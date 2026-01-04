Acta Botanica Croatica , Vol. 85 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.03.2026.

The Celebration of the first Century of Acta Botanica Croatica (1925–2025) (str. 1-3)

Nenad Jasprica, Mirta Tkalec, Zrinka Ljubešić
Uvodnik

Molecular and morpho-physiological analyses revealed inter- and intra-generic diversity of filamentous cyanobacteria from saline/alkaline soils (str. 4-14)

Shaloo Verma, Ritu Vishwakarma, Arpan Bhowmik, Samadhan Yuvraj Bagul, Hillol Chakdar, Nahid Siddiqui, Vellaichamy Mageshwaran, Anil Kumar Saxena
Izvorni znanstveni članak

Molecular and morphological characterization of diatoms related to dense mucilage formation in Turkish coastal waters (str. 15-24)

Rabia Sezgin, Muharrem Balci, Turgay Durmus, Neslihan Balkis-Ozdelice, Mustafa Sari
Izvorni znanstveni članak

Genetic variability of Linnaea borealis – remnant of Eastern-Southeastern Alpine populations indicates a strong bottleneck and in situ glacial survival (str. 25-34)

Nataša Pipenbaher, Mitja Kaligarič, Sonja Škornik, Danijel Ivajnšič, Tina Ternjak, Metka Šiško
Izvorni znanstveni članak

Notes on rare and newly found Carex taxa (Cyperaceae) in Croatia (str. 35-47)

Jacob Koopman, Helena Więcław, Janez Mihael Kocjan, Sandro Bogdanović
Izvorni znanstveni članak

The North American weed Amaranthus tuberculatus (Amaranthaceae) new to Portugal: previously overlooked or spreading rapidly? (str. 48-54)

Filip Verloove
Izvorni znanstveni članak

First records of the invasive weed of Union Concern Cenchrus setaceus (Poaceae) in Crete (Greece) (str. 55-59)

Filip Verloove
Izvorni znanstveni članak

A phytosociological description of a new plant association of the Saturejion subspicatae alliance in southern Croatia (SE Europe) (str. 60-67)

Marija Pandža, Nenad Jasprica, Željko Škvorc, Milenko Milović, Jagoda Karađole
Izvorni znanstveni članak

Croceous glands are oil secretory cavities in fruits of Senega longicaulis (Polygalaceae) (str. 68-73)

Layse Kristine Corrêa Lopes, Ana Cristina Andrade de Aguiar Dias, José Floriano Barêa Pastore, Diego Demarco
Izvorni znanstveni članak

The allelopathic effects of exogenous pyrogallol on antioxidant metabolism and leaf gas exchange in arsenic-stressed maize (Zea mays L.) seedlings (str. 74-82)

Cansu Altuntaş, Nurşen Aksu Kalmuk, Abidin Gümrükçüoğlu
Izvorni znanstveni članak

First record of Spiraea hypericifolia subsp. hypericifolia (Rosaceae) in Kosovo (str. 83-86)

Naim Berisha
Kratko priopćenje

First records of three Hericium species (Basidiomycota) in Kosovo (str. 87-89)

Qëndrim Ramshaj, Katerina Rusevska, Slavica Tofilovska, Mitko Karadelev
Kratko priopćenje

First record of Lindernia dubia (Linderniaceae) in Georgia, and note on L. procumbens in the South Caucasus (str. 90-92)

Vasily S. Vishnyakov
Kratko priopćenje

Celebration of the 150th Anniversary of the Division of Botany, Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb (str. 93-94)

Sunčica Bosak
Vijest

Professor Ivan Regula – on the occasion of his ninetieth birthday (str. 95-96)

Željka Vidaković-Cifrek
Vijest

