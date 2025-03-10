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Liječnički vjesnik , Vol. 147 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.03.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.03.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Smjernice za terapijsku primjenu ketogene dijete kod dojenčadi i djece oboljele od tvrdokornih epilepsija (str. 1-21)

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Guidelines for ketogenic dietary treatment in infants and children with refractory epilepsy (str. 1-21)

IGOR PRPIĆ, JELENA RADIĆ NIŠEVIĆ, IVANA KOLIĆ, JELENA BEGIĆ, VEDRANA BIBIĆ
Stručni rad

Adherencija bolesnika pri liječenju šećerne bolesti u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj prema istraživanju EUROASPIRE V (str. 22-29)

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Patient adherence to diabetes treatment in family medicine in Croatia according to the EUROASPIRE V survey (str. 22-29)

LOVORKA KOVAČEC, VENIJA CEROVEČKI, INO KERMC, ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ, GORANKA PETRIČEK, MIROSLAV HANŽEVAČKI, NATAŠA BULJAN, PERO HRABAČ, JURE SAMARDŽIĆ, ŽELJKO REINER, DAVOR MILIČIĆ
Izvorni znanstveni članak

Promjene u organizaciji rada i pružanju zdravstvene skrbi pacijentima u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj za vrijeme pandemije COVID-19: rezultati presječne studije PRICOV-19 (str. 30-44)

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Adjustments in family medicine practice organization and patient care in Croatia during the COVID-19 pandemic: results from the cross-sectional PRICOV-19 study (str. 30-44)

ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ, VENIJA CEROVEČKI, GORANKA PETRIČEK, MIROSLAV HANŽEVAČKI, ANJA GAČINA JAZVIĆ, INO KERMC, BARBARA TOMIĆ, NATAŠA BULJAN, MILAN MILOŠEVIĆ, ESTHER VAN POEL, SARA WILLEMS
Izvorni znanstveni članak

Nefropatija povezana s dabigatranom: prikaz bolesnika i pregled literature (str. 45-50)

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Dabigatran-related nephropathy: a case report and literature review (str. 45-50)

ADRIANA ADAMOVIĆ, NIKOLA ZAGOREC, MATIJA HORAČEK, PETAR ŠANJUG, DANICA GALEŠIĆ LJUBANOVIĆ, KREŠIMIR GALEŠIĆ, IVICA HORVATIĆ
Pregledni rad

Izvantjelesno uklanjanje CO2 u akutnoj egzacerbaciji KOPB-a (str. 51-56)

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Extracorporeal CO2 removal in acute COPD exacerbation (str. 51-56)

TATJANA KEREŠ, STJEPAN BUDIŠA
Pregledni rad

Biomarkeri u jedinici intenzivne medicine (str. 57-65)

hrvatski pdf 1498kb
Biomarkers in the intensive care unit (str. 57-65)

HELENA OSTOVIĆ, BRANKICA ŠIMAC, JASMINKA PERŠEC
Pregledni rad

Obilježja fotografija objavljenih uz medicinske članke na stranicama Liječničkog vjesnika u razdoblju 1877. – 1950. (str. 66-74)

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Characteristics of photographs accompanying medical articles in Liječnički vjesnik between 1877 and 1950 (str. 66-74)

STELLA Fatović Ferenčić, MARTIN KUHAR
Izvorni znanstveni članak

Odgovor na pismo uredniku autora Zdravka Perka i suradnika u Liječničkom vjesniku 146(11/12) (str. 75-76)

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Answer to the letter to the editor by author Zdravko Perko and associates in Liječnicki vjesnik 146(11/12) (str. 75-76)

ŽELJKO KAŠTELAN, DAVOR MIJATOVIĆ, NIKOLA KNEŽEVIĆ, TVRTKO HUDOLIN, TOMISLAV KULIŠ, PETAR MATOŠEVIĆ, LUKA PENEZIĆ
Pismo uredniku

Prim. mr. sc. Ante Tukić [1932. – 2024.] (str. 77-78)

DUŠANKA MARTINOVIĆ KALITERNA
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

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Prim. dr. sc. Krešimir Čavka [1953. – 2020.] (str. 79-80)

ZDENKO STANEC
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 406kb

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