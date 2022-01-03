Psihoterapija , Vol. 35 No. 1-2, 2021.
- Datum izdavanja: 03.01.2022.
- Objavljen na Hrčku: 10.01.2022.
Sadržaj
Puni tekst
SEXES, GENDER IDENTITIES AND SEXUAL ORIENTATIONS AND GROUP ANALYSIS(str. 3-28)
Goran Arbanas
Pregledni rad
RODNI IDENTITET U GRUPNOM PROCESU(str. 29-42)
GENDER IDENTITY IN GROUP PROCESS(str. 29-42)
Maja Brkic
Pregledni rad
SEKSUALNE RAZLIČITOSTI I GRUPNI PROCES: UTJECAJ NA IZRAŽAVANJE ŽELJE(str. 43-70)
Ika Rončević-Gržeta
Pregledni rad
AKTIVNOST I EKSPRESIJA MENTALNIH PROCESA U SNOVIMA I GRUPNIM FENOMENIMA(str. 71-101)
Gorana Bolić Vadlja
Pregledni rad
KLINIČKI-PSIHODINAMIČKI INTERVJU: DIJAGNOZA – PSIHODINAMIČKA FORMULACIJA(str. 102-114)
Slobodanka Cvitanušić
Pregledni rad
SETTING THEN AND NOW(str. 115-145)
SETTING NEKAD I SAD(str. 115-145)
Ljiljana Moro
Pregledni rad
RAZVOJ I RAZRJEŠENJE EROTIZIRAJUĆEG TRANSFERA TIJEKOM LIJEČENJA GRUPNOM ANALIZOM(str. 146-173)
Goran Jurcan
Stručni rad
VIRTUAL GROUP IN LOCKDOWN(str. 174-199)
VIRTUALNA GRUPA U LOCKDOWNU(str. 174-199)
Danica Romac
Stručni rad
ZAŠTITNA ULOGA SETTINGA NA PRIMJERU INDIVIDUALNE PSIHOANALITIČKE PSIHOTERAPIJE U VREMENU POJAVE PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 (PRIKAZ SLUČAJA)(str. 200-214)
Zvonimir Paštar
Recenzija, Prikaz slučaja
OSVRT – VLASTITO ISKUSTVO U SDM-u(str. 215-219)
Slobodanka Cvitanušić
Crtice
OSVRT NA PREGLEDNI ČLANAK „100 GODINA RECEPCIJE NAGONA SMRTI„ AUTORA TIMOA STORCKA U ČASOPISU PSYCHE – Z PSYCHOANAL 74(11), 2020.(str. 220-228)
Zvonimir Paštar
Crtice
PISMO UREDNIŠTVU PSIHOTERAPIJE – OSVRT NA INTERNACIONALNI SEMINAR „SOCIAL UNCONSCIOUS“(str. 229-245)
Branka Begovac
Pismo uredniku
Posjeta: 0 *