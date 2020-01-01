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Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Vol. 0 No. 13, 2020.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu,Vol. 0 No. 13
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
EDITORIAL engleskipdf 183 KB
UVODNIK (str.1-1) hrvatskipdf 183 KB
Nikica Mihaljević
Uvodnik 		 
SUBVERSIVE HUMOR IN EVA IN PARADISE: THE OTHER STORY OF GENESIS TOLD BY FRANCA RAME E DARIO FO  
L’UMORISMO SOVVERSIVO DI EVA IN PARADISO : L’ALTRA STORIA DELLA GENESI RACCONTATA DA FRANCA RAME E DARIO FO (str.3-18) talijanskipdf 255 KB
Milagro Martín Clavijo
Izvorni znanstveni članak 		 
LANGUAGE USE AND ATTITUDES AMONG CROATIAN IMMIGRANTS IN IRELAND  
JEZIČNA UPORABA I STAVOVI HRVATSKIH IMIGRANATA U IRSKOJ (str.41-64) hrvatskipdf 317 KB
Sanja Škifić, Katarina Grbas
Izvorni znanstveni članak 		 
SUPOSTAVLJANJE HRVATSKOGA VOJNOG NAZIVLJA DVAJU PRIJELOMNIH RJEČNIKA 19. STOLJEĆA  
JUXTAPOSING THE CROATIAN MILITARY TERMINOLOGY OF TWO GROUNDBREAKING 19TH CENTURY DICTIONARIES (str.65-92) engleskipdf 2 MB
Bernardina Petrović, Dalibor Vrgoč
Izvorni znanstveni članak 		 
DRAGOJLA, IVANA, MANI – SUBVERSION AS DIALOGUE?  
DRAGOJLA, IVANA, MANI – SUBVERZIJA KAO DIJALOG? (str.93-110) hrvatskipdf 263 KB
Ivana Odža
Izvorni znanstveni članak 		 
TEORIJA EKOLOŠKIH SUSTAVA: (RE)KONSTRUKCIJA IDENTITETA U ROMANU BELOVED TONI MORRISON  
ECOLOGICAL SYSTEMS THEORY: (RE)CONSTRUCTING IDENTITY IN TONI MORRISON’S BELOVED (str.111-130) engleskipdf 377 KB
Iva Donelli, Gordan Matas
Izvorni znanstveni članak 		 
A CONTRIBUTION TO AN EARLY ROMANESQUE SCULPTUE WORKSHOP IN SPLIT  
PRILOG JEDNOJ KIPARSKOJ RANOROMANIČKOJ RADIONICI U SPLITU (str.131-150) hrvatskipdf 2 MB
Daniela Matetić Poljak
Izvorni znanstveni članak 		 
VISITS OF FOREIGN WARSHIPS TO SPLIT DURING 1970S AND 1980S  
POSJETI STRANIH RATNIH BRODOVA SPLITU TIJEKOM 1970-ih i 1980-ih GODINA* (str.151-170) hrvatskipdf 246 KB
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak 		 
BOGDAN RADICA AS A WITNESS OF THE MISERY OF (PART) OF CROATIAN POLITICAL EMIGRATION  
BOGDAN RADICA KAO SVJEDOK BIJEDE (DIJELA) HRVATSKE POLITIČKE EMIGRACIJE (str.171-184) hrvatskipdf 241 KB
Stevo Đurašković
Prethodno priopćenje 		 
THE USE OF PROVERBS IN TEACHING ITALIAN LANGUAGE  
L’USO DEI PROVERBI NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA (str.185-200) talijanskipdf 260 KB
Marijana Alujević, Mira Braović Plavša
Stručni rad 		 
METODOLOGIJA AKUSTIČKIH SNIMANJA (str.19-40) hrvatskipdf 938 KB
METHODOLOGY FOR ACOUSTIC RECORDING (str.19-40)  
Iva Bašić, Zdravka Biočina
Izvorni znanstveni članak 		 
KOLEDARSKI IMAGINARIJ PREPORODNE DALMACIJE KATARINA IVON, OD KAČIĆA DO SVAČIĆA. IMAGOLOGIJA I IDEOLOGIJA ZADARSKIH KOLEDARA. ZAGREB: JESENSKI I TURK, 2018. (str.201-204) hrvatskipdf 169 KB
Miranda Levanat-Peričić
Recenzija, Prikaz slučaja 		 
PRIKAZ KNJIGE INTENZIFIKACIJA U JEZIKU AUTORICE MAGDALENE NIGOEVIĆ (str.205-206) hrvatskipdf 138 KB
Anita Runjić-Stoilova
Recenzija, Prikaz slučaja 		 
ASMOSIA XI INTERDISCIPLINARY STUDIES ON ANCIENT STONE, PROCEEDINGS OF THE XI ASMOSIA CONFERENCE, D. MATETIĆ POLJAK, K. MARASOVIĆ (UR.), UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINE, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT, 2018. (str.207-210) hrvatskipdf 170 KB
Vedran Barbarić
Recenzija, Prikaz slučaja 		 
PETNAESTA OBLJETNICA UTEMELJENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U SPLITU (str.211-214) hrvatskipdf 133 KB
Petra Božanić
Vijest 		 
PRIKAZ KONFERENCIJE XIV. MEDITERANSKI KORIJENI FILOZOFIJE (str.215-218) hrvatskipdf 165 KB
Anita Lunić
Vijest 		 
PUBMET 2020. (ZADAR, 16. – 18. RUJNA 2020.) (str.219-222) hrvatskipdf 166 KB
Snježana Dimzov
Vijest 		 
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