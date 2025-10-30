Radiološki vjesnik : radiologija, radioterapija, nuklearna medicina , Vol. 49 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 04.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Branko Kovalisko, Damir Štimac, Frane Mihanović
Izvorni znanstveni članak
Damir Ciprić, Velimir Karadža, Vladimir Kušan, Frane Mihanović, Branko Kovalisko
Izvorni znanstveni članak
Dražen Horvatinec, Damir Ciprić, Frane Mihanović
Pregledni rad
Josipa Silić, Tatjana Matijaš
Pregledni rad
Magdalena Špar, Darijo Radović
Pregledni rad
Mihaela Mihanović, Tatjana Matijaš
Pregledni rad
Sara Morović, Damir Ciprić
Stručni rad
Sažetak sa skupa
Posjeta: 262 *