Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 76 No. 2-3, 2022.
- Datum izdavanja: 27.02.2023.
- Objavljen na Hrčku: 02.03.2023.
Sadržaj
Puni tekst
EVA SMILJANIĆ, IVAN KREŠIMIR LIZATOVIĆ, MARTA PEROVIĆ MIHANOVIĆ, EVA HULJEV, NINOSLAVA VICKOVIĆ, VANJA ROMIH PINTAR, ANTONIA ČIVLJAK, ANDREA RACETIN, KRISTIAN BODULIĆ, IVAN-CHRISTIAN KUROLT, ALEMKA MARKOTIĆ, ROK ČIVLJAK
Izvorni znanstveni članak
MELITA UREMOVIĆ, DORA KUHARIĆ, INA STAŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
ĐIĐI DELALIĆ, INGRID PRKAČIN
Ostalo
AIDA ĆORIĆ, ALMA MUTEVELIĆ TURKOVIĆ, HALIMA RESIĆ, AMINA VALJEVAC, NEJRA PROHIĆ, AMELA BECIRAGIĆ, SELMA AJANOVIĆ
Ostalo
IVANA MANOLA, ANA MATAIĆ, MILAN MILOŠEVIĆ, DANIJELA LEDIĆ DRVAR, ANDREJA PETROVIĆ, BOŽO KRUŠLIN
Ostalo
DAMJAN DIMNJAKOVIĆ, TIN KARAKAŠ, IGOR KNEŽEVIĆ, IVAN BOJANIĆ
Ostalo
NATASA VIDOVIC VALENTINCIC, ANA GORNIK, SASA POCKAR, MOJCA GLOBOCNIK PETROVIC
Pregledni rad
ANA ČOLIĆ, NENAD VUKOJEVIĆ, SONJA ANIĆ JURICA
Pregledni rad
DRAŠKO PAVLOVIĆ, IVICA HORVATIĆ, SLAVA DOKO, IVANČICA HRŠAK, SONJA DITS, DIJANA KNEŽEVIĆ STRINAVIĆ, BORIS KUDUMIJA
Stručni rad
IVICA HORVATIĆ, DRAŠKO PAVLOVIĆ, IVANČICA HRŠAK, SONJA DITS, BORIS KUDUMIJA
Stručni rad
TEA VRDOLJAK MARGETA, NIKA ŠIMIĆ, TULIA MARIA ŠKABIĆ, LIDIJA ORLIĆ
Stručni rad
ADRIAN WAGG, DAVID STASKIN, ELI ENGEL, SENDER HERSCHORN, RITA M. KRISTY, CAROL R. SCHERMER
Ostalo
ASIJA ROTA ČEPRNJA, VALENTINA MATIJEVIĆ, TATJANA ŠIMUNIĆ, SLAĐANA VUKOVIĆ BAR, SANDRA KUZMIČIĆ, MLADENKA PARLOV, VESNA BILANDŽIĆ, DANIJEL MIKULIĆ
Ostalo
VANJA BAŠIĆ KES, VIŠNJA SUPANC, LUCIJA ZADRO MATOVINA, NEVENA GRBIĆ, IRIS ZAVOREO, MARIJANA LISAK, TOMISLAV BREITENFELD, MARIJANA BOSNAR PURETIĆ, ARIJANA LOVRENČIĆ HUZJAN, DAVOR JANČULJAK, DAMIR PETRAVIĆ, KORALJKA BAČIĆ BARONICA, DARIJA MAHOVIĆ LAKUŠIĆ, MARISTELA STOJIĆ, MARINA TITLIĆ, ZLATKO HUCIKA, DRAGAN SOLDO, VLADIMIRA VULETIĆ, ZLATKO TRKANJEC
Ostalo
LJILJANA OBRADOVIĆ, DUBRAVKO HABEK
Ostalo
GORDANA PAVLIŠA, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pismo uredniku
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