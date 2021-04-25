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Croatica Chemica Acta , Vol. 93 No. 4, 2020.

  • Datum izdavanja: 25.04.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Introduction

 (str. I-II)


Ostalo

engleski pdf 696kb

Table of Contents

 (str. III-VII)


Kazalo

engleski pdf 4453kb

Conclusion

 (str. VIII-IX)


Ostalo

engleski pdf 581kb

Cover Page

 (str. X-X)


Ostalo

engleski pdf 1638kb

Foreword

 (str. 245-245)

Bono Lučić, Hrvoj Vančik, Jerzy Ciosłowski, Olga Kronja
Uvodnik

engleski pdf 1023kb

My Tortuous Pathway Through Mathematical Chemistry and QSAR Research With Memories of Some Personal Interactions and Collaborations With Professors Milan Randić and Mircea Diudea

 (str. 247-258)

Subhash C. Basak
Ostalo

engleski pdf 5071kb

Reminiscences of Milan Randić

 (str. 259-260)

Roger Mallion
Ostalo

engleski pdf 3632kb

Applications of Multidimensional Space of Mathematical Molecular Descriptors in Large-Scale Bioactivity and Toxicity Prediction- Applications to Prediction of Mutagenicity and Blood-Brain Barrier Entry of Chemicals

 (str. 261-272)

Subhash C. Basak, Subhabrata Majumdar, Claudiu Lungu
Pregledni rad

engleski pdf 2665kb

Some Less Familiar Properties of Randić Index

 (str. 273-278)

Ivan Gutman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1508kb

Computing Degeneracies of the Most Important Structures of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

 (str. 279-285)

Tomislav Došlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1447kb

Catacondensed Chemical Hexagonal Complexes: A Natural Generalisation of Benzenoids

 (str. 287-299)

Cate S. Anstöter, Nino Bašić, Patrick W. Fowler, Tomaž Pisanski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2205kb

On the Possible Role of an Intermolecular Charge Transfer State in the Excitation of the Biologically Active Bond of the Retinal Chromophore-counterion Pair

 (str. 301-308)

Jurica Novak, Momir Mališ, Nađa Došlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9023kb

QSPR Models for Prediction of Aqueous Solubility: Exploring the Potency of Randić-type Indices

 (str. 309-317)

Janja Sluga, Katja Venko, Viktor Drgan, Marjana Novič
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13023kb

Postscript on Viable Ground-States for Calculating Topological π-Electron Ring-Currents Using the Hückel–London–Pople–McWeeny Model

 (str. 319-325)

Timothy. K. Dickens, Roger. B. Mallion
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4218kb

Docking Studies of Porphyrin-based Photosensitizers on Rhombellanes

 (str. 327-335)

Raluca Pop, Mihai Medeleanu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3518kb

Experimental and Theoretical IR Spectra of 2-Nitrosopyridines

 (str. 337-345)

Katarina Varga, Hrvoj Vančik, Zlatko Mihalić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1436kb

“Pure-Polyhex” π-Networks: Topo-Combinatorics

 (str. 347-363)

Douglas J. Klein, Bholanath Mandal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3153kb

Variations of Total Phenolic Content in Honey Samples Caused by Different Calibration Lines

 (str. 365-373)

Drago Bešlo, Klara Bešlo, Dejan Agić, Dražen Vikić-Topić, Bono Lučić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2971kb

In Memoriam: Mircea V. Diudea (1950 – 2019)

 (str. 375-376)

Mihai V. Putz
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski pdf 1217kb

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