Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 48. No. 5., 2025.

  Datum izdavanja: 14.08.2025.
  Objavljen na Hrčku: 28.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-1)


Ostalo

hrvatski pdf 57kb
Sadržaj (str. 2-3)


Kazalo

hrvatski pdf 368kb
Stabilizacija ekstra djevičanskog maslinovog ulja sorte Istarska bjelica (str. 4-15)

hrvatski pdf 1431kb
Stabilization of Extra Virgin Olive Oil of the Istarska Bjelica Variety (str. 15-15)

Hrvoje Krajina, Tihomir Moslavac, Ivana Flanjak, Ivana Duvnjak, Daniela Paulik, Karlo Dudaš
Izvorni znanstveni članak

Morphometric characteristics of the leaf of 'Merlot' and 'Syrah' (Vitis vinifera L.) varieties in the vineyard of the Central Istria wine-growing region (str. 17-29)

engleski pdf 1891kb
Morfometrijske karakteristike lista sorata 'Merlot' i 'Syrah' (Vitis vinifera L.) u vinogradu vinogorja Centralna Istra (str. 29-29)

Marin Tomičić, Leonardo Ošo, Ivana Dminić Rojnić, Slavica Dudaš, Melita Zec Vojinović, Martina Peršić
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj temperature maceracije na polifenolni sastav vina sorte 'Plavac mali crni' (Vitis vinifera L.) (str. 31-36)

hrvatski pdf 768kb
The influence of maceration temperature on the polyphenolic composition of the wine variety 'Plavac mali crni' (Vitis vinifera L.) (str. 36-36)

Željko Andabaka, Darko Preiner, Domagoj Stupić, Zvjezdana Marković, Antonija Tomić, Ivana Tomaz, Iva Šikuten, Ana Ivankić, Petar Kusić
Izvorni znanstveni članak

Metode praćenja i privlačenja štetnih kukaca u vinogradima (str. 38-46)

hrvatski pdf 130kb
Methods of monitoring and attracting harmful insects in vineyards (str. 46-46)

Marta Đaković, Marija Tomiek, Josipa Puškarić, Mirjana Brmež
Stručni rad

Konstrukcijske značajke različitih izvedbi kombajna u berbi grožđa (str. 48-57)

hrvatski pdf 1561kb
Construction characteristics of different versions of harvester in grape harvesting (str. 57-57)

Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Mladen Jurišić, Andrija Bošnjaković, Matija Bošnjak, Stjepan Sito
Stručni rad

Mikoriza u vinogradarstvu: Od simbioze do održive proizvodnje i kvalitete grožđa (str. 60-66)

hrvatski pdf 994kb
Mycorrhiza in viticulture: From symbiosis to sustainable grape production and quality (str. 66-66)

David Gluhić
Izvorni znanstveni članak

Kemijska analiza na sadržaj biljnih hraniva u lišću vinove loze sa određenih lokaliteta Komarne i Brača (str. 70-76)

hrvatski pdf 904kb
Chemical analysis of plant nutrient content in grapevine leaves from Komarna and Brač locations (str. 76-76)

Ante Biško, Lepomir Čoga
Stručni rad

UAV spraying in wheat, maize and soybean: review 2023-2025 (str. 78-88)

engleski pdf 1767kb
Prskanje pšenice, kukuruza i soje bespilotnim letjelicama: pregled 2023.-2025. (str. 88-88)

Žan Mongus
Pregledni rad

Agrivoltaics in Fruit Production: A Comprehensive Review (str. 89-97)

engleski pdf 1304kb
Agrovoltaika u voćarstvu: sveobuhvatan pregleda (str. 97-97)

Blaž Germšek, Žan Mongus, Tomaž Poje, Tomi Medved, Matej Pečjak, Jernej Zupančić
Stručni rad

