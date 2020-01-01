Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Vol. 0 No. 13, 2020.

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EDITORIAL
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UVODNIK
(str.1-1)
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Nikica Mihaljević
Uvodnik
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SUBVERSIVE HUMOR IN EVA IN PARADISE: THE OTHER STORY OF GENESIS TOLD BY FRANCA RAME E DARIO FO
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L’UMORISMO SOVVERSIVO DI EVA IN PARADISO : L’ALTRA STORIA DELLA GENESI RACCONTATA DA FRANCA RAME E DARIO FO
(str.3-18)
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Milagro Martín Clavijo
Izvorni znanstveni članak
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LANGUAGE USE AND ATTITUDES AMONG CROATIAN IMMIGRANTS IN IRELAND
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JEZIČNA UPORABA I STAVOVI HRVATSKIH IMIGRANATA U IRSKOJ
(str.41-64)
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Sanja Škifić, Katarina Grbas
Izvorni znanstveni članak
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SUPOSTAVLJANJE HRVATSKOGA VOJNOG NAZIVLJA DVAJU PRIJELOMNIH RJEČNIKA 19. STOLJEĆA
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JUXTAPOSING THE CROATIAN MILITARY TERMINOLOGY OF TWO GROUNDBREAKING 19TH CENTURY DICTIONARIES
(str.65-92)
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Bernardina Petrović, Dalibor Vrgoč
Izvorni znanstveni članak
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DRAGOJLA, IVANA, MANI – SUBVERSION AS DIALOGUE?
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DRAGOJLA, IVANA, MANI – SUBVERZIJA KAO DIJALOG?
(str.93-110)
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Ivana Odža
Izvorni znanstveni članak
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TEORIJA EKOLOŠKIH SUSTAVA: (RE)KONSTRUKCIJA IDENTITETA U ROMANU BELOVED TONI MORRISON
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ECOLOGICAL SYSTEMS THEORY: (RE)CONSTRUCTING IDENTITY IN TONI MORRISON’S BELOVED
(str.111-130)
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Iva Donelli, Gordan Matas
Izvorni znanstveni članak
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A CONTRIBUTION TO AN EARLY ROMANESQUE SCULPTUE WORKSHOP IN SPLIT
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PRILOG JEDNOJ KIPARSKOJ RANOROMANIČKOJ RADIONICI U SPLITU
(str.131-150)
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Daniela Matetić Poljak
Izvorni znanstveni članak
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VISITS OF FOREIGN WARSHIPS TO SPLIT DURING 1970S AND 1980S
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POSJETI STRANIH RATNIH BRODOVA SPLITU TIJEKOM 1970-ih i 1980-ih GODINA*
(str.151-170)
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Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
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BOGDAN RADICA AS A WITNESS OF THE MISERY OF (PART) OF CROATIAN POLITICAL EMIGRATION
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BOGDAN RADICA KAO SVJEDOK BIJEDE (DIJELA) HRVATSKE POLITIČKE EMIGRACIJE
(str.171-184)
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Stevo Đurašković
Prethodno priopćenje
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THE USE OF PROVERBS IN TEACHING ITALIAN LANGUAGE
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L’USO DEI PROVERBI NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
(str.185-200)
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Marijana Alujević, Mira Braović Plavša
Stručni rad
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METODOLOGIJA AKUSTIČKIH SNIMANJA
(str.19-40)
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METHODOLOGY FOR ACOUSTIC RECORDING
(str.19-40)
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Iva Bašić, Zdravka Biočina
Izvorni znanstveni članak
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KOLEDARSKI IMAGINARIJ PREPORODNE DALMACIJE KATARINA IVON, OD KAČIĆA DO SVAČIĆA. IMAGOLOGIJA I IDEOLOGIJA ZADARSKIH KOLEDARA. ZAGREB: JESENSKI I TURK, 2018.
(str.201-204)
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Miranda Levanat-Peričić
Recenzija, Prikaz slučaja
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PRIKAZ KNJIGE INTENZIFIKACIJA U JEZIKU AUTORICE MAGDALENE NIGOEVIĆ
(str.205-206)
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Anita Runjić-Stoilova
Recenzija, Prikaz slučaja
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ASMOSIA XI INTERDISCIPLINARY STUDIES ON ANCIENT STONE, PROCEEDINGS OF THE XI ASMOSIA CONFERENCE, D. MATETIĆ POLJAK, K. MARASOVIĆ (UR.), UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINE, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT, 2018.
(str.207-210)
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Vedran Barbarić
Recenzija, Prikaz slučaja
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PETNAESTA OBLJETNICA UTEMELJENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U SPLITU
(str.211-214)
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Petra Božanić
Vijest
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PRIKAZ KONFERENCIJE XIV. MEDITERANSKI KORIJENI FILOZOFIJE
(str.215-218)
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Anita Lunić
Vijest
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PUBMET 2020. (ZADAR, 16. – 18. RUJNA 2020.)
(str.219-222)
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Snježana Dimzov
Vijest
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