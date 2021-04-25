Croatica Chemica Acta , Vol. 93 No. 4, 2020.
- Datum izdavanja: 25.04.2021.
- Objavljen na Hrčku: 23.12.2021.
Sadržaj
Puni tekst
Introduction(str. I-II)
Ostalo
Table of Contents(str. III-VII)
Kazalo
Conclusion(str. VIII-IX)
Ostalo
Cover Page(str. X-X)
Ostalo
Foreword(str. 245-245)
Bono Lučić, Hrvoj Vančik, Jerzy Ciosłowski, Olga Kronja
Uvodnik
Reminiscences of Milan Randić(str. 259-260)
Roger Mallion
Ostalo
Applications of Multidimensional Space of Mathematical Molecular Descriptors in Large-Scale Bioactivity and Toxicity Prediction- Applications to Prediction of Mutagenicity and Blood-Brain Barrier Entry of Chemicals(str. 261-272)
Subhash C. Basak, Subhabrata Majumdar, Claudiu Lungu
Pregledni rad
Some Less Familiar Properties of Randić Index(str. 273-278)
Ivan Gutman
Izvorni znanstveni članak
Computing Degeneracies of the Most Important Structures of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(str. 279-285)
Tomislav Došlić
Izvorni znanstveni članak
Catacondensed Chemical Hexagonal Complexes: A Natural Generalisation of Benzenoids(str. 287-299)
Cate S. Anstöter, Nino Bašić, Patrick W. Fowler, Tomaž Pisanski
Izvorni znanstveni članak
On the Possible Role of an Intermolecular Charge Transfer State in the Excitation of the Biologically Active Bond of the Retinal Chromophore-counterion Pair(str. 301-308)
Jurica Novak, Momir Mališ, Nađa Došlić
Izvorni znanstveni članak
QSPR Models for Prediction of Aqueous Solubility: Exploring the Potency of Randić-type Indices(str. 309-317)
Janja Sluga, Katja Venko, Viktor Drgan, Marjana Novič
Izvorni znanstveni članak
Postscript on Viable Ground-States for Calculating Topological π-Electron Ring-Currents Using the Hückel–London–Pople–McWeeny Model(str. 319-325)
Timothy. K. Dickens, Roger. B. Mallion
Izvorni znanstveni članak
Docking Studies of Porphyrin-based Photosensitizers on Rhombellanes(str. 327-335)
Raluca Pop, Mihai Medeleanu
Izvorni znanstveni članak
Experimental and Theoretical IR Spectra of 2-Nitrosopyridines(str. 337-345)
Katarina Varga, Hrvoj Vančik, Zlatko Mihalić
Izvorni znanstveni članak
“Pure-Polyhex” π-Networks: Topo-Combinatorics(str. 347-363)
Douglas J. Klein, Bholanath Mandal
Izvorni znanstveni članak
Variations of Total Phenolic Content in Honey Samples Caused by Different Calibration Lines(str. 365-373)
Drago Bešlo, Klara Bešlo, Dejan Agić, Dražen Vikić-Topić, Bono Lučić
Izvorni znanstveni članak
In Memoriam: Mircea V. Diudea (1950 – 2019)(str. 375-376)
Mihai V. Putz
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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