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Veterinarski arhiv , Vol. 94 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 18.03.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 02.05.2024.

Sadržaj

Puni tekst

Effect of subclinical mastitis on milk taurine concentration in dairy cows (str. 95-108)

engleski pdf 649kb
Utjecaj supkliničkog mastitisa na koncentraciju taurina u mlijeku mliječnih krava (str. 95-108)

Emine Incilay Torunoglu, Gul Fatma Yarim
Izvorni znanstveni članak

The role of oxidative and nitrosative stress in bovine ocular squamous cell carcinomas (str. 109-118)

engleski pdf 3346kb
Uloga oksidacijskog i nitrozativnog stresa kod skvamocelularnih karcinoma oka u goveda (str. 109-118)

Emin Karakurt, Uğur Aydın, Enver Beytut, Serpil Dağ, Özgür Aksoy, Hilmi Nuhoğlu, Uğur Yıldız, Ayfer Yıldız
Izvorni znanstveni članak

Comparative immune efficacy of recombinant penton base and fibre proteins against fowl adenovirus - 2/11 infection in chickens (str. 119-128)

engleski pdf 597kb
Usporedba imunološke učinkovitosti rekombinantne pentonske baze i vlaknastih proteina u pilića inficiranih adenovirusom peradi 2/11 (str. 119-128)

Raj Narayan Trivedi, Rajesh Kumar, Mamta Metwal, Anupama Mishra, Prakash Bhatt
Izvorni znanstveni članak

Investigation of the phylogenetic groups, pathotypes, and clonality of extended spectrum β-lactamase encoding Escherichia coli strains in the intestine of broilers during rearing periods (str. 129-140)

engleski pdf 1100kb
Istraživanje filogenetskih skupina, patotipova i klonalnosti β-laktamaze proširenog spektra koja kodira sojeve Escherichia coli u crijevima tovnih pilića tijekom različitih razdoblja uzgoja (str. 129-140)

Fatemeh Doregiraee, Bahar Nayeri Fasaei, Masoud Alebouyeh, Saeed Charkhkar, Elahe Tajeddin, Arefeh Ghoddusi
Izvorni znanstveni članak

Staphylococcus aureus in animal-derived food products: the prevalence, virulence, enterotoxin-encoding genes, antibiotic resistance and PFGE profiles in northern Turkey (str. 141-154)

engleski pdf 1535kb
Staphylococcus aureus u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla iz sjeverne Turske: prevalencija, virulencija, geni koji kodiraju enterotoksin, antibiotska rezistancija i PFGE profili (str. 141-154)

Tugba Cebeci, Barış Otlu, Elif Seren Tanrıverdi
Izvorni znanstveni članak

Investigation of the effects of p-Coumaric acid on MDA, some antioxidants and histopathological parameters in nephrotoxicity induced by bisphenol A in rats (str. 155-164)

engleski pdf 1716kb
Istraživanje učinaka p-kumarične kiseline na malondialdehid (MDA), neke antioksidanse i histopatološke pokazatelje kod nefrotoksičnosti uzrokovane bisfenolom A u štakora (str. 155-164)

Burak Batuhan Laçin, Merve Bolat, Ali Çınar
Izvorni znanstveni članak

Molecular and pathological investigation of spirochaetosis in a commercial layer flock - case report (str. 165-172)

engleski pdf 2739kb
Istraživanje molekularnih i patoloških svojstava spirohetoze u komercijalnom jatu nesilica – prikaz slučaja (str. 165-172)

Madhuri Hedau, Megha Kaore, Sunil W. Kolte, Nitin V. Kurkure
Studija slučaja

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