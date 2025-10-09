- Datum izdavanja: 09.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 09.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Jaeyoon Song
Izvorni znanstveni članak
Marko Dragić, Nikola Sunara
Izvorni znanstveni članak
Stipe Grgas
Izvorni znanstveni članak
Ivona Zebić Mitrović
Izvorni znanstveni članak
Nebojša Lujanović
Izvorni znanstveni članak
Lovro Škopljanac
Izvorni znanstveni članak
Nebojša Lujanović
Izvorni znanstveni članak
Šeherzada Đafić
Izvorni znanstveni članak
Maja Klarić
Izvorni znanstveni članak
Sara Trabucco
Izvorni znanstveni članak
Marta Jordana Darder
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 367 *