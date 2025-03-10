Liječnički vjesnik , Vol. 147 No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 10.03.2025.
- Objavljen na Hrčku: 17.03.2025.
Sadržaj
Puni tekst
IGOR PRPIĆ, JELENA RADIĆ NIŠEVIĆ, IVANA KOLIĆ, JELENA BEGIĆ, VEDRANA BIBIĆ
Stručni rad
LOVORKA KOVAČEC, VENIJA CEROVEČKI, INO KERMC, ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ, GORANKA PETRIČEK, MIROSLAV HANŽEVAČKI, NATAŠA BULJAN, PERO HRABAČ, JURE SAMARDŽIĆ, ŽELJKO REINER, DAVOR MILIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ, VENIJA CEROVEČKI, GORANKA PETRIČEK, MIROSLAV HANŽEVAČKI, ANJA GAČINA JAZVIĆ, INO KERMC, BARBARA TOMIĆ, NATAŠA BULJAN, MILAN MILOŠEVIĆ, ESTHER VAN POEL, SARA WILLEMS
Izvorni znanstveni članak
ADRIANA ADAMOVIĆ, NIKOLA ZAGOREC, MATIJA HORAČEK, PETAR ŠANJUG, DANICA GALEŠIĆ LJUBANOVIĆ, KREŠIMIR GALEŠIĆ, IVICA HORVATIĆ
Pregledni rad
TATJANA KEREŠ, STJEPAN BUDIŠA
Pregledni rad
HELENA OSTOVIĆ, BRANKICA ŠIMAC, JASMINKA PERŠEC
Pregledni rad
STELLA Fatović Ferenčić, MARTIN KUHAR
Izvorni znanstveni članak
ŽELJKO KAŠTELAN, DAVOR MIJATOVIĆ, NIKOLA KNEŽEVIĆ, TVRTKO HUDOLIN, TOMISLAV KULIŠ, PETAR MATOŠEVIĆ, LUKA PENEZIĆ
Pismo uredniku
DUŠANKA MARTINOVIĆ KALITERNA
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
ZDENKO STANEC
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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