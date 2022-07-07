Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 75 No. 4, 2021.
- Datum izdavanja: 07.07.2022.
- Objavljen na Hrčku: 11.07.2022.
Sadržaj
Puni tekst
IRIS JERONČIĆ TOMIĆ, MIA BRITVIĆ, NANCY POLJAK, ROSANDA MULIĆ
Izvorni znanstveni članak
AIDA KAPO, AMER OVČINA, ERNELA EMINOVIĆ, HADŽAN KONJO, SUADA BRANKOVIĆ, AMELA SALIHOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
ROK ARH, MARIJA MENIH, LUCIJA JAZBEC
Ostalo
LUKA JUKICA, BUDIMIR SEKOVSKI, IVAN ŠIMUNDŽA, SUZANA MLADINOV, VESNA ČAPKUN, MERICA GLAVINA DURDOV
Ostalo
VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, VIŠNJA SUPANC, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad
VANJA BAŠIĆ KES, NEVENA GRBIĆ, VIŠNJA SUPANC, IRIS ZAVOREO, LUCIJA ZADRO MATOVINA
Pregledni rad
SANJIN RAČKI, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, INGRID PRKAČIN
Pregledni rad
JURAJ JUG, ĐIĐI DELALIĆ, MARTINA PETRINOVIĆ, DORA MEŠTROVIĆ, INGRID PRKAČIN
Stručni rad
DRAŽEN BEDEKOVIĆ, IVICA BOŠNJAK, MARIN VUČKOVIĆ, JERKO ARAMBAŠIĆ
Studija slučaja
CEDRIC AROL TAKOU KUITCHEU, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Studija slučaja
Kazalo
Kazalo
Ostalo
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