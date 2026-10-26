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Radiološki vjesnik : radiologija, radioterapija, nuklearna medicina , Vol. 50 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Retrospective analysis of radiation dose according to operator experience during percutaneous coronary interventions in acute ST-elevation myocardial infarction (str. 2-6)

engleski pdf 244kb
Retrospektivna analiza doze zračenja s obzirom na iskustvo operatera tijekom perkutanih koronarnih intervencija u akutnom infarktu miokarda sa ST-elevacijom (str. 2-6)

Hrvoje Laušić, Kristina Marić Bešić, Tonći Batinić
Izvorni znanstveni članak

Assessment of intrafractional displacements in surface-guided inspiration breath-hold stereotactic body radiation therapy (str. 7-17)

engleski pdf 1337kb
Procjena intrafrakcijskog pomaka u stereotaktičkoj radioterapiji uz navođenje površinom i zadržavanje daha u inspiriju

Domagoj Brkić, Damir Vučinić, Ivana Alerić, Vanda Leipold, Hrvoje Kaučić
Izvorni znanstveni članak

Radiation doses in different digital radiography systems (str. 18-25)

engleski pdf 438kb
Doze zračenja na različitim digitalnim sustavima u radiologiji

Goran Bajs, Dario Posedel, Frane Mihanović
Izvorni znanstveni članak

Problems of HL7/DICOM integration in healthcare systems (str. 26-33)

engleski pdf 254kb
Problemi HL7/DICOM integracije u zdravstvenim sustavima

Mate Popov, Frane Mihanović
Pregledni rad

Between minimal dose and optimal image (str. 34-45)

engleski pdf 380kb
Između minimalne doze i optimalne slike

Ira Gabela, Tatjana Matijaš
Pregledni rad

The angiosome concept in endovascular treatment of peripheral arterial disease of the lower leg arteries (str. 46-56)

engleski pdf 1447kb
Koncept angiosoma u endovaskularnom liječenju periferne arterijske bolesti potkoljeničnih arterija

Josipa Šaškor, Tonći Batinić
Pregledni rad

The role of radiologic technologist empathy in reducing patient anxiety reactions and the occurrence of claustrophobia during MRI examinations (str. 55-61)

engleski pdf 255kb
Uloga empatije radiološkog tehnologa u ublažavanju pacijentovih anksioznih reakcija i pojave klaustrofobije tijekom MR pregleda

Nikolina Gracić, Tatjana Matijaš
Pregledni rad

130 godina od prvih rendgenskih eksperimenata na hrvatskom tlu (str. 62-72)

hrvatski pdf 1585kb
130 years since the first X-ray experiments on Croatian soil

Vinko Bubić, Mihaela Justić, Frane Mihanović, Romana Jadrijević, Velimir Karadža, Mario Starešinić, Krešimir Dolić, Vinko Vidjak
Pregledni rad

Škola mamografskog pozicioniranja i interpretacije nalaza kao model unaprjeđenja kvalitete mamografske dijagnostike u Republici Hrvatskoj (str. 73-77)

hrvatski pdf 942kb
The school of mammographic positioning and image interpretation as a model for improving the quality of mammographic diagnostics in Croatia

Maja Karić, Doris Šegota Ritoša, Petra Valković Zujić
Pregledni rad

Specifičnosti rada radiološkog tehnologa s pacijentima s mentalnim poremećajima u klasičnoj radiografiji (str. 78-82)

hrvatski pdf 1167kb
Specificities of work of a radiological technologist with patients with mental disorders in classic radiography

Iva Milek
Stručni rad

Agresivna perineuralna i intrakranijalna progresija lezije baze lubanje s naknadno otkrivenim sarkomatoidnim karcinomom (str. 83-87)

hrvatski pdf 1046kb
Aggressive perineural and intracranial progression of a skull base lesion with subsequently detected sarcomatoid carcinoma

Arijana Petković, Vedran Manestar
Recenzija, prikaz

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