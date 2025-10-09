 Skoči na glavni sadržaj

Cross Cultural Studies Review : A journal for comparative studies of culture, literature, and the arts , Vol. 4 No. 7-8, 2022.

  • Datum izdavanja: 09.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Constitutional Discourses in East Asia Today: China vs. Korea (str. 11-27)

Jaeyoon Song
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 286kb
Usporedba motiva u južnokorejskim i hrvatskim usmenim pričama (str. 29-83)

Marko Dragić, Nikola Sunara
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 599kb
Raskoljnikov ne sanja COVID-19 (str. 87-100)

Stipe Grgas
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 155kb
Moć, hegemonija i (pre) vlast forme nad autorskom intencijom u Andrićevoj pripovijetci “Priča o vezirovom slonu” i romanu Prokleta avlija (str. 101-124)

Ivona Zebić Mitrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 304kb
Od Gutenberga do Zuckenberga – usporedba dvaju modela promjene mišljenja i znanja (str. 125-141)

Nebojša Lujanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 270kb
“Meni se to kod nas sve čini kao, ovaj, žabokrečina” – O pozicijama suvremenih hrvatskih čitatelja (str. 145-168)

Lovro Škopljanac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 365kb
Karaula, Ničija zemlja i Parada: Filmski spektakli, autokolonijalni diskurz i njegov humoristični efekt (str. 169-186)

Nebojša Lujanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 286kb
Repetitivne imagološke predodžbe bosanskohercegovačkog autokolonijalizma (str. 187-202)

Šeherzada Đafić
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 248kb
At Sixes and Sevens: Six Characters (Still) in Search of an Author (str. 205-225)

Maja Klarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 256kb
Writing About Migration in Italy Today: New Challenges for Contemporary Italian Literature (str. 226-243)

Sara Trabucco
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 249kb
“Stations of the Cross” by Souleymane Balde (str. 244-266)

Marta Jordana Darder
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3535kb

Posjeta: 367 *