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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 76 No. 2-3, 2022.

  • Datum izdavanja: 27.02.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 02.03.2023.

Sadržaj

Puni tekst

KLINIČKA OBILJEŽJA I ISHODI U BOLESNIKA HOSPITALIZIRANIH ZBOG COVID-19 U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“ U ZAGREBU TIJEKOM PRVOG VALA EPIDEMIJE (str. 87-94)

hrvatski pdf 285kb
CLINICAL CHARACTERISTICS AND OUTCOMES OF COVID-19 IN PATIENTS HOSPITALIZED AT THE UNIVERSITY HOSPITAL FOR INFECTIOUS DISEASES „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“, ZAGREB, DURING THE FIRST WAVE OF THE EPIDEMIC (str. 0-0)

EVA SMILJANIĆ, IVAN KREŠIMIR LIZATOVIĆ, MARTA PEROVIĆ MIHANOVIĆ, EVA HULJEV, NINOSLAVA VICKOVIĆ, VANJA ROMIH PINTAR, ANTONIA ČIVLJAK, ANDREA RACETIN, KRISTIAN BODULIĆ, IVAN-CHRISTIAN KUROLT, ALEMKA MARKOTIĆ, ROK ČIVLJAK
Izvorni znanstveni članak

USPOREDBA OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE PROCJENE FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (str. 95-105)

hrvatski pdf 155kb
COMPARISON OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASSESSMENT OF FUNCTIONAL ABILITY IN THE ELDERLY (str. 0-0)

MELITA UREMOVIĆ, DORA KUHARIĆ, INA STAŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak

KIDNEY INJURY FOLLOWING COVID-19: A RETROSPECTIVE STUDY IN A TERTIARY CARE CLINIC (str. 107-110)

engleski pdf 105kb
OŠTEĆENJE BUBREGA NAKON COVID-19: RETROSPEKTIVNA STUDIJA U TERCIJARNOM CENTRU (str. 0-0)

ĐIĐI DELALIĆ, INGRID PRKAČIN
Ostalo

EVALUATION OF HYPOPHEREMIA IN HEMODIALYSIS PATIENTS (str. 111-117)

engleski pdf 314kb
EVALUACIJA HIPOFEREMIJE KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI (str. 0-0)

AIDA ĆORIĆ, ALMA MUTEVELIĆ TURKOVIĆ, HALIMA RESIĆ, AMINA VALJEVAC, NEJRA PROHIĆ, AMELA BECIRAGIĆ, SELMA AJANOVIĆ
Ostalo

DERMATOSCOPY IN PREDICTING BASAL CELL CARCINOMA MARGINS (str. 119-125)

engleski pdf 1761kb
PREDVIĐANJE RUBOVA KARCINOMA BAZALNIH STANICA POMOĆU DERMOSKOPIJE (str. 0-0)

IVANA MANOLA, ANA MATAIĆ, MILAN MILOŠEVIĆ, DANIJELA LEDIĆ DRVAR, ANDREJA PETROVIĆ, BOŽO KRUŠLIN
Ostalo

STRAŽNJI SINDROM SRAZA GLEŽNJA: PRIKAZ SERIJE BOLESNIKA LIJEČENIH ARTROSKOPSKIM ZAHVATOM (str. 127-134)

hrvatski pdf 206kb
POSTERIOR ANKLE IMPINGEMENT SYNDROME: CASE SERIES OF PATIENTS TREATED WITH ARTHROSCOPIC PROCEDURE (str. 0-0)

DAMJAN DIMNJAKOVIĆ, TIN KARAKAŠ, IGOR KNEŽEVIĆ, IVAN BOJANIĆ
Ostalo

PRIMARY VITREORETINAL LYMPHOMA: AN OPHTHALMOLOGIST PERSPECTIVE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT (str. 135-148)

engleski pdf 975kb
PRIMARNI VITREORETINALNI LIMFOM: STAV OFTALMOLOGA O DIJAGNOZI I LIJEČENJU (str. 0-0)

NATASA VIDOVIC VALENTINCIC, ANA GORNIK, SASA POCKAR, MOJCA GLOBOCNIK PETROVIC
Pregledni rad

CURTAILING PROCEDURAL PAIN / STRESS IMPACT IN EXTREMELY PREMATURE INFANTS: CURRENT PRUDENCE AND CROATIAN CONSUETUDE (str. 149-157)

engleski pdf 148kb
UBLAŽAVANJE UTJECAJA PROCEDURALNE BOLI I STRESA U IZRAZITO NEZRELE NEDONOŠČADI: SADAŠNJA SAZNANJA I HRVATSKA PRAKSA (str. 0-0)

ANA ČOLIĆ, NENAD VUKOJEVIĆ, SONJA ANIĆ JURICA
Pregledni rad

HIPOPARATIREOIDIZAM U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI (str. 159-163)

hrvatski pdf 112kb
HYPOPARATHYROIDISM IN HEMODIALYSIS PATIENTS (str. 0-0)

DRAŠKO PAVLOVIĆ, IVICA HORVATIĆ, SLAVA DOKO, IVANČICA HRŠAK, SONJA DITS, DIJANA KNEŽEVIĆ STRINAVIĆ, BORIS KUDUMIJA
Stručni rad

