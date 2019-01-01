Ekonomski pregled, Vol. 70 No. 3, 2019.

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PRIMJENA METODE KONSTANTNIH TRŽIŠNIH UDJELA NA IZVOZ USLUŽNOGA SEKTORA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE
(str.351-379)
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APPLICATION OF THE CONSTANT MARKET SHARE METHOD ON THE HIGH VALUE ADDED SERVICES SECTOR EXPORT OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION MARKET
(str.351-379)
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Zrinka Lacković Vincek, Vlatka Bilas, Mile Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
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OVISI LI DUGOROČNI GOSPODARSKI RAST HRVATSKE O DEMOGRAFIJI ILI IPAK PROIZVODNOSTI?
(str.380-410)
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DOES LONGTERM GROWTH OF CROATIAN ECONOMY DEPEND ON DEMOGRAPHY OR PRODUCTIVITY AFTER ALL?
(str.380-410)
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Željko Lovrinčević
Izvorni znanstveni članak
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UTJEČE LI ARAPSKO PROLJEĆE NA ODLJEV IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA? EMPIRIJSKI DOKAZI IZ ZEMALJA BLISKOG ISTOKA I SJEVERNE AFRIKE
(str.411-430)
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DOES THE ARAB SPRING WAVE AFFECT OUTWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)? EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE MIDEAST AND NORTH AFRICA
(str.411-430)
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Aymen Hraiba, Mehmed Ganić, Azra Branković
Izvorni znanstveni članak
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ALTERNATIVNI MODEL IZOLIRANJA SEKTORA U INPUT-OUTPUT SUSTAVU: METODOLOŠKI PRISTUP I PRIMJENA NA HRVATSKI IKT SEKTOR
(str.431-450)
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ALTERNATIVE MODEL OF SECTORS EXTRACTION IN THE INPUT-OUTPUT SYSTEM: METHODOLOGICAL APPROACH AND APPLICATION TO THE CROATIAN ICT SECTOR
(str.431-450)
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Damira Keček
Izvorni znanstveni članak
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METODOLOŠKE OSNOVE ZA DEKOMPOZICIJU BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA NA SASTAVNICE FINALNE POTRAŽNJE I PRIMJENA NA HRVATSKO GOSPODARSTVO
(str.451-476)
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METHODOLOGY FOR DECOMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT TO THE COMPONENTS OF FINAL DEMAND AND APPLICATION FOR CROATIAN ECONOMY
(str.451-476)
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Davor Mikulić
Izvorni znanstveni članak
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ISTRAŽIVANJE PREFERENCIJA POTROŠAČA PRI ODABIRU TRGOVAČKIH LANACA
(str.477-495)
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RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES IN CHOOSING CHAIN STORES
(str.477-495)
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Sandra Soče Kraljević, Kristian Božić
Izvorni znanstveni članak
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UJEDNAČENOST I SLOŽENOST RAČUNOVODSTVENE TERMINOLOGIJE U HRVATSKOM SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA
(str.496-518)
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THE CONSISTENCY AND COMPLEXITY OF ACCOUNTING TERMINOLOGY IN CROATIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
(str.496-518)
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Mateja Brozović, Sanja Sever Mališ, Ana Novak
Izvorni znanstveni članak
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MJERNA LJESTVICA ZA MJERENJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJE PORIJEKLA
(str.519-528)
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A SCALE FOR MEASURING COUNTRY BRAND EQUITY
(str.519-528)
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Edo Rajh
Prethodno priopćenje
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PARTIKULARNOSTI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM PODRUŽNICAMA
(str.529-553)
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PARTICULARS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN INTERNATIONAL SUBSIDIARIES
(str.529-553)
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Matea Kovač, Davor Filipović, Najla Podrug
Pregledni rad
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INTEGRACIJSKO SOCIJALNO PODUZEĆA KAO ALAT POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA
(str.554-571)
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INTEGRATION SOCIAL ENTERPRISES AS A TOOL OF EMPLOYMENT POLICY
(str.554-571)
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Ondřej Kročil, Miroslav Dopita, Richard Pospíšil
Prethodno priopćenje
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