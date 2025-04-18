 Skoči na glavni sadržaj

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo , Vol. 15 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.04.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.08.2025.

Sadržaj

QUALITY MANAGEMENT AND CUSTOMER SATISFACTION AS KEY DRIVERS OF COMPETITIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY: INSIGHTS FROM PODRAVKA d.d. (str. 7-19)

Viktorija Adamić Ciglar, Dora Kolaric, Ivan Grgačić
Stručni rad

engleski pdf 502kb
THE (IM)POSSIBILITY OF COEXISTENCE OF THE ENTREPRENEURIAL AND CIVIC DIMENSIONS OF THE THIRD MISSION OF THE UNIVERSITY FROM THE STUDENTS’ POINT OF VIEW (str. 20-31)

Maja Bosanac, Gorana Vojčić, Jovana Turudić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 361kb
RESOURCE MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY AND SMES IN SERBIA (str. 32-40)

Aleksandar Gračanac, Suzana Stoimenov, Vojislav Babić
Pregledni rad

engleski pdf 451kb
ANALYSIS OF THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION (str. 41-49)

Ivica Kaniški
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 422kb
THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURSHIP OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN CROATIA, WITH AN EMPHASIS ON THE INFLUENCE OF EU FUNDS (str. 50-60)

Igor Kostanjevečki
Pregledni rad

engleski pdf 315kb
STREAMING PLATFORM SPOTIFY ON THE THRESHOLD OF PROFITABILITY (str. 61-68)

Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković, Ines Lozić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 581kb
SIGNIFICANCE OF QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION FOR CROATIAN COMPANIES’ BUSINESS IN VARIOUS ECONOMIC ACTIVITIES (str. 69-80)

Diana Plantić Tadić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 575kb
MOTIVATIONAL FACTORS OF ICT INDUSTRY EMPLOYEES FOR INNOVATIVE ACTIVITY (str. 81-95)

Željka Potić, Iva Senegović, Rino Medić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 382kb
PRACTICES OF ACADEMIC DISHONESTY IN THE CONTEXT OF ONLINE ASSESSMENT DURING THE PANDEMIC (str. 96-101)

Maja Katarina Tomić
Pregledni rad

engleski pdf 275kb
BUSINESS PROCESS OPTIMIZATION THROUGH SIMULATION USING IBM WEBSPHERE MODELER SOFTWARE (str. 102-109)

Domagoj Vidović
Pregledni rad

engleski pdf 301kb

