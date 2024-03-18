Veterinarski arhiv , Vol. 94 No. 2, 2024.
- Datum izdavanja: 18.03.2024.
- Objavljen na Hrčku: 02.05.2024.
Sadržaj
Puni tekst
Emine Incilay Torunoglu, Gul Fatma Yarim
Izvorni znanstveni članak
Emin Karakurt, Uğur Aydın, Enver Beytut, Serpil Dağ, Özgür Aksoy, Hilmi Nuhoğlu, Uğur Yıldız, Ayfer Yıldız
Izvorni znanstveni članak
Raj Narayan Trivedi, Rajesh Kumar, Mamta Metwal, Anupama Mishra, Prakash Bhatt
Izvorni znanstveni članak
Fatemeh Doregiraee, Bahar Nayeri Fasaei, Masoud Alebouyeh, Saeed Charkhkar, Elahe Tajeddin, Arefeh Ghoddusi
Izvorni znanstveni članak
Tugba Cebeci, Barış Otlu, Elif Seren Tanrıverdi
Izvorni znanstveni članak
Burak Batuhan Laçin, Merve Bolat, Ali Çınar
Izvorni znanstveni članak
Madhuri Hedau, Megha Kaore, Sunil W. Kolte, Nitin V. Kurkure
Studija slučaja
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