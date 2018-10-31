Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vol.2 No.1

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RELATIONS IN MARRIAGE WITH RESPECT TO PROPERTY RIGHTS
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IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U BRAKU
(str.9-35)
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Mateja Erdelec
Pregledni rad
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LAY JUDGES IN CROATIAN CRIMINAL PROCEEDINGS AND COMPARISON OF THE ANGLO-AMERICAN JURY SYSTEM AND THE LAY JUDGE SYSTEM
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SUCI POROTNICI U HRVATSKOM KAZNENOM POSTUPKU TE KOMPARACIJA
ANGLOAMERIČKOG POROTNIČKOG SUSTAVA I SUSTAVA PRISJEDNIČKOG SUDA
(str.37-71)
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Antonio Hardt
Pregledni rad
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FIDUCIARY SECURITY ON MOVABLE PROPERTY, REAL ESTATE AND ON THE RIGHT
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FIDUCIJARNO OSIGURANJE NA POKRETNINI, NEKRETNINI I NA PRAVU
(str.73-98)
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Veno Herceg
Pregledni rad
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SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF SUCCESSFUL BUSINESS OPERATION
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DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO VAŽAN ASPEKT USPJEŠNOG POSLOVANJA
(str.99-124)
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Marina Glumac
Pregledni rad
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CARRIER LIABILITY FOR DAMAGE IN ROAD TRANSPORT IN
THE REPUBLIC OF CROATIA, THE REPUBLIC OF SERBIA, BOSNIA
AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO AND THE REPUBLIC OF
SLOVENIA
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ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETU
U CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKE SRBIJE,
BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE I
REPUBLIKE SLOVENIJE
(str.125-159)
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Egon Rukovanjski
Pregledni rad
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THE REGULATION OF ANIMAL WELFARE WITH SPECIAL
REFERENCE TO TRANSPORT
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DOBROBIT ŽIVOTINJA U PRAVNOJ
REGULACIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA
PRIJEVOZ
(str.161-186)
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Ivana Kramer, Ivana Radmanić
Stručni rad
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LAY JUDGES IN CROATIAN CRIMINAL PROCEEDINGS AND
COMPARISON OF THE ANGLO-AMERICAN JURY SYSTEM AND
THE LAY JUDGE SYSTEM
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POLICIJSKI IZVIDI KAZNENIH DJELA S
POSEBNIM OSVRTOM NA ISPITIVANJE
OSUMNJIČENIKA DE LEGE FERENDA
(str.187-221)
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Robert Ratkaj
Stručni rad
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LEGAL AND THEORETICAL ASPECTS OF MOBBING AND ITS
OCCURRENCE IN THE LABOUR MARKET
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PRAVNO-TEORIJSKI ASPEKTI MOBBINGA I
NJEGOVA POJAVA NA TRŽIŠTU RADA
(str.223-246)
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Fran Papac, Mislav Švaco
Stručni rad
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REAL ESTATE TAXATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA
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OPOREZIVANJE NEKRETNINA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.247-260)
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Nikolina Kovač
Stručni rad
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STATE BORDER CONTROL
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NADZOR DRŽAVNE GRANICE
(str.261-283)
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Silvio Grobenski, Eugen Jakopović
Stručni rad
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Ispravak
(str.284)
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Ispravak
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Silvio Grobenski, Eugen Jakopović
Stručni rad
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