VITAMIN D U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLEŠĆU LIJEČENIH HEMODIJALIZOM (str. 165-172)

hrvatski pdf 130kb
VITAMIN D IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE TREATED WITH HEMODIALYSIS (str. 0-0)

IVICA HORVATIĆ, DRAŠKO PAVLOVIĆ, IVANČICA HRŠAK, SONJA DITS, BORIS KUDUMIJA
Stručni rad

PROMJENE TJELESNE MASE TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19 U BOLESNIKA SA STABILNOM FUNKCIJOM BUBREŽNOG TRANSPLANTATA (str. 173-178)

hrvatski pdf 115kb
BODY MASS PATTERNS DURING COVID-19 PANDEMIC IN PATIENTS WITH STABLE KIDNEY TRANSPLANT FUNCTION (str. 0-0)

TEA VRDOLJAK MARGETA, NIKA ŠIMIĆ, TULIA MARIA ŠKABIĆ, LIDIJA ORLIĆ
Stručni rad

DJELOTVORNOST, SIGURNOST I PODNOŠLJIVOST MIRABEGRONA U BOLESNIKA U DOBI OD ≥ 65 GODINA S MOKRIM TIPOM PREKOMJERNO AKTIVNOG MOKRAĆNOG MJEHURA: DVOSTRUKO SLIJEPO, RANDOMIZIRANO, PLACEBOM KONTROLIRANO ISPITIVANJE FAZE IV (PILLAR) (str. 179-189)

hrvatski pdf 1478kb
EFFICACY, SAFETY, AND TOLERABILITY OF MIRABEGRON IN PATIENTS AGED ≥65 YR WITH OVERACTIVE BLADDER WET: A PHASE IV, DOUBLE-BLIND, RANDOMISED, PLACEBOCONTROLLED STUDY (PILLAR) (str. 0-0)

ADRIAN WAGG, DAVID STASKIN, ELI ENGEL, SENDER HERSCHORN, RITA M. KRISTY, CAROL R. SCHERMER
Ostalo

SMJERNICE ZA KLASIFIKACIJU, DIJAGNOSTIKU, OBRADU I HABILITACIJU NOVOROĐENČADI I DJECE S POROĐAJNIM OŠTEĆENJEM PLEKSUSA BRAHIJALISA (str. 191-200)

hrvatski pdf 696kb
GUIDELINES FOR THE CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION OF NEWBORNS AND CHILDREN WITH BRACHIAL PLEXUS BIRTH INJURY (str. 0-0)

ASIJA ROTA ČEPRNJA, VALENTINA MATIJEVIĆ, TATJANA ŠIMUNIĆ, SLAĐANA VUKOVIĆ BAR, SANDRA KUZMIČIĆ, MLADENKA PARLOV, VESNA BILANDŽIĆ, DANIJEL MIKULIĆ
Ostalo

PREPORUKE ZA LIJEČENJE PRIMARNIH GLAVOBOLJA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PREVENCIJU BOLI, REFERENTNOG CENTRA ZA GLAVOBOLJU TE REFERENTNOG CENTRA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE BOLI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE TE SEKCIJE ZA GLAVOBOLJU HRVATSKOG NEUROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA (str. 201-210)

hrvatski pdf 153kb
GUIDELINES FOR TREATMENT OF PRIMARY HEADACHES BY THE CROATIAN SOCIETY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION AND CROATIAN SOCIETY FOR PAIN PREVENTION, REFERENCE CENTER FOR THE HEADACHE OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF CROATIA, REFERENCE CENTER CROATIA FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC PAIN BY THE MINISTRY OF HEALTH OF REPUBLIC OF CROATIA AND HEADACHE SECTION OF CROATIAN NEUROLOGICAL SOCIETY OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION (str. 0-0)

VANJA BAŠIĆ KES, VIŠNJA SUPANC, LUCIJA ZADRO MATOVINA, NEVENA GRBIĆ, IRIS ZAVOREO, MARIJANA LISAK, TOMISLAV BREITENFELD, MARIJANA BOSNAR PURETIĆ, ARIJANA LOVRENČIĆ HUZJAN, DAVOR JANČULJAK, DAMIR PETRAVIĆ, KORALJKA BAČIĆ BARONICA, DARIJA MAHOVIĆ LAKUŠIĆ, MARISTELA STOJIĆ, MARINA TITLIĆ, ZLATKO HUCIKA, DRAGAN SOLDO, VLADIMIRA VULETIĆ, ZLATKO TRKANJEC
Ostalo

OTORINOLARINGOLOŠKI ODJEL U MERKUROVU SANATORIJU U ZAGREBU 1939. - 1944. (str. 211-214)

hrvatski pdf 108kb
DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY IN MERKUR SANATORIUM IN ZAGREB 1939-1944 (str. 0-0)

LJILJANA OBRADOVIĆ, DUBRAVKO HABEK
Ostalo

IS POST-COVID-19 AN IMMUNE DISEASE? (str. 215-215)

GORDANA PAVLIŠA, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pismo uredniku

engleski pdf 76kb

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