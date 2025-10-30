 Skoči na glavni sadržaj

Radiološki vjesnik : radiologija, radioterapija, nuklearna medicina , Vol. 49 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 04.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Validation of Gray Scale on the C-arm in Correlation with Hounsfield Units on CT (str. 2-9)

engleski pdf 2176kb
Validacija sive skale na C-luku u korelaciji s HU na CT-u

Branko Kovalisko, Damir Štimac, Frane Mihanović
Izvorni znanstveni članak

Review of Trees Using Medical Radiological Equipment (str. 10-16)

engleski pdf 1462kb
Pregled stabala medicinskom radiološkom opremom

Damir Ciprić, Velimir Karadža, Vladimir Kušan, Frane Mihanović, Branko Kovalisko
Izvorni znanstveni članak

Impact of Pitch Factor on CT Examination Quality (str. 17-22)

engleski pdf 350kb
Utjecaj pitch faktora na kvalitetu CT snimanja

Dražen Horvatinec, Damir Ciprić, Frane Mihanović
Pregledni rad

Education of radiological technologists in the workplace of sonographers in different countries (str. 23-31)

engleski pdf 1185kb
Obrazovanje radioloških tehnologa na radnom mjestu sonografera u različitim zemljama

Josipa Silić, Tatjana Matijaš
Pregledni rad

Hybrid imaging methods in the diagnosis of coronary artery disease (str. 32-39)

engleski pdf 1388kb
Hibridne slikovne metode u dijagnostici koronarne bolesti srca

Magdalena Špar, Darijo Radović
Pregledni rad

The importance of MRI in the diagnosis and monitoring of multiple sclerosis treatment (str. 40-49)

engleski pdf 2256kb
Važnost MR-a u dijagnostici i praćenju liječenja multiple skleroze

Mihaela Mihanović, Tatjana Matijaš
Pregledni rad

FLASH-RT: the future of cancer therapy? (str. 50-55)

engleski pdf 1034kb
FLASH-RT: budućnost terapije raka?

Sara Morović, Damir Ciprić
Stručni rad

6. kongres radiološke tehnologije (str. 59-84)


Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 770kb

Posjeta: 262 *