OSUMNJIČENIKA DE LEGE FERENDA (str.187-221) hrvatskipdf 212 KB
Robert Ratkaj
Stručni rad 		 
LEGAL AND THEORETICAL ASPECTS OF MOBBING AND ITS OCCURRENCE IN THE LABOUR MARKET  
PRAVNO-TEORIJSKI ASPEKTI MOBBINGA I NJEGOVA POJAVA NA TRŽIŠTU RADA (str.223-246) hrvatskipdf 379 KB
Fran Papac, Mislav Švaco
Stručni rad 		 
REAL ESTATE TAXATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA  
OPOREZIVANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.247-260) hrvatskipdf 159 KB
Nikolina Kovač
Stručni rad 		 
STATE BORDER CONTROL  
NADZOR DRŽAVNE GRANICE (str.261-283) hrvatskipdf 172 KB
Silvio Grobenski, Eugen Jakopović
Stručni rad 		 
Ispravak (str.284) hrvatskipdf 31 KB
Ispravak  
 
 
Silvio Grobenski, Eugen Jakopović
Stručni rad 		 
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