Radiološki vjesnik : radiologija, radioterapija, nuklearna medicina , Vol. 50 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 26.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Hrvoje Laušić, Kristina Marić Bešić, Tonći Batinić
Izvorni znanstveni članak
Domagoj Brkić, Damir Vučinić, Ivana Alerić, Vanda Leipold, Hrvoje Kaučić
Izvorni znanstveni članak
Goran Bajs, Dario Posedel, Frane Mihanović
Izvorni znanstveni članak
Mate Popov, Frane Mihanović
Pregledni rad
Ira Gabela, Tatjana Matijaš
Pregledni rad
Josipa Šaškor, Tonći Batinić
Pregledni rad
Nikolina Gracić, Tatjana Matijaš
Pregledni rad
Vinko Bubić, Mihaela Justić, Frane Mihanović, Romana Jadrijević, Velimir Karadža, Mario Starešinić, Krešimir Dolić, Vinko Vidjak
Pregledni rad
Maja Karić, Doris Šegota Ritoša, Petra Valković Zujić
Pregledni rad
Arijana Petković, Vedran Manestar
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *