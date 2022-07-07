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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 75 No. 4, 2021.

  • Datum izdavanja: 07.07.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 11.07.2022.

Sadržaj

Puni tekst

THE IMPACT OF KNOWLEDGE ON THE FORMATION OF ATTITUDES TOWARDS AGEING AND THE ELDERLY AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF SPLIT (str. 251-260)

engleski pdf 138kb
UČINAK ZNANJA NA FORMIRANJE STAVOVA O STARENJU I STAROSTI U STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU (str. 0-0)

IRIS JERONČIĆ TOMIĆ, MIA BRITVIĆ, NANCY POLJAK, ROSANDA MULIĆ
Izvorni znanstveni članak

BIOETHICAL DECISION-MAKING IN CLINICAL NURSING PRACTICE (str. 261-266)

engleski pdf 110kb
BIOETIČKO ODLUČIVANJE U KLINIČKOJ SESTRINSKOJ PRAKSI (str. 0-0)

AIDA KAPO, AMER OVČINA, ERNELA EMINOVIĆ, HADŽAN KONJO, SUADA BRANKOVIĆ, AMELA SALIHOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

PATENT FORAMEN OVALE AND ISCHAEMIC STROKE IN YOUNG ADULTS – A RETROSPECTIVE STUDY (str. 267-272)

engleski pdf 116kb
PERZISTIRAJUĆI OVALNI OTVOR (FORAMEN OVALE) I ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR U MLADIH OSOBA – RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE (str. 0-0)

ROK ARH, MARIJA MENIH, LUCIJA JAZBEC
Ostalo

ANALYSIS OF OVERALL SURVIVAL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER BEFORE THE INTRODUCTION OF TYROSINE KINASE INHIBITORS AND IMMUNOTHERAPY IN THE REPUBLIC OF CROATIA – A SINGLE INSTITUTION STUDY (str. 273-280)

engleski pdf 502kb
ANALIZA OPĆEG PREŽIVLJENJA BOLESNIKA S KARCINOMOM PLUĆA PRIJE UVOĐENJA INHIBITORA TIROZIN KINAZE I IMUNOTERAPIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – STUDIJA IZ JEDNE USTANOVE (str. 0-0)

LUKA JUKICA, BUDIMIR SEKOVSKI, IVAN ŠIMUNDŽA, SUZANA MLADINOV, VESNA ČAPKUN, MERICA GLAVINA DURDOV
Ostalo

NEUROLOŠKA OČITOVANJA COVID-19 (str. 281-288)

hrvatski pdf 122kb
COVID-19 AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS (str. 0-0)

VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, VIŠNJA SUPANC, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad

NEUROLOŠKO OČITOVANJE SINDROMA POST-COVID-19 (str. 289-294)

hrvatski pdf 124kb
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF POST-COVID-19 SYNDROME (str. 0-0)

VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, VIŠNJA SUPANC, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad

LIJEČENJE ANEMIJE U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI 2021. (str. 295-302)

hrvatski pdf 119kb
TREATMENT OF ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE 2021. (str. 0-0)

SANJIN RAČKI, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, INGRID PRKAČIN
Pregledni rad

PATIENTS REFERRED TO NEPHROLOGY SPECIALIST WITH INCOMPLETE DIAGNOSTIC WORKUP – HOW BIG IS THE PROBLEM? (str. 303-307)

engleski pdf 175kb
PACIJENTI UPUĆENI NEFROLOGU S NEPOTPUNOM OBRADOM – KOLIKA JE VELIČINA PROBLEMA? (str. 0-0)

JURAJ JUG, ĐIĐI DELALIĆ, MARTINA PETRINOVIĆ, DORA MEŠTROVIĆ, INGRID PRKAČIN
Stručni rad

BRUGADA SYNDROME ACCOMPANIED WITH CORONARY HEART DISEASE (str. 309-312)

engleski pdf 549kb
BRUGADIN SINDROM UDRUŽEN S KORONARNOM SRČANOM BOLESTI (str. 0-0)

DRAŽEN BEDEKOVIĆ, IVICA BOŠNJAK, MARIN VUČKOVIĆ, JERKO ARAMBAŠIĆ
Studija slučaja

DELIRIUM AFTER COVID-19 IN A KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENT (str. 313-315)

engleski pdf 80kb
DELIRIJ NAKON AKUTNOG COVID-19 U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM (str. 0-0)

CEDRIC AROL TAKOU KUITCHEU, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Studija slučaja

PREDMETNO KAZALO (str. 317-318)


Kazalo

hrvatski pdf 61kb
AUTORSKO KAZALO (str. 319-319)


Kazalo

hrvatski pdf 41kb
RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2021. GODINI (str. 321-321)


Ostalo

hrvatski pdf 51kb

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