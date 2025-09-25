 Skoči na glavni sadržaj

Acta Botanica Croatica , Vol. 84 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.09.2025.

Foreword by the Editors-in-Chief (str. 115-115)

Nenad Jasprica, Mirta Tkalec
Uvodnik

engleski pdf 89kb
Marine benthic diatoms from the Adriatic Sea (NE Mediterranean): review of investigations and checklist with updated nomenclature (str. 116-140)

Ana Car, Aydin Kaleli
Pregledni rad

engleski pdf 1080kb
The Croatian National Diatom Collection – an overview and future challenges (str. 141-162)

Zrinka Ljubešić, Dunja Jurina, Tin Pavlović, Mario Živolić, Zlatko Levkov, Maja Mucko, Sunčica Bosak, Marija Gligora Udovič
Pregledni rad

engleski pdf 5199kb
Post-fire succession of black pine (Pinus nigra) forest vegetation under different fire regimes (str. 163-175)

Emine Seda Keleş, Ali Kavgacı
Pregledni rad

engleski pdf 1691kb
Connecting the dots: Epigenetics, ABA, and plant stress tolerance (str. 176-192)

Miran Grgić, Sandra Vitko, Josipa Drmić, Dunja Leljak-Levanić
Pregledni rad

engleski pdf 2360kb
Past, present and future of an alien fungus Clathrus archeri in Croatia (str. 193-201)

Sven D. Jelaska, Damjana Levačić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3286kb
Leaf morphological variability of Pyrus spinosa and Crataegus monogyna and their potential hybridization (str. 202-210)

Antonio Vidaković, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marko Jurica, Igor Poljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 862kb
Distribution, ecology and variability of Galanthus reginae-olgae Orph. along the northern limit of its Balkan distribution (Croatia) (str. 211-218)

Vedran Šegota, Filip Jovanović, Bariša Ilić, Marko Doboš, Marija Bučar, Anja Rimac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3434kb
Retrodunal dry grassland vegetation in the hinterland of Velika Plaža (Montenegro) (str. 219-236)

Danijela Stešević, Milica Stanišić-Vujačić, Đorđije Milanović, Urban Šilc
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1533kb
Micropropagation and optimisation of in vitro production of the rare and threatened moss Entosthodon pulchellus (Funariaceae) (str. 237-246)

Marija V. Ćosić, Djordje P. Božović, Michael S. Ignatov, Elena A. Ignatova, Milorad M. Vujičić, Aneta D. Sabovljević, Marko S. Sabovljević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1960kb
Flavonoid composition and localization in trichomes and leaves of Degenia velebitica (Brassicaceae) (str. 247-255)

Vanja Stamenković, Mirta Tkalec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5065kb
Construction of the Arabidopsis isogenic lines containing dually localized protein TROL only in the inner chloroplast envelope membrane (str. 256-265)

Lea Vojta, Hrvoje Fulgosi, Ana Tomašić Paić, Ena Dumančić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1984kb
Physiological and molecular response of Brassica rapa to moderate and extreme heat (str. 266-275)

Mirta Tokić, Mirta Tkalec, Sandra Vitko, Branka Salopek-Sondi, Jutta Ludwig-Müller, Nataša Bauer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 771kb
Stellaria ruderalis (Caryophyllaceae) in the Caucasus, new records and species habitat preferences (str. 276-279)

Pavel Novák, Vojtěch Taraška, Veronika Kalníková, Petr Hubatka, Jaroslav Rohel, George Fayvush
Kratko priopćenje

engleski pdf 1007kb
Stachys ocymastrum (Lamiaceae) – a new plant species in Croatia (str. 280-283)

Dragica Purger, Jenő J. Purger, Marija Pandža, Nenad Jasprica
Kratko priopćenje

engleski pdf 1117kb

