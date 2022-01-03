 Skoči na glavni sadržaj

Psihoterapija , Vol. 35 No. 1-2, 2021.

  • Datum izdavanja: 03.01.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 10.01.2022.

Sadržaj

Puni tekst

SPOLOVI, RODNI IDENTITETI I SEKSUALNE ORIJENTACIJE I GRUPNA ANALIZA

 (str. 3-28)

hrvatski pdf 239kb

SEXES, GENDER IDENTITIES AND SEXUAL ORIENTATIONS AND GROUP ANALYSIS

 (str. 3-28)

Goran Arbanas
Pregledni rad

engleski pdf 239kb

RODNI IDENTITET U GRUPNOM PROCESU

 (str. 29-42)

hrvatski pdf 173kb

GENDER IDENTITY IN GROUP PROCESS

 (str. 29-42)

Maja Brkic
Pregledni rad

engleski pdf 173kb

SEXUAL DIFFERENCES AND GROUP PROCESS: THE INFLUENCE ON EXPRESSING DESIRES

 (str. 43-70)

engleski pdf 242kb

SEKSUALNE RAZLIČITOSTI I GRUPNI PROCES: UTJECAJ NA IZRAŽAVANJE ŽELJE

 (str. 43-70)

Ika Rončević-Gržeta
Pregledni rad

hrvatski pdf 242kb

ACTIVITY AND EXPRESSION OF MENTAL PROCESSES IN DREAMS AND GROUP PHENOMENA

 (str. 71-101)

engleski pdf 263kb

AKTIVNOST I EKSPRESIJA MENTALNIH PROCESA U SNOVIMA I GRUPNIM FENOMENIMA

 (str. 71-101)

Gorana Bolić Vadlja
Pregledni rad

hrvatski pdf 263kb

KLINIČKI-PSIHODINAMIČKI INTERVJU: DIJAGNOZA – PSIHODINAMIČKA FORMULACIJA

 (str. 102-114)

KLINIČKI-PSIHODINAMIČKI INTERVJU: DIJAGNOZA – PSIHODINAMIČKA FORMULACIJA

 (str. 102-114)

Slobodanka Cvitanušić
Pregledni rad

engleski pdf 164kb

SETTING THEN AND NOW

 (str. 115-145)

engleski pdf 267kb

SETTING NEKAD I SAD

 (str. 115-145)

Ljiljana Moro
Pregledni rad

hrvatski pdf 267kb

DEVELOPMENT AND RESOLUTION OF EROTICIZED TRANSFERENCE DURING A GROUP ANALYSIS TREATMENT

 (str. 146-173)

RAZVOJ I RAZRJEŠENJE EROTIZIRAJUĆEG TRANSFERA TIJEKOM LIJEČENJA GRUPNOM ANALIZOM

 (str. 146-173)

Goran Jurcan
Stručni rad

hrvatski pdf 249kb

VIRTUAL GROUP IN LOCKDOWN

 (str. 174-199)

engleski pdf 241kb

VIRTUALNA GRUPA U LOCKDOWNU

 (str. 174-199)

Danica Romac
Stručni rad

hrvatski pdf 241kb

THE PROTECTIVE ROLE OF THE SETTING ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY DURING THE EMERGENCE OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC. A CASE REPORT

 (str. 200-214)

engleski pdf 189kb

ZAŠTITNA ULOGA SETTINGA NA PRIMJERU INDIVIDUALNE PSIHOANALITIČKE PSIHOTERAPIJE U VREMENU POJAVE PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 (PRIKAZ SLUČAJA)

 (str. 200-214)

Zvonimir Paštar
Recenzija, Prikaz slučaja

hrvatski pdf 189kb

OSVRT – VLASTITO ISKUSTVO U SDM-u

 (str. 215-219)

Slobodanka Cvitanušić
Crtice

hrvatski pdf 135kb

AN END VIEW OF THE REVIEW ARTICLE “100 YEARS OF THE RECEPTION OF THE DEATH DRIVE” BY TIMO STORCK IN THE JOURNAL PSYCHE – Z PSYCHOANAL 74(11), 2020.

 (str. 220-228)

engleski pdf 136kb

OSVRT NA PREGLEDNI ČLANAK „100 GODINA RECEPCIJE NAGONA SMRTI„ AUTORA TIMOA STORCKA U ČASOPISU PSYCHE – Z PSYCHOANAL 74(11), 2020.

 (str. 220-228)

Zvonimir Paštar
Crtice

hrvatski pdf 136kb

A LETTER TO THE EDITOR OF PSYCHOTHERAPY – A REVIEW OF THE INTERNATIONAL SEMINAR „SOCIAL UNCONSCIOUS“

 (str. 229-245)

engleski pdf 172kb

PISMO UREDNIŠTVU PSIHOTERAPIJE – OSVRT NA INTERNACIONALNI SEMINAR „SOCIAL UNCONSCIOUS“

 (str. 229-245)

Branka Begovac
Pismo uredniku

hrvatski pdf 172kb

Posjeta: 0 *